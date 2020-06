Kesätapahtumien taukovuosi vie MuSalta yli 100 000 euroa, Ruisrockin peruminen saman verran TuTolta – urheiluseuroilla painetta korottaa harrastusmaksuja

Koronan takia perutut kesätapahtumat ovat normaalisti olleet merkittävä tulonlähde suomalaisille urheiluseuroille.

Tänä vuonna työ jää tekemättä ja rahat saamatta. Seuroissa joudutaan miettimään, miten talkootyöllä kerättyjen rahojen katoamista pystytään paikkaamaan. Helppoa se ei ole.

Esimerkiksi porilainen painiseura Pori Paini-Miehet on kerännyt erilaisilla talkootöillä leijonasosan budjetistaan. Yhdistyksen raavaat jäsenet ovat olleet vuosia mukana porilaisten kesätapahtumien järjestyksenvalvonnassa ja rakennustöissä.

Puheenjohtaja Esa Ilkka arvioi, että kyse on kymmenistätuhansista euroista, joilla on katettu 70–80 prosenttia seuran menoista. Nyt seura joutuu miettimään tarkasti kaikki harjoitusleirit ja kilpaurheilijoiden matkat. Seuraa edustaville kovan tason painijaveljeksille Ville ja Jere Leinolle haluttaisiin yhä saada tukirahaa kerättyä.

Matalina pidettyjä harrastusmaksuja joudutaan mahdollisesti tarkastelemaan uudestaan.

Painin vetovoima on viime vuosina kasvanut Porissa, ja Paini-Miehet on yksi Suomen suurimmista painiseuroista sadalla panijallaan – joukossa aiempaa enemmän myös tyttöjä. Tätä työtä ei puheenjohtaja Ilkan mukaan haluta heittää hukkaan ajamalla harrastajia pois liian korkeilla maksuilla.

Jazz-festivaalilla vuosikymmenten perinne

Musiikkifestivaali Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranne kertoo, että Pori Jazz -festivaali on tehnyt yhteistyötä urheiluseurojen kanssa 1970-luvulta lähtien. Tapahtuman perumisella on iso merkitys alueen urheiluväelle.

Kesän 2019 Pori Jazz -festivaali työllisti 20 seuraa tai yhdistystä, jotka hoitivat esimerkiksi siivousta, asiakaspalvelua ja rakentamista. Seuroille maksettiin korvauksia yhteensä yli 100 000 euroa.

Pori Jazzin suuri yleisö tarvitsee paljon palveluja. Kuva viime kesältä. Jari Pelkonen / Yle

Toisen perutun porilaisen musiikkitapahtuman Porisperen promoottori Harri Vilkuna kertoo, että festivaali maksaa seurojen talkootyöstä normaalina kesänä 20 000–25 000 euroa.

Pidempää yhteistyötä on Vilkunan mukaan seitsemän seuran kanssa, joista osa keskittyy järjestyksenvalvontaan, osa rakentamiseen ja siivoukseen, osa taas leirintään. Muitakin seuroja on ollut talkootöissä mukana.

Korona vei MuSalta tuloja, toi säästöjä

Jazzeilta on rahaa toimintaansa kerännyt muun muassa jalkapalloseura Musan Salama. Toiminnanjohtaja Kari Löytökorven mukaan tuloja on aiemmin saatu myös useista muista tänä vuonna perutuista tapahtumista, kuten Suomi-areenasta.

Löytökorpi kertoo, että koko seuran osalta menetykset ovat lähes 100 000 euroa. Aktiivisimmin talkootöihin osallistuneet ikäluokat – usein talkoita tekevät lasten vanhemmat – ovat saattaneet menettää 10 000 euron talkootulot.

Taloustilannetta on hieman helpottanut, että tänä vuonna turnauksia on normaalia vähemmän ja matkustamista on karsittu. Löytökorpi arvioi, että paikalliset bussiyhtiöt ovat kärsijöiden ketjussa seuraavina, kun joukkueet eivät osta tilausajoja entiseen malliin. MuSa pyrkii Löytökorven mukaan välttämään pelaajien kausimaksujen korottamista.

Turun Toverit menettivät Ruisrockin tulot

MuSan kanssa samansuuruisten euromäärien kanssa painii turkulainen TuTo, jolle perinteisen Ruisrockin perumisella on suuri merkitys. Turun Toverien toiminnanjohtaja Sini Paakkinen arvioi rahallisten menetysten olevan yli 100 000 euroa.

– Ruisrock on suurin talkootapahtumamme koko vuonna. Sillä on kerätty rahaa paitsi pääseuralle, myös eri lajien joukkueille. Esimerkiksi jääkiekon puolella se ihan varmasti vaikuttaa laajemminkin harrastajiin.

Puolen vuosisadan ikään ehtinyt Ruisrock on tänä kesänä peruttu. Rosa Huuska / Yle

Festivaaleilla on ollut parisataa talkootyöläistä hoitamassa järjestyksenvalvontaa, siivoamista ja alueen aitausta sekä auttamassa lavarakennuksessa.

Lisäksi TuTo on pyörittänyt koulumajoitusta neljässä Turun opinahjossa. Yöpyjät ovat tuoneet liki puolet koko tulovirrasta.

Korvaavaa varainhankintaa vaikea löytää

Sini Paakkisen mukaan on vielä vaikea arvioida, kuinka paljon Ruisrockin peruminen vaikuttaa kokonaisuudessaan TuTon toimintaan. Korvaavien varainkeruumuotojen keksiminen on hankalaa.

– Vaikutus harrastajiin on nähtävillä vasta tulevan vuoden aikana. Vaikuttaahan se harrastemaksuihin. Toivotaan, että päästään niiden osalta pienillä vahingoilla, huokaisee Paakkinen.

Ensimmäiset merkit ovat jo näkyvillä, että kaikissa perheissä rahat eivät tahdo enää riittää urheiluharrastuksiin. TuTolla on muusta toiminnasta eriytetty tukirahasto vähävaraisille harrastajille.

– Tänä keväänä tuille oli viisinkertainen hakijamäärä normaaliin verrattuna. Myös Ruisrockin vaikutus mainittiin hakupapereissa.

Tuet jäivät toivotusta

Urheiluseuroille jaettavista valtiontuista ilmoitettiin juhannuksen alla. Niissä kuitenkin huomioitiin ainoastaan koronakevät maaliskuulta toukokuun loppuun.

Toiminnanjohtaja Sini Paakkinen arvioi koronan kokonaisvaikutusten olevan TuTon liikevaihtoon noin 300 000 euroa pelkästään kesän aikana.

Hakemastaan tuesta seura sai vain murto-osan, 7 000 euroa.

– Sillä ei tällaista suurta seuraa kauheasti auteta. Meillä oikeastaan koko vuoden varainhankinta tapahtuu kesällä, esimerkiksi Ruisrockia ei voitu mitenkään huomioida tuissa, Paakkinen sanoo.

Porilainen Musan Salama sai avustusta 10 000 euroa. Porin Paini-Miesten puheenjohtaja Esa Ilkka sanoo, että painiseuralla ei ministeriön mukaan ollut sellaisia kuluja, joiden kattamiseen tukea olisi voinut hakea.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät tukisummat voi katsoa tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)

Häviääkö talkoohenki?

Muun muassa yleisurheilua ja lentopalloa ohjelmassaan pitävän Euran Raikun toiminnanjohtaja Teijo Kööpikkä sanoo, että kevät saattaa jouduttaa jo muutenkin jatkunutta kehitystä pois talkootyöstä.

Kööpikän mukaan seuratoiminta on jo pitkään ollut tasapainoilua talkootyön ja maksujen välillä. Osa vanhemmista ei halua osallistua talkootöihin vaan hoitaa kulut mieluummin suoraan rahana.

– Urheiluseurojen tehtävä on mahdollistaa urheileminen kaikille, vanhempien tuloista riippumatta. Tämä kevät voi edelleen vaikeuttaa varainhankintaa, Kööpikkä pohtii.

Euran Raikun laskelmien mukaan koronakevät toi tappiota seuralle lopulta noin 4 000 euroa. Tämä pystytään vielä kattamaan, kunhan koronassa ei tule toista aaltoa, joka lamauttaa toimintaa.

Koronaepidemian pysyminen kurissa on toiveissa myös kaikissa muissa seuroissa. Toinen aalto uusine sulkuineen saattaisi vaikuttaa seurojen toimintaan ja lasten harrastusinnon jatkumiseen vielä ensimmäistä, nyt hiipuvaa aaltoa voimakkaammin.

Turussa odotukset ovat yhä korkealla elokuussa järjestettävien Paavo Nurmi Gamesin ja Kalevan Kisojen osalta.

Rahallisesti niillä ei ole yhtä suurta merkitystä TuTolle kuin Ruisrockilla, mutta henkisesti sitäkin piristävämpi vaikutus.

– Tuo se toivoa, että päästään niitä järjestämään ja olemaan mukana. Vaikka kävijämääriä on rajoitettu ja turvallisuus edellä mennään, niin luohan se toivoa siitä, että kaikki käynnistyy, sanoo Sini Paakkinen.

