Bensa on Suomessa matkailevalle nyt niin halpaa, että kauppias parahtaa, ettei sillä elä: Yleinen kesäilmiö ei enää välttämättä päde

Bensan hinta on vertailun mukaan jopa yhtä alhaalla kuin koronarajoitusten keskellä. Kauppiaan mukaan nyt taistellaan markkinaosuuksista.

Moni on hieraissut viime aikoina silmiään tankilla käydessään. Koronakeväänä autoiltiin tavallista vähemmän, ja kesälomakauden alkaessa bensan hinta on yllättävän edullinen.

Arjen havainnon todistaa polttoaine.net (siirryt toiseen palveluun), joka on riippumaton polttoaineiden hintaseurantasivusto. Ihmiset ilmoittavat sivustolle hintoja. Sivuston mukaan maanantain halvin bensa (95E10) oli Lappeenrannan Neste Oil Expressillä Uus-Lavolassa ja hinta oli 1,254 euroa litralta.

Hinnat ovat kesäkauden ollessa kuumimmillaan siis jopa yhtä alhaalla kuin koronarajoitusten keskellä.

Neste-Kauppiaat ry:n puheenjohtaja Vesa Jaskari parahtaa, kun kuulee hinnan.

– Tuolla ei elä, vaan kauppias antaa rahaa omasta kukkarostaan siihen, että kuluttaja saa polttoainetta.

ST1:n myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Reinekari vahvistaa, että polttoaine on nyt todella edullista. Reinekari arvioi, että bensan hinnat ovat useita kymmeniä senttejä edullisemmat kuin viime kesänä.

– Autoilijaa hellitään kesähelteillä. Tämä on poikkeuksellinen tilanne vuosikausiin, Reinekari kertoo.

Kesäinen ilmiö ei enää välttämättä päde

Alhainen hinta johtuu siitä, että raakaöljyn globaali kysyntä on romahtanut koronaviruksen takia. Ihmisten liikkuminen ja matkustelu katkesivat kuin seinään. Raakaöljyn hinta suorastaan romahti keväällä (siirryt toiseen palveluun).

Tilastokeskuksen mukaan 95E-bensiinin keskihinta oli toukokuussa 1,28 euroa litralta, kun se vuotta aiemmin vastaavaan aikaan oli 1,59 euroa. Dieselin keskihinta oli toukokuussa 1,16 euroa litralta, kun viime vuoden toukokuun lukema oli 1,42 euroa.

Bensan litrahinta on halventunut noin 30 senttiä vuodessa. Antti Eintola / Yle

Yleensä kesäkaudella hinnat ovat nousseet Suomessa. Onko siis odotettavissa taas hintojen nousua?

Mikko Reinekarin mukaan tämä kesäinen ilmiö ei enää välttämättä näy. Aikaisemmin pohjoisen pallonpuoliskon kysyntä oli merkittävässä roolissa ja kysynnän nousu nosti myös hintoja. Nyt kysyntä on tasoittunut maailmassa. Suomi on lisäksi hyvin pieni markkina.

– Vaikka meillä kysyntä kasvaa, osuutemme globaalista kysynnästä on häviävän pieni.

Suomessa bensan hinnasta noin 70 prosenttia on veroa, joten hinta ei määräydy pelkästään raaka-aineen perusteella.

Ostohinnat nousussa

Polttoainemarkkinoilla kilpailevat isot öljy-yhtiöt ja pienet yrittäjät. Öljy-yhtiöt hakevat nyt markkinaosuutta, mikä heijastuu kuortanelaisen yrittäjän Vesa Jaskarin mukaan hintoihin.

– Öljy-yhtiöillä on nyt ihan valtava hintakilpailu. Se on kuluttajalle etu, ja yksittäisille yrittäjäkauppiaille hädän paikka. Yksittäiset yrittäjät, jotka pyrkivät työllistämään asemilla henkilökuntaa ja saada leivän heidänkin perheille, he ovat kärsimässä aika rankalla kädellä.

Moni matkailee nyt kotimaassa, ja huoltomoyrittäjät odottavasta tästä paikkausta korona-ajan menetyksiin. Antti Eintola / Yle

Kevät on ollut koronan takia todella tiukka yrittäjille. Buffet-ruokailun rajoitusten poistuminen helpottaa tilannetta.

– Toivottavasti ei tule toista aaltoa. Sitä kovin moni kauppias ei kestäisi enää, Jaskari sanoo.

Polttoaine.netin vertailun mukaan kalleinta bensa oli maanantaina Urjalan Nesteellä, jossa se maksoi 1,466 euroa litralta.

– Siinä alkaa olla sellainen hinta, jolla liikepaikat saavat kulunsa peittoon. Hyvällä hetkellä jotain voi jäädä viivan alle, Jaskari sanoo.

Kauppiaan maksama hinta bensasta on Jaskarin mukaan noussut useita senttejä tälläkin viikolla. Se ennakoisi myös hintojen nousua. Polttoaineiden ostohinnat ovat Jaskarin mukaan vielä kaukana siitä, mitä ne olivat ennen koronaa.

– Keväällä hinnat tulivat ryminällä alas niin alhaalle, etten muista, koska sellainen tilanne on ollut. Nyt hinnat ovat taas nousussa. Aika näyttää, johtaako kilpailu hintojen järkevöitymiseen, Jaskari sanoo.

