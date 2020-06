Koronakevät perui loppuunmyydyt keikat – Erja Lyytinen kiipeää katolle ja esittelee synnyinkaupunkinsa maailmalle

Erja Lyytisen keikkakalenteri meni koronakeväänä uusiksi, mutta on alkanut uudelleen täyttyä.

Erja Lyytisen keikkakalenteri meni koronakeväänä uusiksi, mutta on alkanut uudelleen täyttyä. Antti Haanpää / Yle

Maailmankuulu blueskitaristi Erja Lyytinen soittaa lauantai-iltana poikkeuksellisen keikan. Lyytinen nousee Pohjois-Savossa Kuopiossa sijaitsevan Savilahden kampuksen kerrostalon katolle ja soittaa kansainväliselle yleisölle livestreamin välityksellä klo 18 alkaen.

– Toivotaan, että olisi hieno ilma, sillä näköalat ovat huikeat. Meillä on käytössä muun muassa drone-kamerat, Lyytinen kertoo.

Keikka soitetaan Novapolis-kyltin taakse rakennetulla vanerilavalla. Rakennus on 16 kerrosta korkea ja ympärillä avautuvat metsäiset järvimaisemat Kuopion kaupungin suuntaan.

Lyytinen on kotoisin Kuopiosta, mutta asunut Helsingissä jo parikymmentä vuotta. Esiintyminen kotikaupungissa tuntuu hyvältä.

– Kuopio on synnyinkaupunkini. Minulla on siellä perhettä, sukulaisia ja ystäviä. Nautin siitä rauhallisuudesta ja rentoudesta, jota paikkakunnalla on, Lyytinen sanoo.

Lyytisen yhtyeeseen kuuluvat Iiro Laitinen (rummut), Tatu Back (basso) ja Miika Aukio (koskettimet). Maksutonta keikkaa voi seurata esimerkiksi Lyytisen facebook-sivujen (siirryt toiseen palveluun) kautta.

Festarilavat vaihtuivat ryminällä klubi-iltoihin

Koronakevät on vaikuttanut Erja Lyytisen arkeen monin tavoin. Maaliskuussa alkanut Suomen kiertue jouduttiin keskeyttämään, samoin huhti-kesäkuuksi sovitut keikat viidessä eri maassa.

– Loppuunmyytyjen keikkojen peruminen kieltämättä kirpaisi. Laskin, että 50 keikkaa joko peruttiin tai siirrettiin, Lyytinen kertoo.

Vaikutukset näkyivät taloudessa ja ajankäytössä. Lyytinen on viettänyt koko kevään ja alkukesän Suomessa.

Poikkeuksellinen kevät ei ole kuitenkaan vienyt ihmisten kaipuuta keikoille, päinvastoin. Heti, kun korona-rajoituksia ryhdyttiin purkamaan, alkoi uusia keikkapyyntöjä saapua.

– Siinä näkyy ihana toiveikkuus. Minua on kysytty ihan yksityisjuhlista pieniin klubi-iltoihin. Heinäkuun puolesta välistä alkaa taas rundaaminen, Lyytinen sanoo.

Erja Lyytinen palaa kiertuearkeen jälleen heinäkuussa. Isot festarilavat ovat vaihtuneet ainakin väliaikaisesti klubikeikoiksi. Antti Haanpää / Yle

