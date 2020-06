Valoa näkyvissä Helsingin telakalla: 140 lomautettua työntekijää palaa syksyllä töihin – neuvottelut useista uusista tilauksista käynnissä

Helsingin telakan nosturit ovat olleet jo pitkään lähes täysin työttöminä. Tilauskirjat pääsivät tyhjenemään eikä rakennettavaa ole juurikaan ollut.

Syksyllä tilanne on toinen. Telakka sai viime kesänä kahden tutkimusmatkailijaristeilijän tilauksen, joiden tekeminen alkaa heti kesän jälkeen.

Laivojen suunnittelijoista ja toimistotyöntekijöistä enimmillään 80 prosenttia on tehnyt koronapandemiasta johtuen ja hallituksen suositusten mukaisesti kotoa käsin töitä.

Tuotannon puolelta 140 on lomautuksessa, noin 50 varustelun työntekijää on ollut lainassa Meyerin Turun telakalla ja korjauslaivojen parissa on työskennellyt arviolta parikymmentä ihmistä.

Nyt lomautettuina olevat noin 140 laivantekijää kutsutaan siis portaittain takaisin töihin.

Suunnittelu hoituu myös etätyönä

– Joku voisi kuvitella, että koronatilanne on aiheuttanut meille suuria vaikeuksia, mutta me olemme pärjänneet varsin hyvin siinä. Me olemme nyt tällä hetkellä rakentamassa kahta tutkimusristeilijää, jotka on suunnittelu- ja hankintavaiheessa. Nämä vaiheet on aika hyvin mahdollista hoitaa etätyönä, Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja Carl-Gustaf Rotkirch selvittää.

Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja Carl-Gustaf Rotkirch. Niko Ahlgren / Yle

Kesän lopulla Liettuan Klaipedasta saapuu meritse ensimmäinen lohkokuljetus. Niitä tulee olemaan kaikkiaan neljä. Laivojen rungonkoonti alkaa näillä näkymin syyskuussa.

Toki Helsingin telakka havittelee myös uusia tilauksia.

– Neuvottelemme tällä hetkellä, amerikkalaisten, eurooppalaisten ja australialaisten tilaajien kanssa. Meillä on ihan hyvät mahdollisuudet saada tilauksia, toimitusjohtaja Carl-Gustaf Rotkirch sanoo.

Venäjän valtio ei ole enää omistajana

Venäjän valtio ei ole enää mukana Helsingin telakan omistajana. Se helpottaa laivojen myyntityötä. Toisin sanoen Helsinki Shipyard ei ole pakotteiden alainen yhtiö.

Toimitusjohtaja Rotkirchin mukaan Helsinki Shipyard satsaa jäätä murtavaan kalustoon ja pieniin risteilijöihin.

– Uskomme niiden olevan segmenttejä, jotka tulevat kärsimään vähemmän tästä koronavirustilanteesta, Rotkirch selventää.

Koko meriteollisuus vaikeuksissa

Suomen Meriteollisuus ry:n mukaan risteilyjen pysähtyminen, merikuljetusten väheneminen ja rajojen sulkeutuminen on luonnollisesti vaikuttanut merkittävästi meriteollisuuteen.

Meriteollisuuden mukaan ensimmäisiä suoria vaikutuksia ovat investointipäätösten siirtyminen ja uusien kauppojen väheneminen.

Suoranaisia laivatilausten peruutuksia ei ole vielä tullut, mutta esimerkiksi Meyerin telakka Saksassa lykkää risteilijöiden luovutuksia eteenpäin, jotta varustamot eivät peruisi tilauksia.

