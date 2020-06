Tarjolla ilmainen merimatka upeaan Suomenlahden saareen – yhteysalukset vievät vaikka lähelle naapurimaan rajaa

Kotkan Kuusisen satamassa aurinko lämmittää jo aamuyhdeksältä paahtavasti. Asvaltoidulta laiturialueelta lämpö hehkuu jalkapohjiin.

Yhteysalus Otavan kyytiin nousee noin parikymmentä kyytiläistä. Nainen kantaa kylmälaukkua, vieressä nuori poika nostaa alukseen wc-paperipakkauksen. Koiriakin tulee mukaan merimatkalle.

Matka Suomenlahden rannasta Kotkasta yli 20 kilometrin päässä sijaitsevaan Haapasaareen kestää noin puolitoista tuntia. Perillä olemme vain muutaman kilometrin päässä Venäjän rajasta.

Haapasaaressa on kesämökkien lisäksi ympäri vuoden asuttavia rakennuksia. Mikko Savolainen / Yle

Suomen valtion kokonaan omistaman lautta- ja yhteysalusliikenneyhtiö Finferriesin yhteysaluksia liikennöi Suomen saaristossa yli 40 saarivälillä. Kotkan ja Haapasaaren väliä kulkeva Otava on yksi niistä. Otavalla matkustaminen on maksutonta.

Vuotuisilla matkustajamäärillä mitattuna vilkkaimmat yhteysalusreitit Suomessa ovat Paraisten reitti, Kotka–Pyhtään reitti ja Velkuan reitti. Paraisten sekä Kotkan ja Pyhtään edustalla matkustajamäärät ovat Finferriesin mukaan hienoisessa nousussa verrattuna viime vuoteen.

Kotkan ja Pyhtään edustalla liikennöi yhteysalus Otava. Se kulkee Kotkasta Haapasaareen, Kuutsaloon, Kirkonmaalle ja Kaunissaareen koko kesän ajan.

Otavan liikennöintireitti. Otso Ritonummi / Yle

Juhannusviikonloppuna yhteysalusliikenteeseen tuli yksi kesän kovimmista matkustajapiikkeistä.

– Juhannuksena Kaunissaaren meno-paluukyyteihin olisi ollut tulijoita enemmmän kuin voitiin kuljettaa, Finferriesin turvallisuus- ja liikennejohtaja Pasi Roos sanoo.

Miehistö mukaan luettuna Otavalla voi samanaikaisesti matkustaa noin 130 ihmistä. Autoja sopii aluksen kannelle kesäaikaan noin viisi, riippuen henkilöautojen koosta.

Nyt tilaa aluksella on, sillä matkustajia on vain parikymmentä.

Merimatka Kotkasta Haapasaareen kestää noin puolitoista tuntia. Mikko Savolainen / Yle

Haapasaari ja Kaunissaari ovat molemmat yli tunnin merimatkan päässä Kotkasta. Saarilla on ympärivuotista asutusta. Yhteysalus Otavan päällikkö Tommi Rapp kertoo, että ihmisten oleilu saarilla näkyy yhteysaluksen kuljettamassa rahtitavarassa.

– Varsinkin mökkien ja pihojen kunnostamiseen on ilmeisesti satsattu tänä vuonna enemmän. Rakennustarvikkeita ja multaa on kuljetettu paljon. Karkeasti arvioiden alkukesän matkustajamäärä on noin 10 prosenttia viime vuotta suurempi.

Tommi Rapp toimii yhteysalus Otavan päällikkönä. Mikko Savolainen / Yle

Kaunissaaren Majan ravintolayrittäjä Pasi Kinnusen mukaan saaressa oli juhannuksena runsaasti väkeä.

– Ihmisiä oli useita satoja. Nyt loppuviikosta on luvattu aurinkoista säätä. Se yleensä tarkoittaa sitä, että ravintolassa on täyttä, Kinnunen sanoo.

Kinnusen mukaan myös majoituksen kysyntä Kaunissaaresssa on kasvanut tänä vuonna. Hänen mukaansa ihmiset ovat tänä kesänä viipymään saaressa melkein viikon kuin aiempina kesinä majoitukselle oli tarvetta vain yhdeksi tai kahdeksi yöksi per asiakas.

– Voisi sanoa, että kotimaanmatkailun kasvu näkyy täällä nyt alkukesästä, kertoo Kinnunen.

Yli 110 vuotta toimineen Haapasaaren osuuskaupan kauppias Tuuli-Anne Klaavu kertoo, että Haapasaaren matkailusesongissa näkyy tänäkin vuonna koulujen kesäloma.

– Asiakakkaita on selkeästi enemmän heti, kun koulut loppuvat, Klaavu sanoo.

Klaavu mainitsee myös, että keväällä koronaviruksen myötä alkanut etätyöskentely näkyi myös kaupalla.

– Asiakkaita oli keväällä enemmän, kun ihmiset tekivät töitä mökiltään tai kotoaan saarelta käsin.

Haapasaaren osuuskauppa palvelee saarelaisia ympäri vuoden. Mikko Savolainen / Yle

Ely-keskuksen laskennan mukaan 20 viime vuoden aikana Kotka–Haapasaari–Kuutsalo–Kaunissaari-välillä matkustajamäärä on kasvanut 14 000 ihmisellä. Vuonna 2017 Kotkan ja Pyhtään edustalla yhteysaluksella liikennöi 32 000 ihmistä.