Pohjois-Ruotsin koronapesäkkeessä Jällivaarassa työskentelevät suomalaiset pysyttelevät omillaan ja pois kyliltä: "Itse pystyy vaikuttamaan siihen, saako taudin"

Osa suomalaisyrityksistä on perunut urakoita Pohjois-Ruotsista. Tiukkoja varotoimia noudattavat kaikki, mutta muuten tilanne ei arjessa näy.

Pohjois-Ruotsin korona-alueella Jällivaarassa työskentelevät suomalaiset välttelevät tarkoin kontakteja koronatartuntojen välttämiseksi. Kaivospaikkakunta on asukaslukuun nähden Ruotsin pahimpia koronakeskittymiä, mutta arjessa tilanne ei juuri näy.

Torniolainen rakennusalan yrittäjä Jussi Juntti työskentelee parhaillaankin Jällivaarassa talonrakennustyömaalla. Hänen mukaansa työmaa-arki rullaa olosuhteisiin nähden hyvin, vaikka koronalta suojautuminen hankaloittaakin elämistä.

– Eihän täällä pysty normaalisti elämään. On käytävä kotona kaupassa ja otettava mukaan se, mitä aikoo viikon aikana syödä. Autonkin kun tankkaa kotona, niin ei tarvi käydä tankilla. Mutta ei hirvitä, siihen pystyy itse vaikuttamaan saako sen taudin.

Koronatilanteen on toivottu Pohjois-Ruotsissakin kääntyvän jo parempaan. Tuoreimpien tietojen mukaan uusia tartuntoja on kuitenkin ilmennyt jälleen kymmeniä ja kokonaismäärä on jo yli tuhat.

Tiukkoja varotoimia noudatetaan jatkuvasti

Jussi Juntin mukaan samoja tiukkoja varotoimia on noudatettu koko talvi, eikä koronatartuntojen nopea lisääntyminen ole siihen vaikuttanut: paikallisia ei tavata, eikä kylillä liikuta.

– Sen verran on meillä näkynyt, että sovittiin ettei toistaiseksi tehdä mitään huoltotöitä esimerkiksi taloihin, jotka ovat valmiina ja niissä asuu jo ihmisiä, Juntti kertoo.

Työntekijöitä ei ole pakotettu Norrbottenin keikoille, jos lähtö Ruotsiin on epäilyttänyt. Toistaiseksi kieltäytyjiä ei juuri ole ollut. Kaivoksella aliurakoivien suomalaisyritysten tilanteen Juntti uskoo olevan erilainen.

– Uskon, että niistä varmaan suuri osa jää kohta kotiin. Ei kai sinne halua kukaan mennä.

Jällivaarassa koronatartunnat levisivät viranomaisten mukaan jo vaarallisen nopeasti. Tartuntojen lähde on Bolidenin Aitikin kuparikaivos, missä tauti pääsi leviämään, kun kaivosyhtiön antamia varo-ohjeita ei noudatettu (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Noin 17000 asukkaan Jällivaarassa koronatartuntojen määrä on asukaslukuun suhteutettuna Ruotsin korkeimpia.

Osa peruu urakoita, osa jatkaa toimituksia

Osa Pohjois-Ruotsissa toimivista suomalaisyrityksistä on kuitenkin vähentänyt toimintojaan Norrbottenissa koronakriisin seurauksena. Esimerkiksi betonia Jällivaarassa tytäryhtiönsä kautta tekevä suomalainen KIBE oy on perunut jo yhden ison urakan.

Urakka olisi vaatinut useampia autoja ja työmiehiä, mutta mitään riskejä ei haluttu ottaa.

– Meillä olisi pitänyt alkaa ensi keskiviikkona suurempi homma Svappavaarassa, mutta se topattiin tämän koronan takia. Siellä olisi pitänyt olla pumppuauto ja kahdeksan muuta autoa ajamassa, kertoo KIBE oy:n Pellon betoniaseman hoitaja Juha Järlström.

Haasteena oli löytää paikkakunnalta turvallista majoitusta työntekijöille. Urakka peruttiin, kun sitä voitu taata. Kibe oy urakoi Norrbottenissa myös Piteåssa ison tuulivoimapuiston rakennustyömaalla. Ruotsissa käy töissä puolenkymmentä henkilöä.

Sen sijaan ylitorniolaisen betonielementtivalmistaja YBT:n toimintaan Norrbottenissa korona ei vaikuta. Yritys urakoi erityisesti Kiirunan ja Jällivaaran seudulla.

Toimitusjohtaja Juha Alapurasen mukaan Ruotsiin on nyt vain tavarantoimituksia, mutta niitä on jopa useita päivässä.

– Lainsäädäntö Ruotsin työmailla on nyt sellainen, että työmaalla ovat purkumiehet erikseen. Meidän kuljettajat eivät tule ollenkaan hytistä ulos eli tartuntavaaraa ei sen puolesta ole. Tässä tilanteessa siis hyvä, että on vain tavarantoimituksia, Alapuranen sanoo.

Viikonloppuna helpotti hetkeksi

Viikonloppuna koronatilanne hieman tasoittui Jällivaarassa, kunnan terveydenhoidossa kirjattiin Ruotsin radion mukaan vain kaksi uutta covid-19-tartuntaa.

Jällivaaran kunnan sosiaalitoimen päällikkö Anette Viksten Åhl kuvaili Ruotsin radion haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) tilanteen olevan nyt "hieman parempi" kuin aiemmilla viikoilla.

– Kuntalaiset ovat nyt skarpanneet ja noudattavat varautumistoimia paremmin kuin aiemmin, kun ehkä ajateltiin jo että tilanne on ohi ja varotoimissa hieman löysättiin, Viksten Åhl sanoi.

Terveysviranomaisten mukaan tilanteen helpottuminen on näkynyt myös Jällivaaran akuuttivastaanotoilla, missä työpaine on jonkin verran keventynyt.

Viikonlopun jälkeen tilanne ei kuitenkaan ole valoisa, sillä tiistaina kerrottiin jälleen peräti 51 uudesta tartunnasta.

Kuolleisuus poikkeaa myös naapurimaakunnan luvuista

Pohjois-Ruotsissa kysymyksiä on herännyt myös siitä, miksi Norrbottenin koronakuolleisuus poikkeaa paitsi Suomen puolen Lapin koronaluvuista, myös Ruotsin naapurimaakunnan Västerbottenin luvuista. Norrbottenissa kuolemia on kaksi kertaa enemmän kuin Västerbottenissa.

Norrbottenin tartuntatautilääkäri Anders Nystedtin mukaan kyse on siitä, miten tartunnat ovat kohdentuneet.

– Västerbottenissa tartunnat on onnistuttu pitämään paremmin poissa vanhainkodeista. Meillä taas on ollut tässä epäonnea, Nystedt sanoi SVT Nordnyttille (siirryt toiseen palveluun).

Norrbottenissa on tällä hetkellä viranomaisten mukaan yhteensä 1003 varmistettua koronavirustartuntaa. Sairaalahoidossa on 27 potilasta, joista kahdeksan tehohoidossa.

