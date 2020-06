Uskaltaako vielä koskea? Jotkut halaavat jo, toiset eivät halua edes kätellä – hirveää aikaa osalle meistä, sanoo tutkija

Kosketus on ihmiselle tärkeää, mutta terveysviranomaisen suositus on selvä: kätellä ei vielä saisi.

Koska olet viimeksi halannut jotakuta?

Helsinkiläinen Mirva Samuelsson miettii hetken.

Ehkä viime viikolla. Ystävänsä Anita Özgurin lapsia, viisivuotiasta Dilaraa sekä kolmivuotiasta Demiriä.

Mutta ei tänään, vaikka siihenkin olisi ollut mahdollisuus: nelikko on viettämässä päivää helsinkiläisellä Hietarannan uimarannalla.

Samuelsson ja Özgur sanovat molemmat, että koronaviruspandemian aikana halailu on selvästi jäänyt. Se ei ole myöskään palannut takaisin arkirutiineihin, vaikka Suomessa todetaan vähemmän uusia koronatartuntoja kuin vielä keväällä.

Kaksikko työskentelee hoitoalalla, ja siksi he ovat tarkkoja lähikontakteistaan.

– Olemme paljon tekemisissä. Keskenään olemme rennommin. Mutta jos itse näen muita kavereita, jotka eivät ehkä ota tilannetta yhtä vakavasti tai ymmärrä sitä, silloin pidän etäisyyttä, Samuelsson selittää.

Nelikko vietti vapaapäivää Helsingin Hietaniemessä. Petteri Juuti / Yle

Özgur kertoo, ettei ole myöskään kätellyt koronan aikana ketään.

– Se on tosi awkward, kiusallista, kun joku tulee käsi ojossa, ja itse on vain, että ei, minä en kättele.

Kätellä ei vielä saisi

Tämä on nykytilanteessakin myös viranomaisten suositus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteaa nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että lähikontaktien vähentäminen on tärkeää edelleen myös terveille ihmisille, koska niin hidastetaan epidemian leviämistä.

Ulkona liikkuessa tulisi pitää vähintään metrin tai kahden etäisyys muihin ihmisiin. Ja ei, kätellä ei saisi.

Suomen suurimman sairaanhoitopiirin eli Helsingin ja Uudenmaan HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoi viimeksi juhannuksena, että ohjeet olisi hyvä pitää mielessä, jotta tilanne saataisiin pidettyä rauhallisena mahdollisimman kauan ja ehkä jopa parannettua.

Halaamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei erikseen mainitse, mutta sekään tuskin on suositeltavaa kättelynkin ollessa vältettävien asioiden joukossa.

Kosketus olisi kuitenkin tärkeää ihmiselle. Näin sanovat tutkimus sekä kosketuksen merkitystä tutkinut kulttuuriantropologian yliopistonlehtori Taina Kinnunen Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkija: Hirveää aikaa osalle meistä

Kosketuksen tärkein merkitys on sitoa ihmiset yhteen, Kinnunen toteaa.

– Ihminen on laumaolio. Siitä lähtien, kun maailmaan synnytään, kosketus on tärkein side tulla osaksi yhteisöä.

Kinnunen kuvailee suomalaista kosketuskulttuuria luonteeltaan ohueksi. Täällä yleensä joko kätellään tai halataan.

– Me emme käytä kosketusta kovin vivahteikkaasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Toki halaaminen on yksi merkittävä tapa osoittaa hyväksyvää ja sydämellistä kosketusta. Se myös kattaa laajan pinta-alan kehosta. Mutta se on vain yksi tapa.

Ohuesta kosketuskulttuurista huolimatta lähikontaktien välttely on vaikuttanut moniin ihmisiin Suomessakin, tutkija arvioi. Näin on ainakin heidän kohdalla, joilla ei ole esimerkiksi puolisoa eikä lapsia.

– Yksineläjät eivät ole välttämättä voineet käydä hierojalla, eivät kampaajalla, eivät nähdä ystävää, joka halaisi. Tämä aika on ollut hirveää osalle meistä.

Kinnunen katsoo, että juuri halaamisessa on ollut nähtävissä kulttuurinen muutos – ainakin ennen koronan mukanaan tuomia poikkeusoloja.

– Varsinkin nuoret, mutta myös vanhemmat, ovat omaksuneet uutta halailukulttuuria. Silti se on kuitenkin edelleen aika ohut.

Halausta, mutta vain luvalla

Hietaniemen rannalla osalla ulkoilijoista on jo ikävä normaaliksi miellettyä halauskulttuuria.

Helsinkiläiset Jessica Fellman (vasemmalla) ja Jenni Alén sanovat halanneensa jotakuta viimeksi tänään: toisiaan. Petteri Juuti / Yle

– Olen normaalisti aikamoinen halaaja. Kyllä sitä on ikävä, sanoo helsinkiläinen Jessica Fellman.

Ystävä Jenni Alén on samaa mieltä.

Fellman ja Alén kertovat halaavansa tuttaviaan näitä nähdessään, mutta kysyvänsä siihen ensin luvan.

– Ennen sellaista ei tarvinnut kysyä, Fellman toteaa ja jatkaa:

– Monet ovat todella varovaisia. Toiset uskaltavat, mutta monet eivät halua edes kätellä.

Otso Joronen (vasemmalla) ja Veikka Kosonen viettivät aurinkoista tiistaita rannalla. Petteri Juuti / Yle

Toisaalla lahtelainen Otso Joronen yrittää muistella, milloin on viimeksi halannut jotakuta.

– Varmaan muutama päivä sitten, hän miettii.

Helsinkiläinen Veikka Kosonen puolestaan sanoo halanneensa viimeksi tänä aamuna: tyttöystäväänsä.

Korona-aika ei ole näkynyt niinkään halailussa, vaan ennemminkin kättelyssä, kaverukset arvioivat.

– Uusissa tilanteissa tulee käteltyä jonkin verran. Mutta se on hyvin kiusallista. Ei tiedä, pitääkö kätellä vai ei, Kosonen kertoo.

Tuttavia tervehditään pääosin etäältä, hän sanoo. Hyviä kavereita saatetaan moikata kyynärtervehdyksellä eli kopsauttamalla kyynärpäitä kevyesti yhteen.

Helsinkiläinen Mirva Samuelsson sanoo, että hänellä on ikävä ennen kaikkea normaalia elämää. Siihen kuuluu myös normaali kanssakäyminen.

– On tosi outoa, että pitää miettiä, mitä toinen on tehnyt ja voiko olla tekemisissä.

Dilara ja Demir Özgur eivät juurikaan nähneet sukulaisiaan poikkeuskeväänä. Takana Mirva Samuelsson ja Anita Özgur. Petteri Juuti / Yle

