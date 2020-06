Kansanedustaja Mikko Kärnä teki kirjallisen kysymyksen Ruotsin hallitukselle koronan torjumisesta

Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) on tehnyt kirjallisen kysymyksen Ruotsin hallitukselle koronapandemian hoidosta. Kärnä kysyy muun muassa, mihin toimiin Ruotsi ryhtyy, että se saattaa koronaviruksen torjumisen samalle tasolle kuin muut pohjoismaat. Lisäksi hän tiedustelee, mihin erityistoimenpiteisiin Ruotsin hallitus ryhtyy ruotsinsuomalaisten suojelemiseksi.

Kärnän mukaan Ruotsi on epäonnistunut viruksen torjunnassa. Ruotsissa on tällä hetkellä yli 56 000 tartunnan saanutta ja yli 5000 kuollutta. Hänen mukaansa on vaarana, että koronaviruksen toinen aalto tulee Ruotsista Suomeen.

Kärnä on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen. Pohjoismaiden neuvoston jäsenillä on oikeus esittää kirjallisia kysymyksiä kaikkien pohjoismaiden hallituksille ja niihin on velvollisuus vastata. Kärnän mukaan Ruotsin hallituksella on 21 päivää aikaa antaa vastaus kirjalliseen kysymykseen.

Kärnä vaatii pohjoismaiden yhteistä hätäkokousta

Mitä toivot saavasi kysymykselläsi aikaan?

– Toivon ainakin, että saamme seuraavassa Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa tästä keskustelun ja samoin toivon, että Ruotsi ymmärtää ottaa tilanteen vakavasti. Tässä puhutaan nyt koko Pohjoismaiden turvallisuudesta, Kärnä vastaa.

Seuraava neuvoston täysistunto on vasta syksyllä. Kärnä on jo aiemmin vaatinut pohjoismaiden yhteistä hätäkokousta Ruotsin koronavirustilanteen takia. Hän on tehnyt aiemmin useita kirjallisia kysymyksiä eri aiheista pohjoismaiden hallituksille.

