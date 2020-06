Fortumin uusi vetäjä pohtii jo Uniperin hiilivoimaloiden kohtaloa – työkaveri: "Töihin pyöräilevä Rauramo on positiivinen ja vaativa johtaja"

Fortumin uusi toimitusjohtaja Markus Rauramo on yksi Euroopan vaikutusvaltaisimpia johtajia.

Fortumilla on ison saksalaisen energiayhtiö Uniperin omistuksen myötä jalan- ja sanansijaa useissa maissa hetkellä jolloin energiamarkkinat ovat murroksessa.

– Fortumin ja Uniperin kannalta Euroopan energiamurros tarjoaa meille hyviä mahdollisuuksia kasvaa päästöttömässä tuotannossa ja samalla meidän täytyy edistää poistumista hiilestä, Rauramo sanoo.

Tämän ainakin ympäristöjärjestöt haluaisivat nähdä toteutuvan myös käytännössä.

Fortum on joutunut erityisesti Uniperin hiilivoimaloiden takia ympäristöjärjestöjen hampaisiin. Lisäksi Norjan jättimäinen öljyrahasto, joka pyrkii eroon fossiilisen energian sijoituksista, on asettanut Uniperin tarkkailulistalleen hiilivoiman takia.

Heinäkuussa toimitusjohtajana aloittavalla Rauramolla onkin jo ensimmäinen tehtävä selvillä.

– Aion selkeyttää yhdessä Uniperin kanssa Fortumin ja Uniperin yhteisen strategian. Luoda näkemystä siihen, missä kasvetaan ja mistä mahdollisesti luovutaan, Rauramo sanoo.

Edessä voi siis olla juuri sitä mitä Uniperissa on pelätty ja ympäristöjärjestöissä toivottu eli hiilivoimaloiden sulkemisia.

– Energiamurroksen perustan luovat kolme kulmakiveä: kestävä kehitys, kohtuuhintainen energia ja toimitusvarmuus. Meillä on hyvät edellytykset edistää ja menestyä murroksessa, sillä olemme jo nyt Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidittoman sähkön tuottaja. Jatkossa vähennämme hiilipohjaista kapasiteettiamme ja haemme kasvua puhtaan energian ratkaisuista. Energian toimitusvarmuuden turvaa kaasu, josta haluamme ajan myötä tehdä päästötöntä. Lisäksi jatkamme kiertotalousratkaisujen kehittämistä, kertoo Rauramo suunnitelmistaan tiedotteessa.

Strategian ja yhteisen sävelen löytymistä sekä toimeenpanoa voi helpottaa se, että Rauramo tuntee Uniperin johtoa hyvässä ja pahassa.

Rauramo on ollut keskeisessä roolissa viemässä eteenpäin takkuisasti ja riitaisasti edennyttä Uniper-investointia ja toiminut nyt pari vuotta myös Uniperin hallintoneuvoston varapuheenjohtajana.

Fortumin tuloskuntokin on pysynyt vakaana osin hyvin kannattavan Uniperin ansiosta, mikä antaa taloudellista pohjaa muutoksille.

Fortumin johtajahaku käynnistyi maaliskuun alussa, kun entinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark valittiin Nokian toimitusjohtajaksi. Uuden johtajan etsintään ryhdyttiin siis yllättäen. Rauramo valikoitui toimitusjohtajaksi talon sisältä talousjohtajan paikalta kuitenkin vasta ison valintaprosessin kautta.

– Toimitusjohtajan valintaa edelsi perusteellinen kansainvälinen hakuprosessi. Kävimme hallituksen kanssa keskusteluja useiden erinomaisten ehdokkaiden kanssa, mutta Markuksen kokemus, asiantuntemus ja persoona vastasivat parhaiten vaatimuksiamme, hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen toteaa tiedotteessa.

Tavoitteena Lievosen mukaan on, että Rauramo pystyy nostamaan organisaation uudelle tasolle tinkimättä taloudellisista tuloksista.

Näyttöä muutosten johtamisesta Rauramolle on kertynyt muun muassa toimimisesta Fortumin City Solutions -divisioonan johtajana. On hän ehtinyt olla myös väliaikaisena toimitusjohtajana talousjohtajan tehtäviensä lisäksi vuonna 2013.

Ennen siirtymistään Fortumiin, Rauramo työskenteli Stora Ensossa useissa kansainvälisissä tehtävissä ja oli keskeisessä roolissa, kun yhtiön liiketoimintoja uudelleenjärjesteltiin alan murroksessa.

Kova muutosjohtaja siis. Rauramon lähipiirin arviot ovat kuitenkin tyystin toisenlaisia.

– Hän on helposti lähestyttävä, kuunteleva ja positiivinen ihminen. Hänellä on myös luottoa oman tiiminsä ihmisiin. Toki on hän myös vaativa, kuvailee yksi työkaveri.

Rauramon kerrotaan myös olevan ilmastoystävällinen ja puhtaan energian kannattaja muutenkin kuin työn puolesta.

– Hän muun muassa pyöräilee tai kävelee töihin ja harrastaa vapaa-ajallaan ulkoilua ja luonnossa liikkumista, kuvaillaan lähipiiristä.

Ehkä hänestä kertoo jotakin myös se, että ennen suuria strategialinjauksia ja vaikeita päätöksiä uusi toimitusjohtaja aikoo lomailla aika perinteiseen malliin.

– Perheen kanssa mökkeillen, kuvailee Rauramo loma-suunnitelmiaan.