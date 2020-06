Meksiko toipuu voimakkaasta maanjäristyksestä – 6 ihmistä kuoli ja sadat joutuivat pakenemaan kodeistaan

Voimakas maanjäristys on saanut aikaan mittavia tuhoja ja vaatinut ainakin kuusi kuolonuhria Meksikon Oaxacan alueella.

Järistyksen voimakkuudeksi mitattiin 7,4 Richterin asteikolla. Se sai aikaan satoja jälkijäristyksiä, joista voimakkain oli 4,6.

Järistys sai aikaan tuhoja pääkaupunki Méxicossa asti ja tuntui myös naapurimaissa Guatemalassa, Hondurasissa ja El Salvadorissa.

Voimakas järistys pakotti sadat ihmiset pakenemaan kodeistaan.

– Meidän piti paeta, koska torialueen rakennukset uhkasivat sortua päällemme. Myynti on jo koronan takia jo valmiiksi lähes nollassa, ja tilanne vaan pahenee, jos tori suljetaan, 60-vuotias kukkakauppias Juana Martinez sanoi Oaxacan kaupungissa.

Yle Uutisgrafiikka / Derrick Frilund

Suurin osa kuolintapauksista liittyi sortuneisiin rakennuksiin.

15 tienrakentajaa on kateissa Oaxacan alueen syrjäiseudulla, sen jälkeen kun he jäivät jumiin järistyksen tuhojen johdosta.

Öljynjalostamo suljettiin

Mexican Oil kertoi, että sen öljynjalostamo Oaxacan Salina Cruzissa on suljettu varotoimenpiteenä. Jalostamossa oli syttynyt tulipalo, joka saatiin yhtiön mukaan tukahdutettua välittömästi.

New York Timesin mukaan Yhdysvaltain Tyynenmeren tsunamikeskus antoi aiemmin tsunamivaroituksen Meksikon, Guatemalan, Hondurasin ja El Salvadorin rannikoille. Tsunamivaroitus kuitenkin peruttiin lehden mukaan muutamaa tuntia myöhemmin.

Pääkaupunki Mexicossa pormestari Claudia Sheinbaum käynnisti myös toimet maanjäristykseen vastaamiseksi. Hänen mukaansa mistään isommista vahingoista ei ole kuitenkaan ilmoitettu.

Sairaala jouduttiin evakuoimaan järistystuhojen johdosta pääkaupunki Méxicossa. Oscar Mendez / EPA

Maanjäristys tuntui useissa osissa 8,8 miljoonan asukkaan pääkaupunkia. Mexicoon iski vuonna 2017 maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,1. Tuolloin maanjäristys tappoi 360 ihmistä ympäri maata.

Samana vuonna 96 ihmistä kuoli sen jälkeen, kun maan eteläosaan iski maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 8,1.

Pääkaupungin sairaaloita evakuoitiin

Joistakin pääkaupungin sairaaloista evakuoitiin terveydenhuoltohenkilökuntaa ja potilaita. Koronaviruksen vuoksi sairastavat jäivät kuitenkin eristyksiin rakennusten sisälle heitä hoitavan henkilökunnan kanssa.

Meksikossa on kirjattu yli 22 500 koronaan liittyvää kuolemaa. Lukema on Latinalaisen Amerikan toisiksi korkein. Tartuntoja maassa on varmistettu noin 185 000.

Meksikoa enemmän tartuntoja ja kuolemia on Latinalaisessa Amerikassa Brasiliassa. Koronatartuntatilannetta seuraavan Johns Hopkinsin -yliopiston mukaan Brasiliassa on varmistettu yhteensä yli 1,1 miljoona tartuntaa ja koronakuolemia on kirjattu yli 51 000.

Väkilukuun suhteutettuna Meksikossa on koronakuolemia miljoonaa asukasta kohden 175 ja Brasiliassa 248, kertoo tarkkailusivusto Worldometer. Suomessa vastaava suhdeluku on 59.

Lähteet: STT, AFP