Ron Jeremyä syytetään neljästä seksuaalirikoksesta – aikuisviihdetähti voi saada jopa 90 vuotta vankeutta

Yhdysvaltalaista aikuisviihdetähti Ron Jeremyä syytetään kolmen naisen raiskaamisesta ja neljännen seksuaalisesta häirinnästä, Los Angelesin syyttäjät kertoivat tiistaina paikallista aikaa.

Jeremy on yksi pornoteollisuuden suurimmista nimistä. Hän on esiintynyt yli 1 700 pornoelokuvassa. Viime vuosina häntä ovat seuranneet häirintäsyytökset ja häneltä on muun muassa kielletty pääsy pornoteollisuuden tapahtumiin.

Häntä syytetään neljästä erillisestä tapauksesta, joista vanhin on tapahtunut vuonna 2014.

Los Angelesin piirikunnan syyttäjän toimisto kertoi tiistaina tiedotteessa, että tapauksista kolme on tapahtunut samassa Länsi-Hollywoodissa sijaitsevassa baarissa vuosien 2017-2019 välillä. Vuoden 2014 epäilty raiskaus on tapahtunut samaisessa naapurustossa Los Angelesissa sijaitsevassa asuinkiinteistössä.

Edellä mainittujen tapausten uhrien kerrotaan olevan 25-46-vuotiaita.

Erillisen vuoden 2016 tapauksen käsittelystä luovuttiin, koska siitä ei ollut tarpeeksi todisteita.

Jos Jeremy saa tuomion, voi hänellä olla edessään 90 vuoden vankilatuomio. 67-vuotiaan pornotähden oikea nimi on Ronald Jeremy Hyatt.

Syyttäjät ovat esittäneet, että Jeremyn takuusummaksi asetettaisiin 6,6 miljoonaa dollaria, eli reilu 5,8 miljoonaa euroa.