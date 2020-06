Suomessa asuva grönlantilainen aktivisti: Kaikkien rasistisesti nimettyjen jäätelöiden ja tuotteiden nimi pitäisi muuttaa

Suomessa asuva grönlantilainen artisti ja aktivisti Aqqalu Berthelsen kertoo, ettei hänen mielestään eskimo-termin käyttö ole sopivaa.

– Eskimo-termi luokittelee meidät kaikki yhteen ryhmään ja epäinhimillistää meidät. Se ei ole sana, mitä me käytämme itsestämme. Käytämme mielummin inuiitti-termiä tai valtion nimeä, missä olemme.

– Pohjois-Amerikan mantereella termiä käytetään rotuun perustuvana loukkauksena. Sitä käytetään epäinhimillistämiseen.

Yle uutisoi aikaisemmin, että yhdysvaltalainen jäätelövalmista Dreyer's Grand Ice Cream aikoo muuttaa Eskimo Pie -jäätelön nimeä, sopimattoman eskimo-sanan takia. Myös Suomessa Eskimo-niminen jäätelö on monille tuttu. Nyt Suomessakin pohditaan jäätelön nimen muuttamista, vaikkakaan mitään varsinaista päätöstä tai suunnitelmaa nimen muuttamisesta ei ole vielä tehty, kertoo Froneri Finlandin markkinointijohtaja Minna Brunberg.

– Meille on äärimmäisen tärkeää tasa-arvo ja ettei kukaan ryhmä koe miltään osin epätasa-arvoa brändäyksen puolesta. Näistä lähtökohdista haluamme tutkia asiaa, sanoo Brunberg.

Berthelsenin mielestä Eskimo-jäätelön nimi tulisi muuttaa.

– Kaikkien jäätelöiden ja tuotteiden, joilla on rasistiset nimet, pitäisi muuttaa nimensä, hän sanoo.

Sopimattoman termin lisäksi myös muita huolen aiheita

Berthelsen kertoo, että inuiitteihin kuuluu useita eri ryhmiä, jotka asuvat eri alueilla.

– Me olemme alkuperäiskansa, joka asuu Dakotassa, Grönlannissa, Pohjois-Kanadassa, Alaskassa ja osassa Siperian alueilla.

Inuiittien suurena huolen aiheena on ollut MMIW (siirryt toiseen palveluun)-niminen laajalti Kanadaan ja Yhdysvaltoihin levinnyt epidemia, joka on lyhennys lauseesta The missing and murdered Indigenous women (su. Kadonneet ja murhatut alkuperäiskansaan kuuluvat naiset). Vuoden 1980 jälkeen kadonneita alkuperäiskansaan kuuluvia naisia ja tyttöjä on satoja, ellei jopa tuhansia.

Berthelsen kertoo, että asia koskettaa myös häntä henkilökohtaisesti.

– On paljon kansaani kuuluvia ihmisiä, joita murhataan ja jotka katoavat sen takia, että he kuuluvat alkuperäiskansaan.

Lisäksi Kanadan alkuperäiskansojen historiaa varjostavat tapahtumat Kanadan valtion rahoittamissa sisäoppilaitoksissa. Sisäoppilaitoksissa lapset kokivat ruumillista väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä, ja sisäoppilaitoksissa tapahtuneista kuolemista vain alle puolet on kirjattu.