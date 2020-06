Vihattujen ja rakastettujen skuuttien vuokrausbisneksestä putosi jo kolme firmaa, mutta katukuvaan ne jäävät – pysäköinti edelleen holtitonta

Sähköpotkulautafirmoja tupsahteli viime kesänä Helsingin katukuvaan kuin sieniä sateella. Loppukesästä lautailija saattoi valita peräti kuuden palveluntarjoajan välillä.

Nyt kilpailu on tiivistynyt ja markkinoilla on enää Voi, Tier ja Lime. Sen sijaan Hoop, Float ja HSL keräsivät kaikessa hiljaisuudessa skuuttinsa pois. Kuitenkin jo heinäkuussa markkinoille tulee uusi kotimainen haastaja.

Vuokrattavilla sähköpotkulaudoilla ajettiin viime vuonna Helsingissä 2,5 miljoonaa matkaa. Laudat kerätään päivittäin siisteihin riveihin lähelle kaupunkiliikenteen solmukohtia. Miika Koskela / Yle

Viime kesänä pelattiin sähköpotkulautojen pudotuspeli

Helsingin seudun liikenne (HSL) pilotoi viime kesänä julkista potkulautapalvelua tuomalla venäläisyhtiö Samocatin sähköpotkulautoja ja latausasemia Vuosaareen.

Hankkeessa selvitettiin, voisivatko skuutit toimia osana julkisen liikenteen matkaketjua ja viedä matkustajat metroasemalta työpaikalle tai kotiovelle. HSL halusi myös kokeilla, tuovatko potkulauta-asemat järjestystä pysäköintiin ja ratkaisun akkujen lataamiseen ongelman.

"Kaupallisten firmojen potkulautojen käyttäjät arvostavat, että laudalla voi mennä ovelta ovelle." Tarja Jääskeläinen – HSL:n erityisasiantuntija

Osa käyttäjistä arvosti asemallista, koska silloin tietää aina, missä lautoja on saatavilla. Kokeilu oli kuitenkin pettymys. HSL:n raportissa kerrotaan (siirryt toiseen palveluun), että rekisteröityneitä käyttäjiä oli kesän aikana vain 4 000, ja suurin osa 17 000 toteutuneesta matkasta oli käyttäjäkyselyn mukaan hupiajoa.

HSL päätti jättäytyä pelistä pois.

– Helsinkiin tuli markkinavetoisia toimijoita, ja palvelut näyttävät pyörivän hyvin sillä tavalla. Me jatkamme kaupunkipyöräverkoston kehittämistä, kommentoi HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen.

Myös suomalainen start up -yritys Hoop aloitti ja lopetti sähköpotkulautabisneksen Helsingissä vuoden 2019 aikana. Toimitusjohtaja Jerry Jalavan mukaan kannattava toiminta olisi vaatinut isomman kassan. Yrityksen 300 skuuttia ovat nyt saaneet uuden elämän jossain ulkomailla.

Saksalaisen autoyhtiön Daimlerin Float-skuuttien kokeilu jäi sekin Helsingissä yhteen kesään.

Nyt markkinat ovat kolmen kauppa

Sähköpotkulautailija voi valita menopelinsä nyt kolmelta palveluntarjoajalta: ruotsalaiselta Voilta, saksalaiselta Tieriltä tai yhdysvaltalaiselta Limeltä. Tänä kesänä markkinoille tulee myös suomalaisyritys Kirajo.

Voi ja Tier aloittivat jo maaliskuussa 2019, ja niiden skuuteilla sai ajaa läpi talven. Lime löysi Suomen markkinat vasta heinäkuussa 2019, keskeytti palvelun talvikelien sekä koronan aiheuttaman poikkeustilan ajaksi, ja palasi taas kesäkuussa. Yhtiöt eivät kerro lautojensa tarkkoja lukumääriä, mutta yhteensä niitä on Helsingin kaduilla reilut kolme tuhatta.

Pyöräilijät ja potkulautailijat käyttävät nyt samoja kulkuväyliä ja pysäköintipaikkoja. Miika Koskela / Yle

Vuokrattavilla sähköpotkulaudoilla tehtiin Helsingissä viime vuonna yli 2,5 miljoonaa matkaa, joista yli puolet ajettiin Voin laudoilla. Tilastojen kakkoseksi ylsi Tier ja kolmikon häntää pitää viimeisenä markkinoille kirittänyt Lime.

Tänä vuonna korona on vähentänyt liikkumista ylipäänsä, mutta koska moni on vältellyt julkista liikennettä, on sähköpotkulaudoille Voin maajohtaja Panu Alpolan mukaan riittänyt kysyntää.

Aika näyttää, onko kaupungissa tilaa kolmelle yritykselle vai vieläkö joku putoaa pelistä pois. Toisaalta moni suuri kansainvälinen sähköpotkulautoja vuokraava firma ei vielä edes ole koettanut onneaan Suomessa.

Hiljattain perustettu suomalaisyritys Kirajo alkaa palvella Merisataman ja Kaivopuiston rannan turisteja heinäkuun alussa. Kirajo operoi samoilla venäläisyhtiö Samocatin potkulaudoilla ja telineillä, joita HSL kokeili viime vuonna Vuosaaressa.

Löytävätkö sähköpotkulaudat paikkansa kaupunkikuvassa?

Sähköpotkulaudoilla on paljon vihamiehiä. Hujan hajan pysäköidyt potkulaudat ovat kävelijöiden, pyöräilijöiden sekä autoilijoiden tiellä, ja pilaavat kaupunkimaisemaa. Viime kesänä Twitter-keskustelu yltyi suoranaiseksi someraivoksi, ja potkulaudat puhuttivat Helsingin kaupunginvaltuustossakin. Mitä yhtiöt aikovat tehdä asialle?

Voin maajohtaja Alpo Panula kertoo käyvänsä keskusteluja pysäköintiruutujen tai telineiden järjestämisestä Helsingin ja Tampereen kaupunkien sekä isojen kauppakeskusten kanssa. Ensimmäiset pysäköintitelineet sijoitetaan kauppakeskus Triplan eteen Helsingissä.

Hujan hajan pysäköidyistä sähköpotkulaudoista keskusteltiin viime kesänä kivaasti somessa. Miika Koskela / Yle

Myös Tierin Niklas Gahnström kertoo neuvotteluista Helsingin kaupungin kanssa ja tulevasta yhteistyöstä Port of Helsingin kanssa. Jo pian Olympiaterminaalin, Länsiterminaalin ja Katajanokan terminaalin eteen tulee sähköpotkulautaparkit.

Osa sähköpotkulautojen viehätystä on kuitenkin juuri se, että ne voi jättää minne hyvänsä. Jos pysäköinti rajataan telineisiin, ei laudalla pääse suoraan omalle kotiovelle.

– Kaupallisten firmojen potkulautojen käyttäjät arvostavat, että laudalla voi mennä ovelta ovelle, arvioi HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen.

Yhtiöt vastaavat pysäköintiongelmaan kannusteella hinnoittelussa. Pysäköimällä merkitylle alueelle voi välttää pysäköintimaksun tai säästää käyttöönottomaksussa.

Osataanko sähköpotkulaudoilla ajaa?

Sähköpotkulautailijat ovat poliisin mukaan oppineet noudattamaan liikennesääntöjä aiempaa paremmin, ja ajavat nyt useammin oikeaoppisesti pyörätiellä. Parannettavaakin on.

"Humalapäissään ajelu näkyy tapaturma-asemalla rumina kasvo- ja raajamurtumina." Kaisa Virtanen – Töölön tapaturma-aseman ylilääkäri

– Palautetta törttöilystä on tullut vähän. Silmiinpistävää kuitenkin on, että lautoja jätetään edelleen, miten sattuu – jopa keskelle pyörätietä tai ajorataa, kertoo komisario Pasi Tuominen Helsingin poliisilaitokselta.

Pariajoa näkyy kaupungilla usein, vaikka kyydin jakaminen on kiellettyä. Miika Koskela / Yle

Entä sattuuko laudoilla edelleen tiuhaan onnettomuuksia?

Viime vuonna Töölön tapaturma-asemalla hoidettiin 74:ää loukkaantunutta sähköpotkulautailijaa. Puolet kaatui alkoholin vaikutuksen alaisena ja vajaalla puolella tapaturmahetki oli klo 22–04 välillä. Ylilääkäri Kaisa Virtasen mukaan tänä kesänä potilaita on tullut samaa tahtia kuin viime vuonna.

– Humalapäissään ajelu näkyy tapaturma-asemalla rumina kasvo- ja raajamurtumina, hän kuvailee.

Virtanen rajoittaisi lautojen käyttöä yöaikaan onnettomuuksien vähentämiseksi.

Onko sähköpotkulaudoista osaksi ekologista kaupunkiliikennettä?

Skuuttaamisen piti vähentää kaupunkien ruuhkia ja ilmastopäästöjä, mutta onko näin tapahtunut?

Voin teettämän kyselyn mukaan 41 prosenttia skuuttaajista on korvannut taksimatkoja tai yksityisautoilua sähköpotkulaudoilla. Lähes joka viides on käyttänyt sähköpotkulautoja myös työmatkoihin.

HSL:n potkulautapilotissa sen sijaan huomattiin (siirryt toiseen palveluun), että lautailu ei vähentänyt autoilua läheskään niin paljon kuin kävelyä ja pyöräilyä. HSL:n kyselyyn vastanneista vain 12 prosenttia kertoi korvaavansa potkulaudalla autoilua.

Erikoisasiantuntija Tarja Jääskeläisen mukaan kaupunkipyöräilyyn panostaminen sähköpotkulautojen sijaan onkin HSL:lle mielekkäämpää, koska pyöräily tukee kaupunkilaisten hyötyliikkumista.

Entäpä puheet sähkölautojen lyhyestä vain parin kuukauden käyttöiästä (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat)?

Tierin Niklas Gahnströmin mukaan käyttöikä on pidentynyt, sillä lautojen keräämisen, huollon ja akkujen lataamisen osalta on siirrytty oman henkilökunnan käyttöön. Huolto tulee nyt paremmin hoidetuksi kuin aiemmin, jolloin kuka tahansa saattoi alkaa lautojen kerääjäksi. Tier arvioi skuuttiensa käyttöiäksi noin 18–24 kuukautta. Myös Voi on kertonut uusien lautojensa käyttöiän kasvaneen.

Tänä kesänä osa palveluntarjoajista on tuonut liikenteeseen uusia malleja, joissa rengaskoko on kasvanut, akun kesto pidentynyt ja jarrujen teho parantunut. Kristiina Lehto / Yle

Lue myös:

Vihatulla vehkeellä tehty jo 2,5 miljoonaa matkaa – "Kaupunkien suurin ongelma on henkilöauto", skuuttipomo muistuttaa