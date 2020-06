Pieni karkkitehdas laittoi isot panokset – hakee työntekijää jätti-ilmoituksella ja antaa yksiön ilmaiseksi

Lakutehtaan kampanjassa on mukana myös Kouvolan kaupunki.

"Hei pohjalainen, muuta meille Kouvolaan!" Näillä sanoilla kouvolalainen makeisvalmistaja Kouvolan Lakritsi etsii uutta työntekijää sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen etusivulla.

Uudelle työntekijälle luvataan työpaikka lakutehtaalta ja 40-neliöinen yksiö omaksi. Hakijalta toivotaan myös halua kertoa sosiaalisessa mediassa vuoden ajan, miltä uusi elämä Kouvolassa näyttää.

Lakutehtaan kampanjassa on mukana myös esimerkiksi Kouvolan kaupunki.

Vastaava ilmoitus on julkaistu Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kotkalaisen Kymen Sanomien ja lappeenrantalaisen Etelä-Saimaan etusivuilla. Ilkka-Pohjalaisen levikkialuetta ovat Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa.

Haussa työntekijä, ei vaikuttaja

Useampikin kunta on viime aikoina pestannut somevaikuttajia ja muita sisällöntuottajia vauhdittamaan kuntamarkkinointia.

Hyvinkää palkkasi viime kesänä kesäasukkaaksi (siirryt toiseen palveluun) bloggaajat Natalia Salmelan ja Esko Kyrön. Helsinkiläisen tubettajan Inari Fernanzedin perhe on viettänyt pian kokonaisen vuoden Sodankylässä, ja kotkalainen Halloranin perhe piipahti kymmeneksi päiväksi Seinäjoelle taivastelemaan kunnan menoa.

Onko Kouvola hyppäämässä samaan kelkkaan? Lakutehtailija Timo Nisulan mukaan ei. Yritys etsii ennen kaikkea työntekijää lakutehtaalle, ja mahdollinen somenäkyvyys on Nisulan mukaan plussaa.

– Jos annamme jollekulle asunnon omaksi, ja hän tulee Kouvolan ulkopuolelta, hän voisi jotakin kertoa kämpästä, työpaikasta ja Kouvolan kaupungista. Mutta emme me mitään someihmistä etsi, Nisula sanoo.

Kouvola suuntaa omaa kaupunkimarkkinointiaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja lähikaupunkeihinsa. Kuvassa lakutehtaan ilmoitus Etelä-Karjalassa. Petri Kivimäki/Yle

Pesämuna lakupussista

Kouvolan Lakritsin kampanjan taustalla on lakutehtaan valmistama maailman suurin makeispussi, jolla se pääsi keväällä Guinnessin maailmanennätysten joukkoon.

Nisulan mukaan ruokaan liittyvien ennätysten ehtona on, ettei lopputulosta heitetä haaskuun, vaan se pitää lahjoittaa eteenpäin. Maailman suurimman makeispussin karkit päätyivät myytäväksi järvenpääläiseen ruokakauppaan, joka pussitti ja myi ne eteenpäin. Näillä rahoilla saatiin pesämuna asunnon ostamiselle.

– Ostamme asunnon ja annamme työpaikan jollekin. Ainakin yksi ihminen saa uuden alun ja uuden mahdollisuuden, Nisula sanoo.

Hän toivoo, että kampanja tuo iloa koronatilanteen keskelle ja auttaa ainakin yhtä ihmistä elämässään eteenpäin. Rekrytointi toteutetaan tavalla, jonka kautta myös valitsematta jääneet hakijat voivat myöhemmin saada työtarjouksia muilta työnantajilta.

Nisulan mukaan lakutehdas ei ole laskenut kampanjan kustannuksia eurolleen, mutta esimerkiksi asunto maksaa noin 20 000 euroa.

Kaupunki hengessä mukana

Kouvolan kaupunki tukee mainoskampanjaa 5 000 eurolla, joka menee sanomalehti-ilmoitusten ja somemarkkinoinnin kuluihin.

Kaupunki on myös osallistunut kampanjan ideointiin ja antaa uudelle asukkaalle perehdytyksen kaupungin tarjontaan ja esimerkiksi lippuja urheilutapahtumiin.

– Tämä on Kouvolan Lakritsin idea, mutta kun he olivat meihin yhteyksissä, ei tarvinnut kahta kertaa miettiä. Olemme ylpeitä ja iloisia siitä, että meillä on aktiivisia yrityksiä, jotka haluavat ajatella niin, että kun Kouvola menestyy, myös yritys menestyy, sanoo kehittämispäällikkö Kirsi Vainio Kouvola Innovationista.

Tulossa myös omia kampanjoita

Kirsi Vainio vastaa Kouvolan markkinoinnista ja matkailusta. Hänen mukaansa Kouvola työstää parhaillaan myös omia kampanjoita, joilla pyritään saamaan kaupungin väkilukua kasvuun.

– Koko Kaakkois-Suomea yhdistää se, että väestö vähenee ja vanhenee. Kouvolan kaupungin strategiassakin on ykköstavoitteena saada asukasluku nousuun, Vainio sanoo.

Tavoitteena on tuoda esiin Kouvolan työmahdollisuuksia, parantaa kaupungin tunnettuutta ja päivittää Kouvolaan liittyviä mielikuvia. Vainion mukaan moni esimerkiksi luulee Kouvolan olevan todellista pienempi.

Kouvolasta reilun 80 kilometrin päässä Lappeenrannassa kaupunginjohtaja Kimmo Jarva pitää lakutehtaan markkinointitempausta luovana ja mielenkiintoisena.

– Hauska juttu. Olen ihan tyytyväinen Kouvolan puolesta, eikä tämä aiheuta Etelä-Karjalassa sen kummempaa huolta, Jarva sanoo.

Hän uskoo, että kouvolalaisten kampanja herättää enemmän keskustelua kuin varsinaisia muuttopäätöksiä.

Kirsi Vainion mukaan monen mielikuva Kouvolasta yhdistyy keskustaan ja rautatiehen. Kuva on Kuusankosken Kettumäeltä. Minna Heikura / Yle

Ei pikavoittoja muuttolukuihin

Muuttoluvut ovat miinuksella myös Sodankylässä, jonne tubettaja Inari Fernandez muutti perheineen viime syksynä.

Sodankylän kokemukset kampanjasta ovat kuitenkin hyviä, kertoo vt. henkilöstöpäällikkö Minna Seppälä. Kampanja sai jo alkaessaan paljon näkyvyyttä, ja Sodankylän tunnettuuden uskotaan kasvaneen.

Kunta on saanut kyselyjä lapsiperheille sopivista taloista, ja myös esimerkiksi paikkakunnalta muualle muuttaneissa on herännyt kotiseutuylpeyttä.

Lisäksi hoitoalan rekrytointi on hieman helpottunut, mutta Seppälä ei osaa sanoa, johtuuko se nimenomaan kampanjasta. Tarkempaa tietoa tuloksista hankitaan mielikuvakyselyllä, joka toteutettiin kampanjan alussa ja uusitaan sen päättyessä.

Myös Kouvolan Kirsi Vainio katsoo, ettei yksittäisen kampanjan perusteella voida odottaa tiettyä määrää uutta asukkaita.

– Ihmisten muuttopäätöksiin vaikuttaa moni asia. Kampanjat ovat yksi osa sitä, mutta tiedämme, että päämotiivi esimerkiksi asuinpaikan vaihtamiseen liittyy työpaikkaan. Mielikuvien rakentamisessa ei voida suoraan sanoa, että odotetaan asukasluvun kasvua johonkin tiettyyn aikaan mennessä.

Lue myös:

Tubettaja muuttaa vuodeksi Sodankylään ja markkinoi kuntaa somessaan – 2 500 euron kuukausipalkka herättänyt närää kuntalaisissa

Tubettajan muutto Sodankylään keräsi miljoonia katsojia

10 päiväksi palkatun taivastelijan 8000 euron palkka menee pian porakaivoon – perhe keräsi fanejakin Seinäjoella

Kuuntele Yle Areenassa:

Hyvinkää palkkasi kaksi suosittua bloggaajaa kaupunkiin kesäasukkaiksi – saavatko he esittää myös kritiikkiä? (siirryt toiseen palveluun)