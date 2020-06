Etkö muista rokotushistoriaasi? Et ole yksin: puolet suomalaisista pimennossa piikityksistään

Rokotuskortti on monella hukkunut matkan varrella. Kuvituskuva.

Rokotuskortti on monella hukkunut matkan varrella. Kuvituskuva. Janne Lindroos / Yle

Vain 51 prosentilla suomalaisista on omat rokotustiedot tallessa, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Tämän lisäksi reilu kolmannes eli 35 prosenttia suomalaisista ei tiedä, mistä omat ajantasaiset rokotustiedot on mahdollista tarkistaa, kertoo Lääketietokeskuksen teettämä kysely.

Vaikka terveystietojen digitalisaatio on edennyt pitkälle, rokotuksissa ensisijainen tietolähde on edelleen käsin täytetty rokotuskortti. Ja se on monilla hukassa.

Eduskunnan rokoteryhmä ja Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmä haluavat kiirehtiä Omakantaan integroitua digitaalista rokotuskorttia. Sitä kannattaa myös kansa: 87 prosenttia haluaisi digitaaliset rokotustiedot Omakantaan.

Digitaalinen kortti voisi myös muistuttaa rokotuksen uusimisesta

Digitaalisen korttiin voisi lisätä muistutusominaisuuden, jolloin kansalaiselle tulisi viesti, kun olisi aika käydä ottamassa tehosterokote.

– Digitaalinen rokotuskortti edistäisi rokotesuojan ylläpitoa. Tieto esimerkiksi jäykkäkouristusrokotteen voimassaolosta on ensiarvoisen tärkeää paitsi henkilölle itselleen myös terveydenhoitohenkilökunnalle esimerkiksi onnettomuustilanteissa, sanoo Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmän sihteeri Laura Labart.

Uusimmat tiedot viime vuosina annetuista rokotuksista ovat jo nyt sähköisinä Omakannassa. Yksityiset palveluntuottajat ovat ryhtyneet kirjaamaan tietoja sinne myöhemmin kuin kunnalliset tahot.

Tästä jutusta voi lukea vinkkejä siitä, kuinka omaa roketehistoriaansa voi selvittää.

Kyselytutkimuksen teki Taloustutkimus Lääketietokeskuksen toimeksiannosta. Tutkimus tehtiin maaliskuussa, ja siinä haastateltiin tuhatta 15–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös:

Etkö muista, mitä rokotuksia olet saanut? Näin selvität oman rokotushistoriasi

Onko rokotuskorttisi hukassa? Rokotetietojen etsiminen on salapoliisihommaa

Oletko sinäkin hukannut vanhan pahvisen rokotuskorttisi? Sille olisi nyt käyttöä

THL: Pikkulapsia on rokotettu viime vuotta vähemmän – koronapandemia vaikuttanut rokotusohjelmaan