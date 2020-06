Syksyn yrittäjäpäiville odotetaan 1500 osallistujaa, koronasta huolimatta kolmannes jo kasassa – myös presidentti Niinistö aikoo Jyväskylään

Lokakuun valtakunnallisten yrittäjäpäivien järjestelytyö on jatkunut koronaviruksen vuoksi asetettujen rajoitusten aikanakin, mutta epävarmuuden varjon alla.

Suomen Yrittäjien mukaan viime viikkoinen rajoitusten purkaminen varmisti, että tänä vuonna Jyväskylässä järjestettävät yrittäjäpäivät pidetään suunnitelmien mukaan.

Imoittautuneita on jo nyt noin 500, ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi jo maaliskuussa aikovansa päiville mukaan.

Erityisesti palveluja tarjoavat pienyrittäjät ovat nyt hankalassa tilanteessa. Puhelinkeskustelussa @suomenyrittajat kanssa totesimme, että rajua kokemusta seuraa armoton päättäväisyys mennä eteenpäin. Eiköhän sitä nähdä syyskokouksessanne. — Sauli Niinistö (@niinisto) 20. maaliskuuta 2020

– Tasavallan presidentti on kutsuttu yrittäjäpäiville, ja hän on tviitannut tulevansa. Tasavallan presidentin läsnäolo olisi meille suuri kunnia ja myös arvostuksen osoitus suomalaiselle yrittäjyydelle, erityisesti nyt kun korona on kurittanut yrittäjiä todella raskaasti, sanoo Keski-Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski.

Yrittäjäpäivät ovat Suomen Yrittäjien suurin vuosittainen tapahtuma, ja ne yhdistävät seminaarin, gaalan ja järjestön liittokokouksen. Päivien teema on "lisää löylyä", mutta käytännössä se on kääntymässä koronasta selviämisen ja vertaistuen suuntaan.

– Päivät ovat tänä vuonna enemmän kuin koskaan se paikka, jossa yrittäjät käyvät voimaantumassa toistensa kanssa. Tämän on ollut yrittäjille Suomen sodanjälkeisen historian kovin vuosi, sanoo Suomen Yrittäjien viestintäpäällikkö Taru Jussila.

– Paikalle odotetaan noin 1500 yrittäjää, onhan se huikea yrittäjien vertaistuen areena, sanoo Jyräkoski.

Korona on iskenyt esimerkiksi ravintola- ja tapahtuma-aloja kovaa. Pienissä yrityksissä kassa ei välttämättä ole kovin syvä, ja liikevaihto saattoi pudota nollaan.

Lopulliset vaikutukset nähdään kuitenkin vasta myöhemmin.

– Rajojen avaamisen tahti määrittelee paljon siitä, miten vientiyritysten tilanne kehittyy. Suuri rooli on myös kuluttajilla, heidän päätöksillään siitä, mitä, milloin ja mistä hankitaan, sanoo Jyräkoski.