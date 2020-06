Ihmiset kokoontuivat suremaan Readingin puukotuksen uhreja – epäillyllä ei kytköksiä terrorijärjestöihin

Britannian Readingissa ihmiset kokoontuivat maanantaiaamupäivänä suremaan lauantai-iltana tapahtuneen puukkoiskun uhreja.

Forbury Gardens -puistossa tapahtuneessa puukotuksessa kuolivat Britanniassa pitkään asunut yhdysvaltalainen Joe Ritchie-Bennett sekä paikallisen koulun opettaja James Furlong, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Iskun kolmannen uhrin henkilöllisyyttä ei ole vielä kerrottu julkisuuteen. Lisäksi kolme ihmistä loukkaantui iskussa.

Readingissa järjestettiin maanantaina hiljainen hetki uhrien muistolle. Ihmiset kokoontuivat suremaan uhreja (siirryt toiseen palveluun) muun muassa koululle, jossa Furlong oli toiminut historian opettajana.

Lue lisää: Britannian poliisi tutkii puukotusta terrorismina: Kolme kuoli, kun mies hyökkäsi puistoon Readingissa

Tekoa tutkitaan viranomaisten mukaan terrorismina. Maanantaina sisäministeri Priti Patel kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että tekijä toimi yksin eikä hänellä ole kytköksiä terrorijärjestöihin.

Poliisi otti tapahtumapaikalla kiinni murhasta epäillyn 25-vuotiaan miehen, jonka kerrotaan muun muassa The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) lähteiden mukaan saapuneen Britanniaan alun perin pakolaisena sisällissodan kourissa olevasta Libyasta. Miehen motiiveja ei ole vielä saatu selville.

Britannian tiedustelupalvelu MI5 oli ollut aiemmin kiinnostunut epäillystä, kun se sai tietoonsa miehen suunnitelleen matkaa Syyriaan mahdollisesti terroristisissa aikeissa. Hänen ei kuitenkaan katsottu muodostavan välitöntä uhkaa.

Pääministeri Boris Johnson kertoi maanantaina Reutersille olevansa kauhuissaan iskusta. Hänen mukaansa tapauksesta tullaan oppimaan.

– Jos tästä on mitään opittavaa, jos lainsäädäntöön on tehtävissä muutoksia tällaisten tapausten ennaltaehkäisemiseksi, me aiomme tehdä niin epäröimättä, Johnson sanoi.

Lue lisää:

Terroristiryhmään värvääminen tulisi kriminalisoida, ehdottaa oikeusministeriön työryhmä

Onko koronapandemia avuksi vai haitaksi terroristeille? Isis kehottaa kannattajiaan jatkamaan sotaa ja käyttämään länsimaiden sekasortoa hyväksi

Libyan sisällissota uhkaa kiihtyä – Libyan hallitus epäilee Venäjän lähettäneen hävittäjiä kapinallisille

Lähteet: Reuters