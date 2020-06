Jättiteurastamolla puhkesi yli 1 500 tapauksen koronarypäs – Saksan linja paikallisesta rajauksesta joutuu tositestiin

Saksassa joudutaan ensimmäistä kertaa palauttamaan koronarajoituksia sen jälkeen, kun niitä alettiin loppukeväästä purkaa. Syynä on läntisessä Saksassa sijaitseva Tönnies-yhtiön teurastamo, johon on kytkeytynyt kuluneen viikon aikana yli 1 500 koronatartuntaa.

Tönniesin tapaus näkyy jo tärkeänä pidetyssä tunnusluvussa. Liittovaltion terveysviranomainen RKI kertoi tiistaina, että koronaviruksen tartuttavuusluku eli niinsanottu R-luku on viikonvaihteen aikana noussut Saksassa kahden ja kolmen välille.

Periaatteessa yksi tartunnan saanut siis tartuttaa keskimäärin enemmän kuin kaksi ihmistä. Tavoitteena Saksassa on ollut pitää R-luku alle yhdessä.

Terveysviranomainen: Koronapandemia ei ole ohi

RKI:n mukaan Saksan koronatilanne on kuitenkin kokonaisuutena hyvä. Monin paikoin koronatartuntoja ei ole raportoitu viime päivinä lainkaan, mutta eri puolilla Saksaa on runsaita tartuntaryppäitä, jotka nostavat koko maan laskennallista tartuttavuuslukua.

Rajuimmin korona on siis levinnyt viime viikkoina Tönniesin lihantuotantolaitoksessa Rheda-Wiedenbrückin pikkukaupungissa. Se sijaitsee Gütersloh’n piirikunnassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa.

Harri Vähäkangas / Yle

Toinen suurempi rypäs on hieman idempänä Göttingenin kaupungissa, jossa 700 asukkaan kerrostalo on asetettu karanteeniin. Yleisradioyhtiö NDR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) talon asukkaista 247:llä on todettu koronavirustartunta. Tartuntaketjun arvellaan saaneen alkunsa juhlista.

Tartuntaryppäitä löytyy myös itäisen Saksan Magdeburgista ja Berliinistä Neuköllnin kaupunginosasta.

Saksassa on purettu koronarajoituksia jo viikkojen ajan, ja maan rajojen yli on päässyt matkustamaan melko vapaasti pitkin Eurooppaa viime viikosta lähtien.

Saksan suurimman teurastamon tapaus ja muut pienemmät ryppäät ovatkin karu muistutus Saksalle.

– Koronapandemia ei ole ohi, varoitti RKI:n johtaja Lothar Wieler tiistaina.

Tapaamisia rajoitetaan, museot ja urheilutilat joutuvat taas sulkemaan

Rheda-Wiedenbrückin teurastamoon kytkeytyy jo yli 1 550 koronatartuntaa. Tönnies-yhtiön omistaman teurastamon toiminta keskeytettiin jo viime viikolla, ja sen noin 6 000 työntekijää ja heidän asuinkumppaninsa on määrätty karanteeniin.

Myös alueen koulut ja päiväkodit suljettiin varotoimena jo viime viikolla.

Tiistaina Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri Armin Laschet ilmoitti, että koko Gütersloh’n piirikuntaan palautetaan keväältä tutut koronarajoitukset.

– Kyseessä on ehkäisykeino, ja poistamme rajoitukset heti, kun voimme, Laschet sanoi.

Toistaiseksi koronaryppään ei arvella juuri levinneen teurastamotyöntekijöiden lähipiirin ulkopuolelle. Gütersloh’n alueella on viranomaisten mukaan todettu koronatartunta vain parillakymmenellä ihmisellä, joilla ei ole yhteyttä teurastamoon.

Rheda-Wiedenbrückissä koronatestauksissa oli viikonvaihteessa avustamassa myös sotilaita. Saksan asevoimien julkaisema kuva on perjantailta. Saksan asevoimat / EPA

Silti piirikunnan noin 360 000 asukkaalle asetetaan kesäkuun loppuun asti taas tiukkoja rajoituksia.

Ne tarkoittavat muun muassa, että alueen asukkaat saavat tavata kerrallaan vain kahta taloutensa ulkopuolista ihmistä, museoiden ja uimahallien kaltaiset julkiset tilat suljetaan ja ravintoloiden toimintaa rajoitetaan. Piirikunnasta poistumista ei kuitenkaan kielletä.

Vastuu koronarajoitusten purusta siirtyi Saksassa keväällä osavaltioille. Rajoituksia on otettava paikallisesti käyttöön, jos tartuntojen määrä 100 000 asukasta kohden jollain alueella nousee viikon aikana yli 50:n.

Koronaa teurastamoissa ennenkin

Tönniesin tapaus ei ole ensimmäinen Saksan lihateollisuudessa. Laschet viittasi Gütersloh’n sulusta ilmoittaessaan Coesfeldiin, jossa puhkesi toukokuussa koronarypäs Westfleisch-yhtiön teurastamossa.

Tilanne saatiin verrattain nopeasti hallintaan, kun teurastamo suljettiin ja työntekijöitä testattiin ahkerasti.

Koronatartuntoja on ilmennyt paikoin runsaasti lihateollisuudessa myös muissa maissa, kuten Britanniassa, Hollannissa, Ranskassa ja Brasiliassa. Yhdysvalloissa jouduttiin keväällä sulkemaan useita suuria teurastamoja ja lihanjalostamoja koronatartuntojen takia.

Tehdasoloissa voi olla monta tekijää, jotka edistävät tartuntojen leviämistä, arvioivat brittiasiantuntijat BBC:lle (siirryt toiseen palveluun).

Työntekijät työskentelevät ja viettävät taukonsa lähekkäin. Tuotantotiloissa voi olla viileää ja kosteaa, ja kova melu pakottaa työntekijät korottamaan ääntään, mikä voi edistää pisaratartuntojen leviämistä.

Liha-alan työolot puhuttavat Saksassa

Tönniesin tapaus on voimistanut Saksassa lihateollisuuden työoloihin kohdistuvaa kritiikkiä, joka virisi jo Coesfeldin tapauksesta.

Monet teurastamotyöntekijät ovat kotoisin itäisen Euroopan maista, kuten Puolasta, Romaniasta ja Bulgariasta, tekevät työtään urakkasopimuksilla alihankkijoiden laskuun pienellä palkalla ja asuvat yhtiön tarjoamissa ahtaissa asuntoloissa.

Tönniesin teurastamon karanteeniin asetetut työntekijät jonottivat ruokapakkauksia asuintalonsa edessä. Friedemann Vogel / EPA

Poliitikot ovat vaatineet lihateollisuuden toimintamalliin muutosta, ja sosiaalidemokraattinen työministeri Hubertus Heil on esittänyt muun muassa alihankintakieltoa ja sakkoja sääntöjen rikkomisesta.

Myös hallituskumppani CDU:sta on ilmaistu halua päästä eroon liha-alan “ydintyön” ulkoistamisesta ja pitkistä alihankintaketjuista. Saksalaisviestinten mukaan Heilin esityksestä on kuitenkin ollut hallituksessa erimielisyyttä.

Tönnies näyttää ainakin pyrkivän vastaamaan huutoon. Yhtiö tiedotti tiistaina, että se luopuu alihankintasopimuksista lihantuotannon “ydinalueella” ja alkaa palkata itse työntekijänsä. Lisäksi se lupaa muun muassa parantaa työntekijöiden asuinoloja.

Lihayhtiö Tönniesin pääkonttori ja sen suurin tuotantolaitos sijaitsevat Rheda-Wiedenbrückissä läntisessä Saksassa. Sascha Steinbach / EPA

