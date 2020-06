Tällainen on korona-ajan erikoisnäytös Barcelonan oopperassa: katsomon kaikki 2 292 istuinta täytetty huonekasveilla

Koronapandemian vuoksi kuukausia suljettuna ollut Barcelonan historiallinen Liceu-teatteri järjestää tänä iltana ennennäkemättömän avajaisnäytöksen.

Erikoisen näytöksestä tekee se, sillä katsomossa ei ole paikalla yhtäkään ihmiskuuntelijaa. Sen sijaan oopperatalon yleisö muodostuu 2 292 huonekasvista.

Kasvit saavat nauttia Giacomo Puccinin teoksesta Crisantemi (1890), joka on elegia jousikvartetille. Paikallisista taimitarhoista paikalle tuoduille ruukkuasukeille esiintyy Uceli Quartet.

Kyseessä on käsitetaiteilija Eugenio Ampudian kehittelemä teos, jossa joka ikinen teatterin istuin on varattu kasvikunnan edustajalle.

Tarkoituksena on herätellä ihmisiä pohtimaan taiteen, luonnon ja ihmisyyden olemusta näinä poikkeuksellisina aikoina.

– Tällaisena aikana, kun suuri osa ihmiskuntaa on sulkenut itsensä sisätiloihin ja joutunut luopumaan liikkuvuudesta, luonto on hiipinyt täyttämään tilan, jota me aiemmin kansoitimme, Ampudia sanoo Guardian-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Esityksen päätteeksi kaikki kasvit lahjoitetaan terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat venyneet äärimmilleen koronakriisin aikana.

– Liceu, yksi maailman suurimmista ja tärkeimmistä oopperataloista, kutsuu mukaan symboliseen teokseen, joka puolustaa taiteen, musiikin ja luonnon arvoa avatessamme jälleen ovemme, teatterin verkkosivuilla kerrotaan.

Vaikka paikan päällä avajaisnäytöksessä on ainoastaan kasvikunnan edustajia, konserttia pystyy kuuntelemaan missä tahansa päin maailmaa teatterin verkkosivuilla.

Esitys alkaa kello 18 Suomen aikaa ja on katsottavissa tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)

