Finnkino avaa oviaan Helsingissä ja Turussa poikkeusjärjestelyin – myyntijohtaja: "Nyt on jo valoa tunnelin päässä"

Finnkino avaa osan elokuvateattereistaan pandemian aiheuttamien poikkeusolojen jälkeen. Salit ovat auki tästä päivästä lähtien Helsingin Tennispalatsissa ja Itäkeskuksessa sekä Turun Kinopalatsissa.

Vähintään yksi teatteri on auki kaikilla Finnkino-paikkakunnilla 1. heinäkuuta.

Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo, että luvassa on monia poikkeusjärjestelyitä.

Aulat pyritään pitämään ruuhkattomina aloittamalla näytökset keskenään eri aikaan. Ruuhkien välttämiseksi Finnkino myös suosittelee ostamaan liput etukäteen verkkokaupasta.

Siivousta ja opastusta on lisätty, ja käsidesiä on tarjolla.

– Salien kapasiteettia on rajoitettu. Seurueet voivat istua vierekkäin, mutta seurueiden välissä on aina kaksi vapaata paikkaa, Wolf-Mannila kertoo.

Mahdollisen kassamagneetin ensi-ilta siirtyi parilla viikolla eteenpäin

Tällä viikolla Finnkinon teattereissa on luvassa klassikkoja sekä sellaisia elokuvia, jotka pyörivät ohjelmistossa maaliskuussa, kun teatterit jouduttiin koronaepidemian takia sulkemaan.

Uusia elokuvia on tarjolla ensi viikosta lähtien, mutta potentiaalista kassamagneettia joudutaan odottamaan heinäkuun viimeiseen päivään saakka. Silloin ensi-iltansa saa Christopher Nolanin Tenet, iso Hollywood-tuotanto, jonka toivotaan vetävän elokuvateatterit kuiville koronapandemian aiheuttamien tappioiden jälkeen.

John David Washington on Tenetin pääosassa. Elokuvaa kuvattiin monessa maassa, muun muassa Virossa. AOP

Alun perin Tenetin piti saada ensi-iltansa jo heinäkuun puolivälissä.

– Ei se siirtynyt kuin parilla viikolla eteenpäin, ja muitakin ensi-iltoja on kivasti tulossa. Alallamme on totuttu siihen, että muutoksia tapahtuu koko ajan, ei pelkästään korona-aikana, Wolf-Mannilla toteaa.

Myyntijohtajan katse jo syystalvessa

Hollywood-tuotannot ovat merkittävä osa Finnkinon elokuvatarjontaa, vaikka Wolf-Mannila korostaa myös kotimaisten ja art house -elokuvien tärkeyttä.

– Meille tulee Finnkinoon vuosittain 200 elokuvaa ensi-iltaan, hän muistuttaa.

Silti on selvää, että vakoojajännäri Tenetin varaan lasketaan paljon Suomessa ja maailmalla. Lähes kaikki muut mahdolliset hittielokuvat on siirretty pitkälle syksyyn tai ensi vuoden puolelle. Tenetin lisäksi vain Niki Caron ohjaama toimintaseikkailu Mulan on kesän mahdollisia hittejä. Sen ensi-ilta on tämänhetkisten tietojen mukaan 24. heinäkuuta.

Wolf-Mannila ei lähde arvailemaan tulevaa. Hän suuntaa katseensa osaltaan jo kuukausien päähän.

– Syksyllä ja talvella näyttäisi olevan jopa ruuhkaa Hollywood-elokuvista. Siinä mielessä näyttää hyvältä, hän sanoo.

Kun elokuvateatterit suljettiin koronapandemian vuoksi maaliskuussa, tulovirrat loppuivat lähes kokonaan. Kulut juoksivat silti lähes entisellään. Wolf-Mannila kertoo, että kuluttajilta on tullut kuitenkin rohkaisevia viestejä. Ihmiset haluavat jo päästä elokuviin.

– Nyt on jo valoa tunnelin päässä, kun saadaan avattua teattereita.