Kansanedustaja Savola kritisoi turveselvitystä: "Sitran uskottavuus nolla. Yhtään alan toimijaa ei ollut mukana."

Tiistaina julkaistu Sitran turveselvitys saa hyvin kriittisen vastaanoton ähtäriläiseltä kansanedustajalta Mikko Savoltalta (kesk.). Kansanedustaja kirjoitti turveselvityksestä tuoreeltaan Twitteriin:

"Sitran uskottavuus on nolla. Yhtään alan toimijaa ei ollut mukana turveselvityksessä. Haluttiinko faktat sivuuttaa? Yksi kriisi vasta taittumassa ja huoltovarmuus unohtui saman tien. Kiina rakentaa samaan aikaan satoja hiilivoimaloita. Paukut väärässä kohteessa. #turve #sitra"

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran turveselvityksessä ehdotetaan turpeen energiakäytön lopettamista nopeutetulla aikataululla.

– Minusta on valitettavaa, että tämän kaltaisia selvityksiä tehdään, joissa tarkoituksena on vain yksi päämäärä. Tässä oli pieni haju ilmassa, että lopputulos on selvillä jo ennen selvitystä, jo ihan siitä syystä, että alan toimijat eivät olleet edustettuna työryhmässä, perustelee Savola suorasanaista kritiikkiään Ylelle.

Koronakriisin jälkeen huoltovarmuus mielessä

Savolan mielestä Sitran pitää tehdä tutkimusta ja innovaatioita tulevaisuutta ajatellen ja perusasiat muistaen.

– Varsinkin nyt pitäisi pitää perusasiat mielessä, kun on niin lyhyt aika keväällä koetusta kriisistä. Mielestäni on aika vastuutonta lähteä heti perään heikentämään keskeisiä asioita, kuten energiantuotantoa. Se on huoltovarmuustekijä ruuan ohella.

Savola haluaa muistuttaa, että kotimaiset energiamuodot täytyy pitää vahvana pahan päivän varalle. Turvetta pystytään varastoimaan.

– Turve on keskeisimpiä kotimaassa tuotetettuja varastoitavia energiamuotoja. Muussa tapauksessa ollaan aika vahvasti tuontienergian varassa. Olen ollut sen verran paljon turvallisuuspolitiikan kanssa tekemisissä, ettei koskaan voi tietää, mitä tulevaisuus tuo. Sen takia energiakysymykset ja huoltovarmuuskysymykset ovat ihan keskeisiä.

Alan yrittäjilla on suuri huoli tulevasta

Savola kantaa huolta alan toimijoista, turveyrittäjistä.

– Yksikään yritys ei tuota pelkästään huoltovarmuusvarastoja vaan tuotteelle pitää olla menekkiä ja kysyntää myös muina aikoina. Yrityksillä pitää olla näkymä, kuinka energia-alalla toimitaan ja näkymä siitä, että kannattaa tuottaa. Toimijoilla on suuri huoli tulevasta.

Hän on skeptinen siirtymärahastoiden suhteen.

– Kuinkakohan vaan löytyy korvaavia työpaikkoja alalle ja yrittäjille? Niitä pitää pystyä miettimään kokonaisvaltaisemmin.

Twiitissään kansanedustaja viittaa Kiinaan, joka rakentaa hiilivoimaloita.

– Kiinaan suunnitellaan ja valmistetaan satoja uusia hiilivoimaloita ja Virosta rakennetaan maakaasuputkea Suomeen. Nämä molemmat ovat fossiilista polttoainetta. Mielestäni paukut ovat väärässä paikassa. Toimien pitää olla globaaleja ja Suomessa pitää pyrkiä aidosti eroon kivihiilestä ja auttaa siinä pyrkimyksessä muita maita.

"Näkyy vain lämpölaskussa"

Hän peräänkuuluttaa ajan antamista ja huolellisuutta.

– Tämä ei tapahdu kädenkäänteessä minkään energiamuodon osalta. Suomessa tehtäville ja suunnitelluille investoinneille pitää antaa reilusti aikaa.

Hän ottaa esimerkiksi kuntien lämpölaitokset:

– Niiden pitää antaa kehittää tuotantoaan. Näkyy ainostaan kaukolämpölämmittäjän sähkölaskussa, jos nyt tehdään nopeita muutoksia ja ajetaan joko turvetuotantoa nopeasti alas tai tehdään veronkorotuksia

Keskustalainen Savola antaa Sitran turveselvitystä enemmän painoarvoa hallitusohjelman linjauksille.

– Siinä linjattiin perustettavaksi turvekomissio, joka ihan aidosti ja oikeasti miettii vaihtoehtoisia käyttömuotoja turpeelle. Siellä on paljon muita mahdollisuuksia kuin energiakäyttö. On tärkeää pitää alan tulevaisuudennäkymät kannattavana. Oma energiantuotanto pitää pystyä turvaamaan myös, jos paha päivä koittaa Suomeen. Nämä kaksi ovat keseisiä kysymyksiä, joista pitää pystyä huolehtimaan.

