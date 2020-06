Voiko lentokoneen parkkeerata kuin auton, jos sille ei ole käyttöä? Ei voi, vastataan Finnairilta – katso, mitä koneille on korona-aikana tehty

Helsinki-Vantaan lentoaseman edustalla on tilaa pysäköidä noin 100 konetta. Suomalaisen Finnairin tarpeisiin tilaa on riittävästi.

Kilometreittäin kuumaa, liki hohkaavaa kiitotietä, huoltorakennuksia ja auringon paahteessa seisovia sinivalkoisia koneita. Täällä jos missä pääsee simuloimaan etelänmatkaa, nimittäin Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Parkissa on runsaat 80 konetta. Ne kuuluvat Finnairille ja sen osaomistamalle Norralle. Niitä on liikuteltu, käynnistelty ja huollettu pitkin kevättä, mutta millä tavalla?

– Koneita siirretään kuukauden välein koekäyttöpaikalle. Niiden moottorien toiminta testataan, samoin ohjausjärjestelmät, kertoo Finnairin lentokonehuollon johtaja Sampo Paukkeri.

Yhden Finnairin Airbus A330 -koneen arvo on yli 230 miljoonaa euroa, mikä selviää Airbusin vuonna 2018 julkaisemasta hintataulukosta (siirryt toiseen palveluun). Niin arvokasta konetta ei tosiaankaan voi jättää parkkiruutuun odottamaan seuraavaa mahdollista käyttöpäivää.

Finnair päättikin Paukkerin mukaan heti koronakriisin puhjetessa pitää koneensa lentovalmiudessa eli ne voivat palata liikenteeseen nopeastikin, päivässä tai parissa. Toinen vaihtoehto olisi ollut panna kone tai koneita pitkäaikaisempaan varastointiohjelmaan.

– Huollon kannalta se olisi työläämpää niin parkkeerauksen alussa kuin lopussakin. Kone suojataan ja rasvataan siten, että se voi olla käyttämättömänä useita kuukausia, vuodenkin. Uskomme, että lentoliikenteen kysyntä lähtee taas kasvuun ja pystymme ottamaan koneet joustavammin käyttöön tästä lentovalmiusohjelmassa, Paukkeri selventää.

Kolme konetta kokonaan rahtikäytössä

Koronavirus pani käytännössä koko maailman poikkeustilaan, myös lentomatkailun. Finnairin, kuten muidenkin lentoyhtiöiden matkustajamäärät romahtivat, henkilöstöä lomautettiin ja keskityttiin tekemään sitä, mitä voitiin. Kuten rahtilentoja.

Rahtia varten muutettiin kolme Airbus A330 -konetta kokonaan rahtikäyttöön. Niiden matkustamoista poistettiin melkein kaikki penkit, jotta rahdattavaa tavaraa mahtuisi kyytiin mahdollisimman paljon sekä ruumaan että matkustamoon. Niissä on kuljetettu lähinnä koronavirusepidemian hoidossa käytettäviä terveydenhuollon tarvikkeita.

Muutostyöhön meni Finnairin lentokonehuollon johtajan Sampo Paukkerin mukaan muutama päivä. Rahtilentoja on tehty kriisikeväänä kaikkiaan 500. Vielä ei ole näkyvissä päivää, jolloin matkustamot muutettaisiin rahtitilasta takaisin ihmisiä palvelevaksi.

– Me seuraamme kysyntää, tarvitaanko näitä koneita matkustajaliikenteeseen. Uskomme kysynnän kasvuun ja kun niin käy, reagoimme. Kysymys on enemmänkin ajoituksesta eli muutamme koneet matkustajakoneiksi sitten kun kysyntä on riittävää, Paukkeri kertoo.

Hänen mukaansa istuimien asentaminen ja matkustamon palautus kestää muutamia päiviä, ehkä viikon.

Heinäkuun 1. päivä käytössä noin kolmannes koneista

Hallitus kertoi tiistaina, että matkustajarajoituksia puretaan 13. heinäkuuta alkaen tilanteen mukaisesti. Silloin avautuisi matkustus useisiin Euroopan maihin. Pohjoismaihin pois lukien Ruotsiin sekä Baltiaan on jo saanutkin matkata.

Lentoyhtiö Finnair on varautunut matkustamisen asteittaiseen lisäämiseen ajoissa. Yhtiö kertoi jo toukokuun lopussa aloittavansa heinäkuussa operoinnin useisiin Euroopan ja Aasian kaupunkeihin. Lentoja lisätään vähitellen kuukausi kuukaudelta kysynnän elpyessä.

Koronakeväästä voi katsoa olleen myös hyötyä, ainakin lentokoneiden huollon näkökulmasta. On voitu tehdä sellaisia töitä, joita ei arjen normaalirullassa ole kerta kaikkiaan voitu tehdä näin perusteellisesti kuin nyt.

– Esimerkiksi Airbus A350 -koneeseen on voitu irrottaa wingletit eli palaset siiven kärjestä. Ne ovat käyneet Ranskassa huollossa. Maa-aikaa on hyödynnetty muutenkin pidempikestoisiin huoltoihin, esimerkiksi laskutelineiden vaihtoon ja koneiden rungon huoltoon, Paukkeri listaa.

Hänen mukaansa liikennevalmiudessa on 1. heinäkuuta noin 30 konetta ja niillä pystytään käynnistämään Finnairin 30 prosentin liikenneohjelma.

Jos mielit lentoon, muista kasvosuojain

Maailman avautuminen hiljalleen lentoliikenteeseen tarkoittaa kuitenkin uutta normaalia matkustamisessa.

Finnair selvitti itse (siirryt toiseen palveluun) huhti–toukokuussa asiakkaidensa tuntoja lentomatkailusta. Kyselyyn vastasi yli 3 000 asiakasta, ja puolet heistä odotti erityisesti vapaa-ajan matkoja.

Samaisesta kyselystä ilmeni, että koronapandemia toi ihan uuden arvon lentoyhtiön valintaan. Yksi kolmesta tärkeimmästä kriteeristä oli lentoyhtiön kyky varmistaa matkustajien hyvinvointi matkan aikana. Muut kaksi olivat lentolipun hinta ja aikataulujen sopivuus.

Finnair edellyttää kaikilta yli 7-vuotiailta lentomatkustajilta suun ja nenän peittävän kasvosuojaimen käyttöä. Lentoyhtiön oma matkustamohenkilökunta käyttää myös kasvosuojaimia. Lisäksi matkaanlähtijän kannattaa Finnairin mukaan tehdä lähtöselvitys verkossa ja ottaa mukaansa vain kevyet matkatavarat, jottei määränpäässä tarvitse odotella ruuhkaisella matkalaukkuhihnalla.

Finnairin viestinnän mukaan matkustajat pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan siten, etteivät toisilleen tuntemattomat ole aivan vierekkäin. Perheet kuitenkin voivat matkustaa kylki kyljessä.

