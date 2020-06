Tehy ja Super haastavat Seinäjoen kaupungin oikeuteen painostuksesta

Tehy ja Super syyttävät Seinäjoen kaupunkia työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Seinäjoki on kanteen mukaan painostanut järjestöjä paikalliseen sopimukseen säästöjen nimissä.

Ammattijärjestöt Tehy ja Super haastavat Seinäjoen kaupungin oikeuteen laittomista painostustoimista. Kanne nostetaan työtuomioistuimessa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Seinäjoki on kanteen mukaan yrittänyt painostaa järjestöjä hyväksymään paikallisen sopimuksen ja ilmoittanut lomauttavansa ja osa-aikaistavansa ne, jotka eivät sopimukseen suostu. Kyse on kaupungin yt-neuvotteluista, joissa Seinäjoki on yrittänyt löytää säästöjä.

Tehyn ja Superin pääluottamusmiehet haluavat, että työnantaja maksaa yleiskorotukset sovitusti 1. elokuun 2020 alkaen. Seinäjoki on esittänyt, että paikallisella sopimisella siirrettäisiin yleiskorotusten maksu vuodelle 2021. Työntekijät saisivat korvaukseksi kaksi vapaapäivää.

Järjestöt haluavat selvittää, syyllistyykö Seinäjoen kaupunki toiminnallaan rikoslaissa rangaistavaan työsyrjintään, kun se kohdistaa lomautukset ja osa-aikaistamiset vain tiettyihin järjestön jäseniin.

Lue seuraavaksi: Seinäjoen yt-neuvottelut päättyivät – SuPer, Tehy ja JUKO eivät hyväksyneet paikallista sopimusta