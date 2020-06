"Asunnottomat olivat likaisia, väsyneitä ja nälkäisiä", kuvaa päihdetyöntekijä korona-aikaa – maaliskuussa heräsi huoli, nääntyvätkö ihmiset kaduilla nälkään

Punaiset rinkat on pakattu täyteen vesipulloja, pillimehuja, proteiinipatukoita ja puhtaita pistovälineitä.

Minna Lapisto ja Katja Hartikainen ovat juuri tulleet kaupasta ja valmistautuvat aloittamaan kierroksen Jyväskylän keskustassa. Aurinko porottaa niin polttavasti pilvettömältä taivaalta, että varomaton saa helposti nestehukan.

Naiset ovat jalkautuvan ja etsivän päihdetyön ammattilaisia Tukialus-hankkeessa, ja heidän työnsä on auttaa asunnottomia ja syrjäytyneitä keskustan porttikongeissa ja betonilähiöissä.

Takana on kevät, jollaista kukaan ei osannut odottaa.

Lapisto ja Hartikainen jalkautuvat keskustaan ja lähiöihin. Niko Mannonen / Yle

Korona sulki julkiset tilat ja päihdepalvelukeskukset. Käytännössä ne vähäiset paikat, joissa asunnottomat olivat levänneet, saaneet maksuttoman aterian ja peseytyneet, pitivät ovensa kiinni kuukausien ajan. Lapiston mukaan jo maaliskuussa jalkautuvassa työssä heräsi huoli, nääntyvätkö ihmiset kaduilla nälkään.

– Asunnottomat olivat likaisia, väsyneitä ja nälkäisiä. Katuelämä tuli todella konkreettiseksi, hän kertoo.

Päällekkäiset ongelmat aiheuttivat sen, ettei ihmisillä ollut voimaa aloittaa päihdekuntoutusta. Energia piti keskittää selviytymiseen päivästä toiseen.

Suljetut vessat ja puuttuvat tiedot

Lapisto ja Hartikainen kulkivat maalis-huhtikuussa keskustassa ja lähiöissä punaisine rinkkoineen, mutta vesipullojen sijaan niihin oli pakattu keittoa sisältäviä termospulloja.

Ruuan lisäksi ihmisillä oli huutava pula koronaan liittyvästä tiedosta. Monella ei ole omaa kännykkää, jolla etsiä uutisia netistä.

– Meiltä kysyttiin paljon ihan perusasioista: millainen tartuntatilanne Jyväskylässä on, paljonko sairastuneita on Suomessa, millaisia oireita koronaan liittyy ja tunnemmeko tartunnan saaneita. Näiden lisäksi ihmisiä kiinnosti palvelukeskus Hanskan aukeaminen. Ihmiset halusivat pesulle.

Tiistain helteessä päihdetyöntekijät pakkasivat reppuunsa kohtaamisia varten vesipulloja, pillimehuja, proteiinipatukoita ja puhtaita pistovälineitä. Niiden ja hygieniatarvikkeiden lisäksi rinkasta löytyy läppäri, jolla täytetään asiakkaiden apuna toimeentulotukihakemuksia ja etsitään vuokra-asuntoa. Niko Mannonen / Yle

Lapisto kertaa tilannetta suunnatessamme Kompassilta kohti Hanskaa ja rautatieasemaa.

– Omasta hygienista pystyi pitämään huolta niissä julkisissa käymälöissä, joiden ovet olivat auki. Kaikki eivät ole tietenkään niin tarkkoja omasta hygieniastaan, hän jatkaa.

Päihdetyöllä on erityinen paikka Lapiston sydämessä. Hän on itse kokemusasiantuntija, joka on kertonut tarinansa avoimesti.

Kaupunki on vielä hiljainen. Katujen ihmiset ovat menneet herättyään aamukahville Hanskaan ja nuoremmat tulevat lähiöistä keskustaan vasta myöhemmin.

Ongelma, josta korona teki näkyvän

Helsingissä julkisten vessojen ovissa paloi öisin punainen valo. Ihmiset hakivat kilvan suojaa kylmyydeltä ja viimalta. Sille, joka onnistui varaamaan itselleen käymälän, oli luvassa hitusen lämpimämpi yö.

Vailla vakinaista asuntoa (VVA) ry:n matalan kynnyksen toiminnan esimies ja asumispalvelupäälikkö Jussi Lehtonen sanoo koronan tehneen jo ennestään ongelmallisesta asunnottomuudesta kertarysäyksellä näkyvän ilmiön pääkaupungissa. Myös nuorten asunnottomuus tuli entistä selkeämmin esiin.

– Jos aiemmin asunnoton on ollut tyypillisesti 40–60-vuotias, niin nyt kadulla näkee jatkuvasti enemmän 20–30-vuotiaita, Lehtonen kertoo.

Nälkäiset ja likaiset ihmiset seisoivat rautatieasemalla. Vaikka osa palvelupisteistä ja yömajoituksista piti ovensa auki, tilaa ei riittänyt kaikille. Yhdistys jakoi koronan aikana ennätysmäärän makuupusseja.

– Edes Vantaalla ja Espoossa asunnottomien ahdinko ei pistänyt samalla tavalla silmiin kuin Helsingissä, Lehtonen kertoo.

Monet tahot joutuivat keskeyttämään ruoka-avun, ja kaupoilta jäi vähemmän hävikkiruokaa jaettavaksi.

VVA otti kantaa asunnottomien asemaan koronatilanteessa jo maaliskuun puolivälissä (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat). Yhdistys kysyi muun muassa, kuinka asunnottomien hoito ja toipuminen tartunnan jälkeen toteutetaan. Yhdistyksen mukaan Suomessa vailla vakinaista asuntoa on 4600 ihmistä. Ulkona, porrashuoneissa ja ensisuojissa asuu 740 ihmistä.

Suurin osa Suomen asunnottomista viettää yönsä yleensä sukulaisten tai tuttavien luona

Vaikka Suomen koronatilanne on mennyt huomattavasti parempaan suuntaan, ei vielä voi täysin huokaista.

Lehtosen mukaan koronan aiheuttamat lomautukset ja työttömyys voivat näkyä pian asunnottomuustilastoissa.

– Myös mahdollinen toinen aalto huolestuttaa, mutta toisaalta varautuminen olisi silloin paremmalla tolalla kuin yllättävässä alkuvuoden tilanteessa, hän sanoo

Huolta kaveriporukan puolesta

Jyväskylässä palvelukeskus Hanskan edustalla istuvan miehen silmän alla on sinertävä mustelma. Mies hymyilee. Aamupala on syöty ja palvelukeskuksesta löytyi tiistaiaamuna muutama tuttu, jonka kanssa rupatella.

Hänellä itsellään on asunto, mutta paremmin hän viihtyy keskustassa tuttujensa kanssa.

– Korona oli todella huono juttu. Bussissa ei voinut maksaa käteisellä, vaan piti olla matkakortti, jos halusi liikkua. Myös Hanska oli kiinni, Janne Sakari sanoo.

Niko Mannonen / Yle

Ilme muuttuu vakavaksi. Hänen kaveripiirissään asunnottomuus on tuttu ilmiö. Yksi porukasta, kolmekymppinen mies, on ollut asunnottomana vuosia majaillen parkkihalleissa ja kavereiden nurkissa.

– Jospa koronan toinen aalto jää tulematta, hän toteaa.

Minna Lapisto ja Katja Hartikainen ovat samaa mieltä.

Vaikka nyt tilanteeseen olisi helpompi reagoida, he eivät toivo uusintaottoa vastaavasta kriisitilanteesta.