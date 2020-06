Huolettomuus kasvoi, kun rajoitusten purku ei näytä lisänneen koronatartuntoja – "Kesän aikana tautiryppäitä voi tulla"

Kesähelteiden tultua suomalaisten pahin koronapelko näyttää haihtuneen. Ihmiset ovat lähekkäin eikä kasvomaskeja näy.

– Kyllä kesän edetessä näyttäisi, että se on vähän unohtunut, Felix Swanljung sanoo turvavälien pitämisestä uimareiden ja auringonottajien täyttämässä Helsingin Eiranrannassa.

Sini Pankka-Peltokangas viettää hellepäivää suositussa helsinkiläisessä rantakahvilassa.

Hän myöntää, ettei enää jaksa pitää turvavälejä ystävien pöytäseurueen kesken.

– Ainakaan nykyisten koronalukujen valossa en näe enää mitään hirveää riskiä tässä.

Asiantuntijat silti varoittavat, että pienistä tartuntamääristä huolimatta uhka ei ole ohi.

– Epidemia on laantunut, mutta se ei ole missään nimessä tukahtunut. Virusta liikkuu yhä, ja epidemia voi kiihtyä uudestaan, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvioi.

– Kesän aikana tautiryppäitä voi tulla, kun ihmiset liikkuvat enemmän ja ovat enemmän lähekkäin, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n yksikönpäällikkö, ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo.

Epidemian tartuntahuipusta Suomessa on nyt reilut kaksi kuukautta.

Oliver Backman (vas.), Sampo Ranta ja Felix Swanljung ovat kaveriporukalla Helsingin Eiranrannassa. Markku Rantala / Yle

Viime aikojen tartunnat yleensä perheen sisäisiä

Pandemia saapui Suomeen helmikuun lopussa, ja sen huippu oli huhtikuun alkupuolella.

Silloin päivittäisiä tartuntoja oli jopa yli 200, kun niitä viime aikoina on ollut alle 10.

Kovimpaan paineeseen joutui Helsingin ja Uudenmaan yliopistollinen keskussairaala HUS. Siellä oli enimmillään yli 100 koronapotilasta ja teho-osastolla lähes 50 henkeä.

Nyt HUS:ssa on vain parikymmentä koronapotilasta ja tehohoidossa pari henkeä.

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo, että viime aikojen tartunnat eivät ole keskittyneet mihinkään paikkaan tai tapahtumaan. Ne ovat olleet yleensä perheen sisäisiä tartuntoja.

Markku Mäkijärvi on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri. Mårten Lampén / Yle

Ravintolatartuntoja ei THL:n tiedossa

Hallitus aloitti koronarajoitusten ja -suositusten purkamisen toukokuun alussa.

Koulut ja päiväkodit avautuivat toukokuun puolivälissä. Ravintolat avattiin kesäkuun alussa. Väkimäärää ja aukioloa rajoitettiin yhä.

Nyt näyttää siltä, että koulujen avaaminen ei lisännyt koronatartuntoja.

– Joitakin yksittäisiä altistumisia on ollut, mutta jatkotartuntoja ei ole todettu, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo.

Ravintoloiden ja terassien avaamisen vaikutuksista ei voida vielä varmasti tietää, mutta tähän mennessä näyttää hyvältä.

– Meillä ei ole tiedossa merkittäviä ravintolaperäisiä tartuntoja tai tartuntaketjuja, Puumalainen sanoo.

Tilanne kertoo siitä, että tartuttavia ihmisiä ei ole kovin paljon ja ihmiset ovat käyttäytyneet varovaisesti.

Mutta sattumallakin on osuutensa.

– Jos johonkin isompaan väkijoukkoon joku tartuttaja sattuisi tulemaan, niin silloin voi paikallinen tautikeskittymä kyllä kehittyä. Onneksi näin ei näytä tapahtuneen, Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri sanoo.

Seppo Meri on Helsingin yliopiston immunologian professori. Markku Pitkänen / Yle

Koronaohjeiden laiminlyönti ja matkustamien suurimmat riskit

Kesähelteillä on vaikea uskoa, että epidemia alkaisi jyllätä Suomessa uudelleen.

– En jaksa uskoa, että epidemia nousee tästä mihinkään. Kyllä ihmiset ovat sen verran varovaisia, Panu Puranen sanoo päiväkävelyllä ruuhkaisessa Helsingin Kaivopuiston rannassa.

Asiantuntijat varoittavat kuitenkin huolettomuudesta. Koronaohjeiden laiminlyönti on nyt suurin riski uusille tartunnoille, erityisesti kun kokoonnutaan juhliin ja isompiin tapahtumiin.

– Kun taudin uhka ei ole enää päivittäin läsnä, niin unohdetaan käsien pesu ja hakeudutaan ahtaisiin paikkoihin, joissa on paljon ihmisiä, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo.

HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi muistuttaa, että rajoitusten purkaminen edellyttää koronaohjeiden noudattamista.

– Että ihmiset muistavat pitää etäisyyttä, pesevät ja desinfioivat kädet, yskivät oikein. Ja jos tulee vähäisiäkin oireita, menevät testeihin.

Riski myös on, että tartuntoja tulee maan rajojen ulkopuolelta, kun matkustusrajoituksia on alettu purkaa.

– Matkustamista on nyt avattu maihin, joissa on hyvin samankaltainen tautitilanne kuin Suomessa eli Norja, Tanska, Islanti ja Baltian maat. Tähän tuskin liittyy mitään erityistä riskiä, THL:n Taneli Puumalainen sanoo.

Naapurimaista epidemia jyllää yhä Ruotsissa ja Venäjällä. Niihin matkustamista rajoitetaan yhä.

Mökkeilyä Suomessa immunologian professori ei pidä riskinä.

– Mökeillähän ihmiset ovat eristyksissä muista ihmisistä. Ainut riski on, että joukossa on joku tartuttaja, Savossa mökkeilevä professori Seppo Meri sanoo.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo, että koronaohjeita ei pidä laiminlyödä kesällä. Mårten Lampén / Yle

Pääsikö Suomi säikähdyksellä?

Suomi näyttää päässeen tähän menneessä koronaepidemasta säikähdyksellä, jos vertaa esimerkiksi Ruotsiin, jossa kuolleita on tuhansia ja epidemia on yhä voimissaan.

– Alussa tauti näyttäytyi isona mörkönä, josta ei paljon tiedetty. Se ei onneksi aiheuttanut Suomessa niin suurta epidemiaa kuin alkuun pelättiin, professori Seppo Meri sanoo.

THL:n ylilääkärin Taneli Puumalaisen mielestä ei voi sanoa, että Suomi olisi päässyt koronasta säikähdyksellä, vaikka epidemian torjunnassa onnistuttiin moniin muihin maihin verrattuna hyvin.

– Yli 300 henkilöä tähän on valitettavasti menehtynyt, ja tehohoitojaksoja on ollut paljon. Kyllä tämä vakava pandemia on ollut ja on edelleen.

Silti kesälomalle ei tarvitse lähteä pelko puserossa.

– Suomalaiset voivat lähteä kesäloman viettoon iloisin mielin pitäen edelleen huolta hygieniasta ja turvaväleistä, ylilääkäri Puumalainen evästää.

