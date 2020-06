Alkuperäisillä iilimadoilla menee jo niin kehnosti, että niistä on päällä etsintäkuulutus – tältä näyttää harvinainen verijuotikas

Se ui todella kauniisti. Pitkän, tummanruskean madon kyljissä on ketjumaista kuvioita, kuin oranssit tai vihertävät vauhtiraidat. Se tuntuu kädessä mukavan pehmeältä.

Tutkija Katriina Könönen kertoo verijuotikkaasta. Hänellä on ollut sellainen jalassaan kiinni, mutta useimmilla meistä ei. Suomen ympäristökeskus kuulutti viime vuonna uusia verijuotikashavaintoja, mutta yhtään ei ole tullut. Tiedossa ovat vain ennestään tunnetut kymmenkunta jäljellä olevaa esiintymispaikkaa.

Kati Könönen

Monelle iilimadoksi kutsutusta otuksesta ei tule ensimmäisenä mieleen uhanalaisuus, eikä varsinkaan kauneus. Lapsuudenmuisto voi olla uimareissulla kiinni käyneestä juotikkaasta, joka ei kuitenkaan todennäköisesti ole ollut verijuotikas. Iilimadoksi kutsutaan nykyään imukupeilla tarttuvaa, yleistä hevosjuotikasta. Hevosjuotikas ei kuitenkaan jätä jälkeensä vuotavaa haavaa. Verijuotikkaan jäljiltä taas verenvuoto ei oikein tahdo tyrehtyä.

Verijuotikkaan pureman kyllä erottaa

Verenvuodon määrä verijuotikkaan suun jäljiltä voi olla vaikuttava. Eläin erittää ateriaa nauttiessaan sekä haavan paranemista edistäviä että veren hyytymistä estäviä aineita. Verijuotikkaalla on suussaan hampaita, sillä hurmeinen kokemus on sen elämän edellytys.

Nykyään nisäkkäiden verta ei ole lampien rantavesissä tarjolla, sillä karjan ja hevosten laidunnus ranoilla on vähentynyt. Maankäyttö on muuttunut, lätäköitä ja lampareita pelloilta kuivattu. Verijuotikas sinnittelee vielä, mutta hyvin sillä ei mene. Uhanalaiseksi se päätyi jo viime vuosituhannella.

Voi mennä kahlailemaan rantaveteen paljain säärin. Niillä voi houkutella verijuotikkaita. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Katriina Könönen

Nimitys iilimato on alunperin tarkoittanut nimenomaan verijuotikkaita, mutta sen harvinaistumisen myötä siirtynyt hevosjuotikkaille ja sotkenut lajimääritystä.

Kun uhanalaistuneiden verijuotikkaiden kohtalosta on muistutettu, on moni ilmoittanut niitä löytyvän kyllä omasta mökkilammesta, vaikka kyseessä ovat olleet hevosjuotikkaat.

Verijuotikaskauppaa maailmalle

Viime vuosisadan puolivälissä verijuotikkaalla meni mukavasti. Karja laidunsi rantapelloilla ja kahlasi vedessä. Verijuotikkaat saivat tarvitsemansa veriaterian, jonka avulla ne pystyivät jatkamaan sukua.

Ihmiset olivat jo paljon aiemmin huomanneet “huonon veren” poistamisen hyödyt. Oli kuppaus, jossa iskettiin sarvilla veret pois ja olivat verijuotikkaat, joita käytettiin samaan tarkoitukseen.

Verijuotikas tarttuu suullaan tiukasti kohteeseensa. Sen "mersun merkin muotoisessa" suussa on hampaita. Suu kuvassa vasemmalla, oikeassa päässä liikkumista ja tarttumista helpottava imukuppi. Kati Könönen

Eläimistä tuli kauppatavaraa. Hirudo medicinalis oli haluttu myyntiartikkeli ja matoja kerättiin lääketieteellisiin tarkoituksiin Suomestakin kymmeniä tuhansia ja vietiin Venäjälle, muualle Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin saakka. Kun tämän rinnalla karjan laiduntaminen rantavesissä pikkuhiljaa väheni, iilimadot harvinaistuivat.

Lääketieteen mato

Hirudo medicinalis putkahtaa edelleen silloin tällöin esiin sekä Tullin rikostilastossa että luontaishoitojen yhteydessä. Koska iilimatoja edelleen käytetään ihmisten ja hevosten hoitamiseen, niitä silloin tällöin yritetään myös kuljettaa laittomasti maahan.

Sairaala- ja luontaishoitoja varten lajia kasvatetaan Keski-Euroopassa.

Uusia esiintymispaikkoja etsimään?

Suomen ympäristökeskuksen tiedossa on vain kymmenkunta lampea, joista on tuoreita verijuotikashavaintoja. Suurin osa on Lounais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Vuosikymmenten takaisia museonäytteitä on muualtakin.

Itä-Suomessa ja etenkin Pohjois-Karjalan keskiosissa tiedetään olevan toisen uhanalaisen vesieläjän, rupimanterin (aiemmin rupilisko) kotilampia. Olisiko rupimanterin kotilammissa tilaa myös verijuotikkaille?

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Katriina Könönen innostuu.

– Voisi hyvinkin olla, että Itä-Suomesta löytyisi verijuotikkaita. Matalapohjaiset, kirkasvetiset lammet, joissa vesi on aika lämmintä ovat hyviä paikkoja etsiä niitä. Myös kivet ja rantakasvillisuus miellyttävät juotikkaita.

Tutkija neuvoo miten iilimatoja bongataan.

– Voi mennä kahlailemaan rantaveteen paljain säärin. Niillä voi houkutella verijuotikkaita. Jos näkee vedessä otuksia, ne voi nostaa hetkeksi vaikkapa vatiin ja katsella siinä niiden kauneutta ja värejä, miten hienosti ne uivat ja seuraavat veden liikkeitä.

Verijuotikkaita ei saa kerätä pysyvästi pois luonnosta, kuten ei muitakaan uhanalaisia eläimiä tai kasveja.

Myös verijuotikas ovat evoluution muovaama, eurooppalaisittain uhanalainen laji ja osoitus vesiluonnon monimuotoisuudesta. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Katriina Könönen

Mielikuva iilimadosta voi olla kauhistuttava ja pelottava. Stephen Kingin romaanista tehdyssä Stand by me - viimeinen kesä -elokuvassa on kohtaus, jossa pikkupojat uivat lammessa ja yksi heistä saa uimahousujensa sisälle juotikkaan. Kun poika irrottaa sen ja veri valuu reittä myöten, on etenkin miehet linkkuun vetävä painajainen valmis.

Tutkija Katriina Könönen myöntää, että ei itsekään menisi pitkiksi ajoiksi uimaan paikkaan jossa tiedetään olevan verijuotikkaita. Hän uskoo silti, että näiden hieman kammottavien pikkuotusten havainnointiin on kiinnostusta.

– Suomessa on ihmisiä, joita luonnon monimuotoisuus kiehtoo, eivätkä he säikähdä jokaista matoa. Myös verijuotikas ovat evoluution muovaama, eurooppalaisittain uhanalainen laji ja osoitus vesiluonnon monimuotoisuudesta. Se ansaitsee suojelua.

Keskustele aiheesta. Oletko nähnyt verijuotikkaan? Millainen kokemus se oli? Kiinnostaako luonnon monimuotoisuus ja sen osana myös iilimadon tapaiset vähemmän söpöt eläimet? Voisitko kuvitella bongaavasi verijuotikkaita tänä kesänä?

Lue lisää:

Uhanalainen verijuotikas auttaa yhtä ihmistä paranemaan

Korkeasaari sai iilimatoyllätyksen Tullista: Venäjältä yritettiin salakuljettaa verijuotikkaita Suomeen