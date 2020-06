Ruotsi on valmis ottamaan vastaan Suomen apua koronakriisin hoitamiseen – Norrbottenissa uusia tartuntoja taas yli sata

Pohjois-Ruotsin koronaepidemia jatkaa pahenemista. Pohjoisimmassa maakunnassa Norrbottenissa todettiin eilen 103 uutta koronaan sairastunutta ja yhteismäärä on jo 1106 varmistettua koronatartuntaa.

Norrbottenin aluejohtaja Anna-Stina Nordmark Nilssonin mukaan Ruotsissa ollaan valmiita ottamaan apuja Suomen puolelta jos tilanne edelleen pahenee. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) lupasi jo viime sunnuntaina Svenska Dagbladetin haastattelussa, että Suomi on valmis tarjoamaan apua.

– Olemme erittäin kiitollisia tästä tarjouksesta, Nordmark Nilsson sanoo.

Tarvetta on sekä tehohoitopaikoille, että testauskapasiteetille.

– Tällä hetkellä teetämme paljon analyysejä Uppsalassa ja siinä kuluu ylimääräistä aikaa kuljetukseen ja kaikkeen muuhun. Myös työntekijät ovat tiedustelleet, olisiko Pohjois-Suomessa testauskapasiteettia, jota voisimme käyttää.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Jukka Mattilan mukaan Lappiin voidaan ottaa tehohoitoa tarvitsevia potilaita Ruotsista. Hänen mukaansa apua tarjotaan ilman muuta, jos pyyntö tulee. Vielä virallista yhteydenottoa ei ole tullut.

– Mitään sopimuksia ei tässä vaiheessa ole tehty, odotetaan miten tilanne kehittyy, Mattila sanoo.

Aluejohtaja Anna-Stina Nordmark Nilssonin mukaan Norrbottenissa ollaan kiitollisia Suomen tarjouksesta auttaa koronakriisin hoidossa. Virallista pyyntöä asiasta ei kuitenkaan vielä ole tehty. Simon Eliasson / Yle

Koronapotilaita ei hoidettaisi Suomessa

Ajatuksena ei ole ottaa Suomen puolelle ruotsalaisia koronapotilaita. Lapin tehohoidon paikkoja voitaisiin käyttää muunlaista tehohoitoa tarvitseville ruotsalaispotilaille ja näin keventää Norrbottenin vaikeaa tilannetta.

– Fiksuinta olisi se, että meillä hoidettaisiin sellaisia potilaita, joilla ei ole tartuntaa ja Norrbotten voisi keskittyä koronapotilaiden hoitoon omalla alueellaan ja omissa sairaaloissaan, Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila sanoo.

Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on valmiutta avun antamiseen. Vs. johtajaylilääkäri Petra Portaankorvan mukaan lomakausi toki vaikeuttaa tilannetta.

– Jos avunpyyntö tulee, niin asia täytyy sitten kartoittaa tarkemmin. Tällainen vaatisi resursseja. Jos apua pyydetään, pitäisi arvioida minkälaiset resurssit meillä on.

Myös testaukseen löytyy Lapista auttavaa kättä, lupaa Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila.

– Tällä hetkellä testejä tehdään muutamia satoja per viikko. Kapasiteettia on enemmänkin, eli jos Norrbottenin oma kapasiteetti ei riittäisi, niin sekä Helsenordissa Norjan puolella että meillä on ihan varmasti mahdollisuus auttaa siinä tilanteessa.

Jällivaarassa koronatapauksia on asukaslukuun suhteutettuna moninkertaisesti enemmän kuin Ruotsissa keskimäärin. Anders Alm / Region Norrbotten

Jällivaaran koronatilanne on pahin

Koronakriisi on tällä hetkellä akuutein Jällivaarassa, jossa sairastuneita on keväästä lähtien ollut jo yli 300. Kaupungissa on tuhatta asukasta kohti 17 koronaan sairastunutta, kun koko Ruotsissa on 5,7 sairastunutta tuhatta ihmistä kohti.

Jällivaaran koronakriisi koettelee Pohjois-Ruotsin terveydenhuoltoa jo laajemmin. Jällivaarassa päivystysvastaanotto on niin ruuhkassa, että ambulansseja on ohjattu viemään päivystyspotilaita Kiirunaan ja Pajalaan yli sadan kilometrin päähän.

Jällivaaran sairaalassa alkaa olla tiukkaa myös henkilöresurssien kanssa. Vakituinen hoitohenkilöstö on jo ylirasittunut ja sijaisia ja vuoronpaikkaajia on vaikea saada. Kunnassa on pohdittu jopa kesälomien perumista ja lomalaisten kutusumista takaisin töihin, mutta siihen mennään vasta äärimmäisessä hädässä.

– Ihmiset ovat raataneet koko kevään koronapandemian vuoksi ja he haluavat lomalle. Jos tilanne vielä pahenee, niin voi olla, että emme voi päästää heitä lomalle, koska hoitohenkilökuntaa ei ole riittävästi. Meidän on taisteltava kovasti, jotta ihmiset voivat pitää lomansa, Norrbottenin aluejohtaja Anna-Stina Nordmark Nilsson sanoo.

