Eläkemaksujen lykkäys auttoi vain hetken, nyt monella yrityksellä on edessä tuplamaksut – taksiyrittäjä: "Kyllä siihen pitää ajaa muutama tunti"

Kuukausittaisia eläkemaksuja pystyi koronajoustona lykkäämään eteenpäin. Yrittäjien ja työntekijöiden maksuja on siirretty yli 900 miljoonan euron edestä.

Helsinkiläinen taksiyrittäjä harkitsi keväällä kyytien romahdettua kuukausittaisen eläkemaksunsa lykkäämistä kolmella kuukaudella eteenpäin.

Viimeistään heinäkuussa maksu olisi kuitenkin ollut tuplat normaalista. Ajatus kuivui kokoon.

– Yrittäjäeläkemaksu on 700–800 euroa kuukaudessa ja se kertaa kaksi niin kyllä siihen pitää ajaa muutama tunti. Ehkä olisin tarttunut siihen jos maksu olisi mennyt useampaan osaan, mutta päätin kitkutella näin, sanoo taksiautoilija Marko Kunnas.

Tuhannet yrittäjät ja yritykset päättivät toisin, kun hallitus ilmoitti yhtenä monista keinoista yrittäjien tukemiseksi eläkevakuutusmaksujen lykkäämismahdollisuudesta.

Yrittäjän on siis ollut mahdollista lykätä omien maalis-kesäkuun eläkemaksujensa maksamista kolme kuukautta. Jos lykkäsi maksuja koko kaudelta, heinäkuussa olisi edessä ensimmäinen tuplamaksu kuukausi.

Toisin sanoen kun kesäkuussa vielä selvisi maaliskuun maksulla, heinäkuussa pitää tililtä löytyä rahat niin heinäkuun kuin lykätyn huhtikuunkin maksuihin.

– Kyllähän siinä näin käy, kun kysymys ei ole siitä että annettaisiin maksut anteeksi vaan niitä on voinut lykätä ilman viivästyskorkoa. Tuplamaksu on se, jolloin erääntyy maksuun sekä lykätty että normaali eläkemaksu, sanoo johtaja Hannu Ijäs sosiaali- ja terveysministeriön eläke- ja yksityisvakuutusyksiköstä.

Lykkäystä saattoi pyytää useilta kuukausilta myös työntekijöiden maksuihin, joten monella yrityksellä tuplamaksuja on maksettavana pitkäksi aikaa siltäkin puolelta.

Eläkemaksuja on siirretty lähes miljardilla

Soittokierros eläkeyhtiöihin paljastaa, että maalis-kesäkuun maksujen lykkääminen on ollut suosittu ja tärkeä sopeutuskeino. Toisaalta sen odotettiin olevan vielä toteutunuttakin suositumpaa.

– Meillä noin 15 prosenttia yrittäjäasiakkaista (YEL) ja 5 prosenttia yritysasiakkaista (TyEL) on käyttänyt tätä mahdolisuutta. Se on odotettua vähemmän. Oletettiin, että puolet olisi käyttänyt tätä mahdollisuutta, sanoo Ilmarisen vakuutusjohtaja Tiina Nurmi.

Eläkeyhtiöissä arvellaankin, että monia on huolettanut kyky maksaa tuplamaksuja. Toisaalta moni on hyödyntänyt muita joustoja, kuten muuttanut työtuloaan alemmaksi, mikä puolestaan on pienentänyt yrittäjäeläkemaksua.

Elon, Ilmarisen, Varman ja Veritaksen yrittäjistä eläkevakuutusmaksujaan siirsi vähintään kuukaudella yhteensä runsaat 25 000 yrittäjää. Työntekijöiden maksulykkäystä hyödynsi puolestaan reilut 13 000 yritystä. Lykkäyksistä kertyi yhteensä noin 908 miljoonaa euroa, joita on siis viimeistään nyt ryhdyttävä maksamaan eläkejärjestelmään takaisin.

– Näyttää siltä, että suuremmista työnantajista varsin moni on siirtänyt sekä huhti-, touko- että kesäkuussa erääntyneitä maksuja, kun pienemmissä työnantajissa ja yrittäjissä oli enemmän niitä, jotka olivat siirtäneet 1–2 kuukauden maksuja, kertoo vakuutustekniikan johtaja Ritva Tarkiainen Varmasta.

"Ilman muuta tulee maksuvaikeuksia"

Toisaalta talous ei pyöri vielä läheskään entiseen malliin. Lomautukset ja varovaisuus näkyvät ainakin taksiyrittäjän tuloissa. Kunnas onkin tyytyväinen, että hänellä ei ole ainakaan tuplaeläkemaksusta huolta.

– Nyt näyttää pikkaisen paremmalta. Harmittaa, että tähän tulee tämä heinäkuun lomakuukausi, joka on hiljainen, mutta taistellaan läpi. Toivotaan, että tulee hyvä syksy, Kunnas sanoo.

Jatkoaikaa työeläkemaksujen koronalykkäyksille ei ole enää luvassa.

– Talouden kriisi on tasaantunut. Paineita siitä, että maksuja pitäisi voida lykätä pidempään, ei ole tullut myöskään kentältä. Tämän tarkoitus ei ole ollut ratkaista maksuongelmia, vaan antaa tilapäistä helpotusta, jos maksuvalmius on kireällä, sanoo Ijäs.

Eläkeyhtiöissä varaudutaankin jo siihen, että kaikki eivät tuplamaksukuukausistaan selviä.

– Ilman muuta tulee olemaan maksuvaikeuksia. Meidän viestimme asiakkaille on, että ottakaa yhteyttä ennen eräpäivää niin keskustellaan sitten siitä, miten niitä maksuja järjestellään, Ilmarisen Nurmi sanoo.

