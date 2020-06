Onko etätyösuositus jo syytä purkaa? Akava: "Olemme ottaneet digiloikan, jota ei kannata jumpata pois"

Koneen, Keskon, Elisan, OP:n ja VTT:n toimitusjohtajat vetoavat Kauppalehdessä julkaistussa yhteisessä mielipidekirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun), että etätyösuositus tulisi purkaa.

Toimitusjohtajien mukaan vaikuttaa siltä, että hallitus pitää lähityöskentelyä suurempana riskinä kuin esimerkiksi terasseja tai huvipuistoja. He ovat lisäksi huolissaan siitä, että osa etätyöhön siirtyneistä kokee ettei ole pystynyt tekemään työtään yhtä laadukkaasti tai tehokaasti kuin lähitöissä.

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko on sitä mieltä, että työpaikkojen on syytä itse arvioida heille parhaiten sopivat työnteon tavat. Etätyösuosituksen purkamista on tarkasteltava usealta kantilta.

– Asia on kuin kaksiteräinen miekka. Sinällään hallituksen suosituksen jatkaminen kesän yli on järkevää, sillä se antaa työpaikoille aikaa organisoitua vallitsevan tilanteen mukaisesti. Korostan kuitenkin, että kyseessä on suositus. Se tarkoittaa, että jokaisella työpaikalla on mahdollisuus miettiä itse, mikä on heille sopivin tapa.

Toiveissa asteittainen paluu, ei nopea muutos

Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko on sitä mieltä, että nopea siirtyminen ääripäästä toiseen ei ole järkevää.

– Monessa työpaikassa on ollut jo ennen koronakriisiä hyvät etätyökäytännöt. Nyt tuntuu, että mennää ikään kuin äärimmäisyydestä toiseen ja ajatellaan, että fyysisesti työpaikalla oleminen on ensisijainen tapa olla töissä, Savinko sanoo.

Samoilla linjoilla on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön puheenjohtaja Jarkko Eloranta. SAK:in jäsenten toimialoilla valtaosa työnteikijöistä on ollut työpaikoilla koko koronavirusepidemian ajan. Etätyösuositus ei siten ole juuri koskenut SAK:in toimialoja.

– Töihin on on syytä palata asteittain. Työnantajien on myös oltava herkkänä tekemään suunnanmuutoksia toiseenkin suuntaan, jos epidemia pahenee jälleen, Eloranta sanoo.

Akavan Lotta Savinko uskoo, että etätyöajan oppeja on syytä tarkastella ja miettiä, kuinka etätyömahdollisuuksia voidaan tulevaisuudessakin hyödyntää lähityön rinnalla.

– Olemme ottaneet digiloikan, jota ei kannata jumpata pois. Uskon, että etätyömahdollisuuksia hyödyntämällä ja laajentamalla voisimme vaikuttaa tuottavuusongelmaan, joka Suomessakin on ollut pitkään.

Mitä mieltä sinä olet, tulisiko etätyösuositus purkaa? Keskustele aiheesta 24.6. kello 23 saakka.

Lue seuraavaksi: Heikki Valkama: ”Etätyö on paremman väen optio” – puolitoista miljoonaa suomalaista ei voi siirtyä etätöihin, oli korona tai ei