Katso, kuinka usein Mmiisas, Herbalisti, Tume tai Sara Sieppi vastaavat seuraajilleen – tutkimme kommentoiduimmat ja tykätyimmät some-vaikuttajat

Sometähtien fanit kehittävät idoleihinsa yksipuolisia ystävyyssuhteita, sillä Ylen analyysin mukaan vain harva tähti vastaa seuraajiensa kommentteihin. Yle tutki Suomen suosituimpiin kuuluvien Instagram- ja Youtube-vaikuttajien tilejä vuoden ajalta 28.5.2019–29.5.2020.

Selvitimme kommenttiboksissa käytettyjä emojeita ja kommentteja. Noin 400 000 Instagram-kommentista löytyi tuhansia sydämiä, liekkejä ja munakoisoja.

Sadattuhannet suomalaiset seuraavat, mitä @Mmiisakselle, @Herbalistille tai @Nastynapalmille kuuluu. Suurten seuraajamäärien takia myös Coca-Colan, Pepsin ja Silja Linen kaltaiset suuryritykset maksavat vaikuttajille saadakseen heidät puhumaan juuri heidän tuotteistaan.

Siksi ei ole yhdentekevää, millainen on some-julkkiksen vaikutus seuraajiinsa.

Varsinkin, kun monet kokevat tähden ”kaverikseen”: heille kerrotaan ongelmista, heihin luotetaan ja heidän ”kanssaan” vietetään iltoja Youtubessa.

Kuka heistä vastaa takaisin?

Ylen keräämä data paljastaa, kuka tähdistä vastaa seuraajilleen, kuka ei. Alta näet, kuinka monta kommenttia kukin sometähti on kirjoittanut postauksiinsa vuoden aikana.

Yllä kuvattuna vaikuttajien kommenttien määrä vuoden aikana (28.5.2019–29.5.2020.) Juha Rissanen / Yle

Yllä kuvattuna vaikuttajien kommentit per postaus. Juha Rissanen / Yle

Herbalisti eli Juuso Karikuusi on kirjoittanut vuoden aikana yli 1 100 vastausta seuraajilleen Instagramissa. Tämä on vain osa niistä viesteistä, joita Herbalisti on rustannut seuraajilleen, jos lasketaan mukaan myös muut alustat kuten Youtube ja Discord.

– Vastaan tosi paljon kommentteihin ja yksityisviesteihin. Olen aina kokenut sen sellaiseksi, mitä haluan tehdä ja käytän siihen paljon aikaa.

"Sitä on tietynlainen esimerkki ja roolimalli, halusi sitä tai ei. Koen siitä tervettä vastuuta", sanoo Herbalisti eli Juuso Karikuusi. Arttu Timonen / Yle

Suhde yleisöön on hänelle tärkeä – monestakin syystä.

– Se on tärkeää mun menestymisen kannalta, mutta eniten sen takia, että kun lähtee juttelemaan heidän kanssaan, siinä konkretisoituu se, keitä he ovat. Se syventää suhdetta.

Herbalisti kertoo, että hän on monelle nuorelle se aikuinen, joka kuuntelee. Hän esimerkiksi neuvoo kääntymään ammattilaisen puoleen, jos joku seuraajista avautuu henkilökohtaisista vaikeuksista.

– Mä olen pystynyt auttamaan monia. Joillakin ei ole ketään, kelle puhua.

Herbalisti eli Juusi Karikuusi pitää seuraajiinsa tiiviisti yhteyttä – esimerkiksi tällaisilla emojeilla. Juha Rissanen / Yle

Ig-vaikuttaja onkin kuin virtuaaliystävä, josta voi katsoa mallia ja jonka ajatuksiin ja elämäntyyliin voi samaistua.

– Sosiaalisessa mediassa on kyse siitä, että minut huomataan, olen olemassa, sanoo Jyväskylän yliopistossa väitöskirjaa valmisteleva Hanna Reinikainen.

Tavoittelimme myös vähiten kommentteja kirjoittanutta Lakkoa, mutta hän kertoi olevansa liian kiireinen kommentoimaan kommenttiensa vähäistä määrää.

"Seuraajat tuntevat minut niin hyvin, että heille on muodostunut ystävyyssuhteen kaltaisia tunteita minua kohtaan", sanoo Miisa Rotola-Pukkila. Tiina Jutila / Yle

25-vuotias Miisa Rotola-Pukkila, Mmiisas, kuvaa seuraajilleen kesän perinteistä bucket list -videota – siis asioita, joita voi tehdä kesällä koronasta huolimatta.

– Pyysin lempeitä, ihania, tavallisia juttuja ja sellaisia te mulle laitoitte, Mmiisas hymyilee kameralle.

Mmiisas on listattu Suomen merkittävimmäksi somevaikuttajaksi. Tänä keväänä hän palautti Tampereen yliopistoon opinnäytetyönsä, jossa hän tutki hänen ja seuraajiensa suhdetta.

Gradun nimi kertoo paljon: ”Yksipuolinen ystävyys”.

– Sadat tuhannet seuraajani ovat oppineet tuntemaan minut niin hyvin, että heille on muodostunut läheisen ystävyyssuhteen kaltaisia tunteita minua kohtaan, hän sanoo.

– Minä en tiedä seuraajistani kuin nimimerkit ja profiilikuvat.

Kun Mmiisas päivittää Instagramiansa, kommenttikenttä täyttyy sydämistä.

Tutkimme siis parikymmenen vaikuttajan kommenttikenttiä vuoden ajalta. Millaisia emojeita siellä käytetään?

Katsotaanpa ensin, kuka herättää seuraajissaan eniten positiivisia tunteita.

Lista näyttää tältä:

Lista koostuu joukosta suomalaisia somevaikuttajia, joilla kullakin on vähintään 50 000 seuraajaa Instagramissa tai Youtubessa. Juha Rissanen / Yle

Ylen analyysissä erilaiset emojit saivat erilaisen tunnearvon, joista tunnelataus on laskettu. Katso tarkemmin alta, miten emojeiden arvot laskettiin. Juha Rissanen / Yle

Ylen analyysin mukaan Mmiisas on Suomen somevaikuttajista se, jonka päivitykset saavat seuraajilta kaikkein positiivisimman vastaanoton.

25-vuotias tubettaja ilahtuu kuullessaan olevansa listauksen kärjessä. Tunteita hän haluaakin seuraajissaan herättää.

– Haluan innostaa, inspiroida, ja herättää keskustelua. Saattaa olla, että joku miespuolinen vaikuttaja ei jaa seuraajilleen elämäänsä ollenkaan – vaan kaikki perustuu viihteeseen. Silloin tuo suhde on hyvin erilainen, sanoo Mmiisas.

Positiivisia emojeita on paljon Ylen käyttämässä aineistossa. Se johtuu muun muassa siitä, että Instagramissa keskustelut ovat yleensä positiivisia, helposti tykättäviä.

Emojien käytön yleinen positiivisuus on havaittu muissakin ilmiötä käsittelevissä tutkimuksissa (siirryt toiseen palveluun), selvityksissä (siirryt toiseen palveluun) ja mittareissa (siirryt toiseen palveluun).

Joskus kommenteissa näkee kuitenkin myös surua ja vihaakin kuvaavia naamoja.

Yleensä niille löytyy selitys. Sosiaalisen median vaikuttajien tileillä paljastetaan myös kipeitä tunteita. Itkuemojit ja kyyneleet jäävät kuitenkin positiivisempien emojien jalkoihin.

Ja jos some-tähti pyytää seuraajiaan kuvailemaan maanantaifiiliksiään, sydämet vaihtuvat arkisempaan kuvastoon. Jos puhe on pelottavista elokuvista, keskustelu tuottaa synkkää kuvastoa, kuten piruja tai ruumisarkkuja.

Kurkkaa, millaisia emojeita suosikki-vaikuttajasi kommenteissa käytetään

Ylen koneesta näet, millaisilla emojeilla kullekin vaikuttajalle eniten kommentoidaan. Käytätkö sinäkin samoja emojeita? Tästä näet, mitä emojeita vaikuttajille kommentoidaan verrattuna muihin vaikuttajiin.

Mmiisakselle jätetään kommentteihin sydän, tubettaja Tume eli Tuomas Kukkonen taas saa usein seuraajiltaan liekin. Herbalisti taas saa enemmän liloja sydämiä kuin muut vaikuttajat.

Swaippaa sivulle!

