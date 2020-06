Vaihtoehdot Kokkolan uudeksi ilmeeksi saivat kaupunkilaiset takajaloilleen – ja voi olla, ettei niistä kumpikaan toteudu

Kokkolan kaupungin uusi ilme on saanut kaupunkilaiset aktivoitumaan. Tarjolla on kaksi mainostoimiston tekemää vaihtoehtoa, joista saa äänestää keskiviikkoon saakka Kokkolan brändi-sivustolla (siirryt toiseen palveluun).

Toisessa Kokkolan slogan on Ihanan tavallinen, toisessa Kokkola OK.

Jo maanantaihin mennessä ääniä oli annettu yli 4 000.

Samalla keskustelu on käynyt vuolaana erityisesti sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Kokkolan kaupungin Facebook-sivulla. Keskustelu on paikoin ärhäkkääkin, ja osa pitää molempia vaihtoehtoja huonoina.

Kokkolan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Päivi Korpisalo on reaktioista mielissään.

– Olen erittäin tyytyväinen, että keskustelu on viimein herännyt! Kun kävimme ilme-ehdotuksia läpi, pohdimmekin, tulevatko kulmat kohoamaan.

Keskustelua ja osallistamista yritettiin jo aiemmin, mutta korona sotki suunnitelmat: työpajojen siirtäminen sähköisiksi vesitti niiden suosion, ja kommentteja aiheeseen saatiin ennakkoon vain 400. Taustahaastatteluja tehtiin, mutta niiden määrä ei ollut kovin suuri.

– Nyt saatiin sanaiset arkut aukeamaan ja rosoisuus ja identiteetin ydin alkavat nousta pintaan. Työpajoissa ja hastatteluissa esille tulleet "helppo", "ok" ja "ihan tavallinen paikka" alkavat löytää muita vivahteita, ja helmiä alkaa yllätyksellisesti nousta.

Ilme on vain osa brändityötä

Kaupunginhallitus kokoontuu keskiviikkona päättämään ilmeuudistuksen jatkosta. Päätösesitys annetaan vasta kokouksessa, ja vaikka tarkoitus onkin myös kunnioittaa äänestystulosta, on todennäköistä, että kumpikaan vaihtoehdoista ei pääsy kaupungin uudeksi ilmeeksi – ainakaan sellaisenaan.

– Näistä kahdesta kumpikaan ei varmasti tule olemaan lopullinen ilme. On hyvin normaalia, että pohjaehdotuksesta ruvetaan muokkaamaan sopivaa kokonaisuutta, sanoo Päivi Korpisalo.

Nyt on siis saatu ihmiset osallistumaan, ja osallistamista jatkettaneen. Sen myötä mainostoimiston pöydällä muokkautuu lopullinen versio.

– Kaikki on mahdollista: periaatteessa kaikki on muutettavissa. Nämä ovat ensimmäiset vaihtoehdot, ja nyt kun on lähdetty osallistamisen tielle, kuuntelemme ihmisiä.

Korpisalo muistuttaa myös, että ilme on vain yksi osa brändityötä: värit ja fontit vain jäävuoren huippu. Toisaalta kokonaisuuden pitää sopia laajasti kaupungin tarpeisiin.

– Värit voivat vielä muuttua tai vahvistua. Fonttien ja typografian täytyy taipua kaupungin moneen tekemiseen. Kuvamaailmaa mietitään, samoin brändin ydintä ja viestinnän tyyliä, luettelee Korpisalo.