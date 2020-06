Ylivieskan poltetun kirkon korvaaja kiinnostaa: livevideota rakennustöistä on katsottu jo 1,6 miljoonaa kertaa

Ylivieskassa nouseva uusi kirkko kiinnostaa kaupunkilaisia. Alueella käy säännöllisesti katsojia, mutta erityisesti paikallistelevision välittämä livevideo (siirryt toiseen palveluun) on osoittautunut suosituksi: vuodenvaihteessa avatulla palvelulla on jo yli 1,6 miljoonaa katselukertaa.

– Ihmiset ovat myös alkaneet kehua kirkkoa, vaikka alussa tuli paljon kriittistäkin palautetta, sanoo seurakunnan tiedottaja Jussi Leppälä.

Rakennus sai kirkkomaisen muotonsa jo silloin, kun liimapuupalkit pystytettiin. Katon ja seinien tiiliverhoilu lisää vaikutelmaa.

– Ulkoseinien muuraus tehdään Ylivieskassa tehdyllä Ruukin tiilellä. Se on rustiikkitiili, elävän näköinen ja tekee punaisen heran värisen seinän. Samaa sävyä ovat myös kattotiilet. Värimaailma on kaunis ja sopii hyvin vähän keskiaikaistyyliseen kirkkoon, kuvailee Leppälä.

Työt etenevät aikataulussa, ja uusi kirkko on tarkoitus vihkiä käyttöön pääsiäisenä 2021. Tuolloin tulee kuluneeksi neljä vuotta vanhan kirkon tuhopoltosta.

"Oli aika kovaa katsoa kirkon kaatumista" – Ylivieskassa tuhoutui maamerkki ja monen kotikirkko

Kyseessä on 13 miljoonan urakka. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että kustannukset jopa alittuvat.

Tavoitteena on kerätä Kirkkotalkoilla miljoona euroa, nyt koossa on 765 000. Keväällä piti aloittaa yrityskeräyskampanja, mutta korona sekoitti tilanteen ja veti yritykset tiukoille. Nyt kampanja on jäissä, ja tilanteen kehittymistä odotetaan rauhassa.

