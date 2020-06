New York Timesin mielipidekysely: Bidenilla vahva etumatka Trumpiin – Koronavirus ja poliisirasismi painavat istuvaa presidenttiä

Image Press / BACKGRID / All Over Press

Demokraattien tulevalla presidenttiehdokkaalla Joe Bidenilla on 14 prosenttiyksikön etumatka istuvaan presidenttiin Donald Trumpiin, ilmenee The New York Times -sanomalehden ja Siena Collegen mielipidemittauksesta (siirryt toiseen palveluun).

Vastaajista 50 prosenttia äänestäisi Bidenia ja 36 prosenttia Trumpia.

Kyseessä on New York Timesin ensimmäinen oma kansallisen tason kysely, joka mittaa tulevien presidentinvaalien ehdokkaiden kannatusta.

Odotetusti Bidenia kannattavat erityisen vahvasti mustat ja latinot, joiden parissa Bidenilla on 74 ja 39 prosenttiyksikön etumatka Trumpiin.

Biden johtaa vahvasti myös naisten ja nuorten äänestäjien keskuudessa.

Korkeakoulutettujen naisten keskuudessa Biden johtaa Trumpia peräti 39 prosenttiyksikön verran.

Vuoden 2016 presidentinvaalien ovensuukyselyjen mukaan demokraattien ehdokas Hilary Clinton sai heiltä vain 7 prosenttiyksikköä enemmän ääniä kuin Trump.

Lisäksi Biden on onnistunut kaventamaan Trumpin etumatkaa vähemmän koulutettujen valkoisten äänestäjien keskuudessa.

Biden on käytännössä tasoissa Trumpin kanssa miesten ja vanhempien ikäryhmien äänestäjissä, joiden keskuudessa republikaanien kannatus on ollut perinteisesti vahvaa.

Koronapandemia ja protestit iskivät Trumpin kannatukseen

Lehti arvioi, että Trumpin kannatusta painavat nyt erityisesti koronaviruskriisin heikko hoito ja George Floydin surmasta alkaneet mielenosoitukset, joissa vastustetaan mustaan väestönosaan kohdistuvaa poliisiväkivaltaa ja rasismia.

Presidentti Donald Trump puhui kampanjatilaisuudessa Tulsassa Oklahomassa 20. kesäkuuta. Regional Music / Backgrid / All Over Press

Trump on menettänyt kannatustaan jopa vahvimmassa äänestäjäkunnassaan, iäkkäiden valkoisten äänestäjien parissa.

Noin kaksi viidestä yli 65-vuotiaasta valkoihoisesta vastaajista sanoi, ettei hyväksy Trumpin toimia koronaopandemian ja rotusuhteiden hoidossa.

Trumpin kannalta myönteistä on, että 50 prosenttia äänestäjistä suhtautuu edelleen myönteisesti hänen taloudenhoitoonsa.

Trump johtaa edelleen Bidenia valkoisten vähemmän koulutettujen äänestäjien keskuudessa. Heidän painoarvoaan nostaa vaaleissa keskilännen osavaltioiden tärkeä rooli Yhdysvaltain vaalijärjestelmässä.

Kysely tehtiin 8.–22. kesäkuuta. Siinä haastateltiin 1 337 rekisteröitynyttä äänestäjää.

