Venäläisiä patistetaan “yleisvenäläiseen äänestykseen”, joka takaa Putinin vallan – Asiantuntija: Yhtä laillinen kuin Krimin kansanäänestys

MoskovaTienvarsilla ja televisiossa mainostetaan näyttävästi huomenna torstaina alkavaa äänestystä Venäjän perustuslain uudistamisesta. Mainoksissa korostetaan Venäjän kulttuurin, itsemääräämisoikeuden ja perinteisten perhearvojen tärkeyttä.

Kampanja vaikenee kuitenkin kaikkein olennaisimmasta asiasta. Perustuslakiuudistuksen perimmäinen tarkoitus näyttää olevan jo muutenkin selvä kansalaisille.

– Tähän on vain yksi syy: Putinin presidenttikausien nollaus. Siten hän voi asettua taas ehdokkaaksi vuonna 2024, moskovalainen Nataša Denisova huomauttaa Ylelle kaupungin keskustan tuntumassa.

Denisova kertoo, että hän aikoo boikotoida laittomana pitämäänsä äänestystä.

Moskovalainen Nataša Denisova ei aio osallistua perustuslakiäänestykseen, koska pitää sitä laittomana. Grigori Vorobjov / Yle

Venäläisten äänestysinto näyttää laimealta

Moni muukin venäläinen aikoo jättää Putinin jatkon presidenttinä mahdollistavan perustuslakiäänestyksen väliin. Tuoreen kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) vain 30 prosenttia moskovalaisista kertoo päättäneensä äänestää.

Vaalikuumetta ei näy myöskään Ylen haastattelemien venäläisten keskuudessa. Vain yksi kuudesta moskovalaisesta vastaajasta kertoo aikomuksestaan äänestää – ja hänkin vastustaa perustuslakiuudistusta.

Sen sijaan kaikki vaikuttavat jo tietävän lopputuloksen.

– Uudistukset hyväksytään riippumatta kansan mielipiteestä, moskovalainen Dmitri Malkov sanoo.

Moskovalaisen Dmitri Malkovin mielestä perustuslakiäänestyksen tulos on jo päätetty etukäteen. Grigori Vorobjov / Yle

Paraati aloittaa seitsenpäiväisen äänestyksen

Tänään keskiviikkona Moskovan Punaisella torilla järjestetään mahtipontinen sotilasparaati natsi-Saksan kukistamisen kunniaksi.

Alun perin paraati piti järjestää toukokuun voitonpäivänä, mutta Kreml päätti siirtää sen myöhemmäksi koronaepidemian vuoksi – ja samoin kävi myös alkuaan huhtikuulle kaavaillulle perustuslakiäänestykselle. Nyt sotilasparaatilla viritetään venäläisiä juhlatunnelmaan seitsenpäiväisen äänestysjakson kynnyksellä.

Koronatilanne on edelleen vaikea Venäjällä. Siitä huolimatta maassa halutaan nyt sinetöidä hanke, jonka presidentti Vladimir Putin esitteli kansalaisille tammikuussa.

Lue lisää: Venäjän kansallispäivästä tuli voitonjuhla koronasta, vaikka epidemia jyllää yhä maassa – Taustalla Putinille tärkeä kansanäänestys

Putinin aloitteesta perustuslakiin lisätään laaja kirjo ideologisia, poliittisia ja sosiaalisia merkintöjä. Kansalaiset voivat joko kannattaa tai vastustaa koko pakettia.

Vastedes perustuslaissa esimerkiksi luvataan, että valtio puolustaa historiallista totuutta ja eläkkeiden indeksikorotuksia tarkastellaan vuosittain. Lisäksi maan perustuslaki asetetaan kansainvälisten sopimusten yläpuolelle.

Lopulta perustuslakiuudistukseen lisättiin vielä pykälä, joka mahdollistaa Putinin jatkon presidenttinä aina vuoteen 2036 saakka.

Kyse on “yleisvenäläisestä äänestyksestä”

Vaaleja tarkkaileva Golos-vapaaehtoisjärjestö pitää perustuslakiäänestystä Venäjän mittapuullakin tarkasteltuna erittäin ongelmallisena.

– Äänestyksen säännöt ja järjestelyt sekä niiden oikeudellinen pohja ovat huomattavasti heikommat kuin Venäjän vaaleissa tavallisesti, järjestön puheenjohtajana toimiva Stanislav Andreitšuk kertoo Ylelle puhelimessa.

Tänään järjestettävää sotilasparaatia on harjoitelu Moskovassa jo useiden päivien ajan. Grigori Vorobjov / Yle

Andreitšuk vertaa äänestystä kansainvälisen yhteisön laajasti tuomitsemaan kansanäänestykseen, jolla Venäjä katsoo oikeuttaneensa Krimin niemimaan liittämisen itseensä vuonna 2014.

Hänen mukaansa ongelmana on lähtökohtaisesti se, ettei perustuslakiäänestystä järjestetä Venäjän kansanäänestyksiä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Sitä vastoin äänestystä varten maassa säädettiin erillinen laki.

Тämän takia kyse ei ole virallisesti kansanäänestyksestä vaan tapahtumaa nimitetään “yleisvenäläiseksi äänestykseksi”, jossa kansainvälisesti tunnustetut äänestysperiaatteet toteutuvat aiempaa heikommin.

Yksi tärkeä ero koskee äänestysaktiivisuutta, joka ei vaikuta nyt millään lailla tuloksen laillisuuteen.

"Korona edesauttaa tulosten väärentämistä"

Kaikkein vaarallisimpana äänestäjän oikeusturvan kannalta Stanislav Andreitšuk pitää äänestyksen poikkeusjärjestelyjä, joita perustellaan koronaepidemialla.

Venäläisille järjestetään nyt mahdollisuus mittavaan ennakkoäänestykseen. Lisäksi äänestämään pääsee laajasti varsinaisten vaalihuoneistojen ulkopuolella esimerkiksi työpaikoilla ja kotona. Moskovassa ja parilla muulla Venäjän alueella on myös otettu käyttöön runsaasti kritisoitu sähköinen äänestys.

Vaaliasiatuntija Andreitšuk uskoo erityisjärjestelyjen mahdollistavan mittavan äänestystulosten väärentämisen.

– Mikään ei olisi estänyt äänestämisen siirtämistä myöhempään ajankohtaan, mutta vallanpitäjät halusivat käyttää epidemiaa hyväkseen, sillä se antaa heille mahdollisuuden muuttaa tuloksia mielin määrin, Golos-vaalitarkkailujärjestön Stanislav Andreitšuk sanoo.

Politiikan tutkijat ovat arvioineet (siirryt toiseen palveluun), että perustuslakiäänestyksen kiirehtimisen syynä on presidentti Putinin laskeva suosio.

Lue lisää: Korona teki Putinista bunkkerissa piileskelevän papan, jonka suosio rapautuu

Monista epäkohdista on jo uutisoitu

Venäjällä on uutisoitu paljon erilaisista epäselvyyksistä jo ennen varsinaisen äänestyksen alkamista.

Riippumattomien viestimien mukaan (siirryt toiseen palveluun) opettajia, lääkäreitä ja muita julkisen sektorin työntekijöitä on joukoittain painostettu rekisteröitymään (siirryt toiseen palveluun) äänestäjiksi. Lisäksi Kreml on pyytänyt (siirryt toiseen palveluun) yksityisiä yrityksiä patistamaan työntekijöitään ottamaan osaa äänestykseen.

Perustuslakiäänestystä mainostava kyltti Moskovan keskustassa kehottaa säilyttämään perhearvot. Grigori Vorobjov / Yle

Mediassa on myös kerrottu, kuinka eläkeläisiä on ilmoitettu (siirryt toiseen palveluun) sähköiseen äänestysjärjestelmään ilman heidän suostumustaan. Asiasta on aloitettu poliisitutkinta.

Lisäksi kritiikkiä on herättänyt valtion budjetista rahoitettava mainonta ja muut kampanjat, jotka tukevat avoimesti perustuslakiuudistusta.

Kyse on vaalitarkkailujärjestö Golosin raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi Venäjän keskusvaalilautakunnan tilaamista mainosvideoista ja yleisvenäläisen äänestyksen virallisen verkkosivun sisällöstä.

Vaaliviranomaiset kiistävät väitteet. Keskusvaalilautakuntaa johtava Ella Pamfilova on pitänyt (siirryt toiseen palveluun) uutisia painostuksesta tekaistuina ja väittänyt (siirryt toiseen palveluun) viranomaisten välittävän tietoa neutraalisti.

Oppositio vastustaa hanketta eri tavoin

Perustuslakiuudistuksen vastustajien toimintaa on häiritty. Venäjän viestintäviranomainen sulki jo maaliskuussa (siirryt toiseen palveluun) muutoksia vastustavan kampanjan verkkosivun. Sittemmin sivu on jatkanut toimintaansa.

Koronaviruksen takia käyttöön otetut kokoontumisrajoitukset puolestaan estävät tehokkaasti kaikki julkiset mielenilmaukset perustuslain uudistamista vastaan.

Venäjän duuman toiseksi suurin ryhmä, kommunistit, on ainoa parlamentaarinen puolue, joka on kääntynyt vastustamaan (siirryt toiseen palveluun) perustuslakiuudistusta. Puoluetta johtavan Gennadi Zjuganovin mukaan kommunistit alkoivat vastustaa hanketta sen jälkeen, kun siihen lisättiin Putinin presidenttiyden jatkossakin mahdollistava pykälä.

– Venäjän presidentillä on tänään suuremmat valtaoikeudet kuin faaraolla, tsaarilla ja pääsihteerillä yhteensä, Zjuganov sanoi videohaastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Kremliä perinteisesti vastustava, järjestelmän ulkopuolinen oppositio on jakaantunut äänestyksen suhteen. Osa kannustaa boikotoimaan vaaleja ja osa äänestämään perustuslakimuutosta vastaan.

