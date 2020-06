Sähkötupakan makunesteiden myyntikielto ei ollutkaan voimassa – syynä ministeriöiden kömmähdys

Sähkösavukkeissa käytettyjen makunesteiden myynti on koetettu saada loppumaan muun muassa tupakoinnin houkuttelevuuden vähentämiseksi.

Sähkösavukkeissa käytettyjen makunesteiden myynti on koetettu saada loppumaan muun muassa tupakoinnin houkuttelevuuden vähentämiseksi.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi tänään päätöksensä sähkötupakkakäyttöön tarkoitettujen elintarvikemakunesteiden myyntiä koskevassa asiassa.

KHO kumosi sähkösavukkeiden erikoisliikkeelle annetun elintarvikemakutiivisteiden myyntikiellon.

Myyntikiellon perusteena oli se, että sähkösavukkeiden erikoisliikkeessä myynnissä olevat elintarvikemakutiivisteet olivat tupakkalaissa säänneltyjä nikotiinittomia sähkösavukenesteitä. Tupakkalain mukaan sähkösavukenesteitä koskee makuaineiden kielto.

Ministeriöiden kömmähdyksen vuoksi sähkösavukenesteiden makuaineiden myyntikielto ei kuitenkaan ollutkaan voimassa. Työ- ja elinkeinoministeriö ei ollut toimittanut tupakkalain lopullista säädöstekstiä EU-komissiolle. Sen puolestaan olisi pitänyt saada kyseinen teksti sosiaali- ja terveysministeriöltä.

KHO:n mukaan kyseessä on EU-ilmoitusmenettelyä koskeva laiminlyönti. EU:n tupakkatuotedirektiivi edellyttää, että tämän kaltaiset kansalliset lisärajoitukset on perusteltava ja niistä on annettava ilmoitus Euroopan komissiolle.

Ministeriöt korjasivat virheen tänään, laki on nyt voimassa

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kyseessä on inhimillinen virhe, joka on tänään korjattu viemällä lopullinen säädösteksti EU:n järjestelmään.

– Ilmoitusmenettelyprosesssi on viety tänään päätöseen, ja laki on ihan normaalisti voimassa, hallitusneuvos Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

KHO:n tämänpäiväinen päätös koskee myyntikieltoa yksittäisessä erikoisliikkeessä. Huhtala ei ota kantaa siihen, miten lain voimaantulo vaikuttaa kyseisen liikkeen tapauksessa.

– Virhe kuitenkin aiheutti sen, ettei säädökseen voinut kolmatta osapuolta vastaan vedota, Liisa Huhtala sanoo.

Suomen viranomaiset ovat jo vuosia yrittäneet saada sähkösavukkeissa käytettyjen makunesteiden myymistä loppumaan. Muutoksella on haluttu esimerkiksi vähentää sähkötupakan houkuttelevuutta lapsille ja nuorille.

