Suomalaisten veneilyinnostus yllätti kaupat: venetehtaat siirtävät kesälomia myöhemmäksi, pelastusliivit hupenevat hyllyistä

Teemu Koskinen ja Teemu Valtonen pysähtyivät välietapille Kuopiossa. He olivat tiistaina venematkalla Savonlinnasta Punkaharjulle. Sami Takkinen / Yle

Veneiden myynti on parhaimmillaan tuplaantunut viime vuodesta.

Suomalaiset ovat innostuneet veneilemään toden teolla. Venetehtailla ja veneilytarvikkeita myyvillä kaupoilla tekee tiukkaa vastata kysyntään.

Veneliikkeiden myynti on noussut keväällä ja kesällä kymmeniä prosentteja viime vuoteen verrattuna. Parhaimmillaan myynti on lähes tuplaantunut.

Toukokuu oli esimerkiksi joensuulaiselle vene- ja konekauppa Jokikoneelle paras kuukausi vuosiin.

– On ollut jopa saantivaikeuksia, kun tehtaat eivät ehdi vastata kysyntään. Kohta joudutaan myymään suosituimpien mallien kohdalla ei-oota, kertoo Jokikoneen toimitusjohtaja Marko Halonen.

Määrällisesti Suomessa myydään edelleen eniten perinteisiä soutuveneitä. Niiden lisäksi 5–6-metriset perämoottoriveneet ja daycruiser-mallit ovat suosittuja.

Kesä korvaa kevään alamäen

Venetehtaat pyrkivät nyt estämään ei-oo-tilanteen.

Kuopiossa ja Pohjanmaan Luodossa veneitä valmistavan Bella-Veneiden venetehtaiden kesälomia on siirretty kolme viikkoa myöhemmäksi, koska kauppa käy nyt niin hyvin.

– Siihen nähden, mitä koronakriisin jälkeinen aika antoi ymmärtää, tilanne on ollut tosi positiivinen, Bella-Veneiden toimitusjohtaja Juha Väyrynen kertoo.

Koronakevät rokotti myös venealaa, koska isoja ja tärkeitä venemessuja peruttiin. Väyrynen kertoo, että touko-kesäkuun hyvä myynti korvaa kevään notkahduksen.

Niin kutsutut daycruiser-veneet ovat kasvattaneet suosiotaan, vaikka eniten myydään edelleen perinteisiä soutuveneitä. Sami Takkinen / Yle

Kontiolahdella Pohjois-Karjalassa sijaitsevan AMT-veneiden toimitusjohtaja Mikael Winqvist kertoo, että myynti on jopa tuplaantunut viime vuodesta.

Kesälomat pidetään suunnitellusti – veneitä voitaisiin valmistaa enemmänkin, mutta osat loppuvat kesken.

– Menekki pääsi yllättämään. Jotkut mallit ovat loppu. Kaikki, mitä tehtaalla on tehty, on myyty, mutta jälleenmyyjillä on vielä veneitä varastoissa.

Pelastusliivit hupenevat kaupoista

Myös veneilytarvikkeet katoavat nopeasti kauppojen hyllyiltä.

S-ryhmän urheiluosaston valikoimapäällikkö Henri Himbergin mukaan pelastus-, kellunta- ja paukkuliivien myynti on kasvanut Prismoissa tänä kesänä 60 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Myös K-Raudasta ja Motonetistä kerrotaan, että liivejä myydään reippaasti viime vuotta enemmän. Muidenkin veneilytarvikkeiden sekä vesiharrastusvälineiden myynti on niin ikään kasvanut.

Kauppojen pelastusliivihyllyt ammottavat monin paikoin tyhjyyttään. Verkkokaupan puolella saatavuus on parempi.

Esimerkiksi Prismoissa kelluntaliivejä on saatavilla vaihtelevasti. K-Raudasta arvioidaan, että erilaisten liivien saatavuus on vielä hyvä, mutta lisää ei tavarantoimittajilta täksi kesäksi saada ja liivihyllyt saattavat ehtyä loppukesää kohden.

