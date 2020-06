"Ukrainaa en auta, onko Suomi Moskovan satelliitti" – paljastuskirjassa Trumpin tokaisut muistuttavat suurvaltapolitiikan hatarista perusteista

Yhdysvaltain presidentin viime syyskuussa erottaman turvallisuusneuvonantajan John Boltonin yli 500-sivuinen jättikirja "Huone jossa se tapahtui" (The Room Where It Happened) julkaistaan tänään tiistaina.

Kirja on jo etukäteen herättänyt kohua, ja Valkoinen talo yritti estää sen julkaisun. Ennakkotilausten perusteella siitä tulee Yhdysvaltojen myydyin kirja tällä viikolla.

Bolton tarjoaa kirjassa – josta on kiertänyt verkossa epävirallisia kopioita – kujanjuoksun parin vuoden jaksosta maailman vahvimman valtion ydinpiirissä. Yhdessätoista luvussa käsitellään alueittain kaikki maailman kriisialueet.

Painotus on kuin vanhan voimapolitiikan ajoilta. Boltonin kirja kuvaa maailmaa, jossa presidentit ja kenraalit toimivat.

Ilmastonmuutosta tai siitä muistuttavaa Greta Thunbergia ei Boltonin kirjassa mainita. Tässä Greta Thunberg kuvattuna puheen jälkeen Battery Parkissa, New Yorkissa 20. syyskuuta 2019. Peter Foley / EPA

Koronakriisi ei ole kirjaan ehtinyt, ja ihmiskunnan suurimpana haasteena pidetty ilmastonmuutos ohitetaan kokonaan.

Niinpä esimerkiksi ilmastoaktivisti Greta Thunbergilla ei ole sijaa tässä isojen poikien kertomuksessa, jossa Donald Trump, Vladimir Putin, Venezuelan Nicolás Maduro ja Pohjois-Korean Kim Jong-un ja muut johtajat pelaavat historialla, aseilla ja öljyvaroilla.

"En halua olla Ukrainan kanssa missään v-un tekemisissä"

Venäjän tekemän Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainassa jatkuvan sodan vuoksi on Ukraina ollut viime vuodet kansainvälisen politiikan keskiössä.

Maa saa myös Boltonin selonteossa runsaasti huomiota. Hänen kuvauksensa mukaan presidentti Trump on suhtautunut Ukrainaan poukkoillen, ja täysin omasta näkökulmastaan.

Eräässä vaiheessa Trump epäili Ukrainan toimineen vastoin etujaan. Tämän vuoksi hän aluksi torjui Ukrainan uuden presidentin tapaamisen.

– Ukraina yritti tehdä minulle haittaa. Minulla ei ole mitään v-un kiinnostusta auttaa heitä, Trump julisti Boltonin mukaan avustajilleen.

Myöhemmin Ukrainan uusi presidentti Volodymyr Zeleiskyi sai kuitenkin Trumpin kehut.

– Minulla ei ole epäilystäkään, että teistä tulee fantastinen presidentti, sanoi Trump.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Stepan Franko / EPA

Bolton siteeraa pitkästi Trumpin ja Zelenskyin myöhemmin käymää keskustelua, joka Yhdysvaltain demokraattien silmissä merkitsi turvautumista vieraan valtion apuun. Tämä johti virkarikostutkintaan, josta Trump kuitenkin selviytyi.

Boltonin kirja antaa karun kuvan siitä, kuinka läntisen Euroopan ja Venäjän vaikutuspiirin rajamaaksi joutunutta Ukrainaa käsiteltiin Washingtonissa vain Yhdysvaltain sisäpolitiikan jatkeena.

Muut Venäjän läntiset naapurit ohitetaan kirjassa parilla maininnalla, ja Baltian maat loistavat kokonaan kokonaan poissaolollaan.

Trump: "Onko Suomi Venäjän satelliitti?"

Yhdysvaltain ja Venäjän huippukokouksen pitopaikaksi päätynyt Suomi nousee kirjassa kuitenkin esiin. Samalla paljastuu Yhdysvaltain presidentin tietämyksen rajallisuus.

Kun huipputapaamisen paikkaa pohdittiin, kallistui Trump ensin kannattamaan Helsingin sijasta Wieniä. Se oli myös Venäjän suosikki.

Trumpin ja Putinin huipputapaaminen järjestettiin Helsingissä 16.7.2018. Matti Porre / Tasavallan presidentin kanslia

Syynä tähän oli Boltonin kirjan mukaan se, että Trump luuli Suomen olevan Moskovan ohjausnuorassa. Kirjan mukaan hän kyseli, onko Suomi Venäjän satelliitti, tai jopa osa Venäjää.

Moskovan satelliittivaltioiksi kutsuttiin kylmän sodan aikana Itä-Euroopan maita, jotka olivat käytännössä kokonaan Neuvostoliiton ohjauksessa.

Kun tapaaminen kuitenkin järjestettiin Helsingissä, tarjoutui presidentti Sauli Niinistölle tilaisuus valistaa Trumpia.

Boltonin mukaan Niinistö opasti Trumpia suhtautumaan Venäjän johtajaan tiukasti, mutta kunnioittavasti.

Samalla Yhdysvaltain presidentti sai kuulla, että tarpeen tullen Suomella on asettaa riviin yli neljännesmiljoona sotilasta. Bolton pitää tätä muistutuksena siitä, että mahdollinen miehittäjä joutuisi maksamaan kovan hinnan.

Boltonin mukaan Niinistö mainitsi kriisiajan vahvuudeksi 280 000. Tämä on on sama luku, joka mainitaan myös Suomen puolustusvoimien sivuilla. (siirryt toiseen palveluun)

Lisää aiheesta:

Paljastuskirjan Trumpista kirjoittanut Bolton: Toivon, että hänestä tulee yhden kauden presidentti

Boltonin paljastuskirja: Presidentti Niinistö ohjeisti presidentti Trumpia Vladimir Putinin tapaamiseen – "Putin on taistelija"

Boltonin kirja sai julkaisuluvan Valkoisen talon estely-yrityksistä huolimatta – Trump: Bolton maksaa kovan hinnan

Yhdysvalloissa ihmetellään, miksi John Bolton teki paljastuskirjan Trumpista – professori katsoo, että kirja saattaa nakertaa Trumpin asemaa republikaanipuolueessa