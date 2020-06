Kokenut rakennusmies juo helteellä 5 litraa nestettä päivässä ja rasvaa ihonsa kolmesti – "On tämä mukavampaa kumminkin kuin talvella"

Petri Aho (vasemmalla) ja Juha Sippola myöntävät, että viime päivinä on hiki virrannut.

Kuortaneella Etelä-Pohjanmaalla tehdään koulurakennuksen työmaalla perustuksia. Perustusten teko on niitä kovimpia hommia näillä helteillä, tietää rakennusmies Petri Aho.

Siinä ollaan koko ajan taivasalla paahtavan auringon armoilla.

– Ei voi sanoa, että kauhulla olisi seurattu sääennusteita, mutta onhan se kova sää, kun lämpötila on yli 30 astetta.

Keskiviikkona mittari kipusi työmaalla niihin lukemiin.

– Helteisiin myös tottuu. Kun lämmintä jatkuu parikin viikkoa, niin viimeiset päivät eivät enää tunnu niin kovilta.

Aho ei lähde hellepäivänä soitellen sotaan. Nestetankkauksen hän aloittaa heti aamulla. Vettä ja kivennäisvettä hän juo 4 - 5 litraa työpäivän aikana.

– Täksi päiväksi varasin lisäksi urheilujuomaa.

Auringolta Aho suojautuu pukeutumalla pitkähihaiseen paitaan. Myös aurinkolasit ovat käytössä koko ajan ja aurinkovoidetta kuluu paljon.

– Viisikymppistä aurinkovoidetta laitan kolme kertaa päivässä, selvittää Aho.

Taukotilat viileiksi

Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen kertoo, että helteet ovat aiheuttaneet huolta rakennustyömailla.

Soittoja ja kyselyitä on tullut tasaiseen tahtiin muun muassa työn tauottamisesta. Työsuojeluhallitus ohjeistaa (siirryt toiseen palveluun)pitämään 10 minuutin tauon joka tunti, kun lämpötila on yli 28 astetta eli yhden työskentelyjakson pituus saa olla enintään 50 minuuttia tunnissa.

– Kiire näkyy ja työn pakkotahtisuus. Tauoista ei aina pidetä huolta, toteaa Jääskeläinen.

Rakennusliitossa on kiinnitetty huomiota myös taukotilojen puutteisiin. Jääskeläisen mukaan läheskään kaikilla työmailla ei ole käytössä viilennettyjä sosiaalitiloja.

– Saattaa olla, että toimihenkilöillä ja mestareilla on viilennetty sosiaalitilakontti, mutta miehistöllä sellaista ei ole. Raskaasta fyysisestä työstä olisi kuitenkin todella tärkeätä päästä elpymään viileissä tiloissa.

2000 neliön koulurakennuksen perustusten teko osui kesän ehkä helteisimpään ajanjaksoon. Yle / Kati Ala-Renko

Töihin aamulla aikaisin

Petri Ahon työmaalla Kuortaneella taukotiloja viilennetään ilmastointilaitteilla tai ilmalämpöpumpuilla.

Peabin työpäällikkö Juha Sippola sanoo, että rakennusalalla on totuttu tekemään töitä vaihtelevissa olosuhteissa, mutta että helle tuo mukanaan aivan omat haasteensa.

– Pelisäännöt hellepäiviä varten sovitaan paikallisella tasolla ja työmaakohtaisesti.

Kuumuutta voidaan torjua esimerkiksi työtä rytmittämällä.

– Jos on oikein kuuma, voimme aloittaa työt aamulla kuudelta tai jopa ennen sitä, ja silloin työt voidaan myös lopettaa aikaisemmin.

Tuulta ja räntää ei tule ikävä

Hellepäivät ovat uuvuttaneet, myöntää Petri Aho.

– Kyllä sitä välillä on ollut aika poikki, mutta pienet päiväunet työpäivän jälkeen ovat auttaneet. Illalla, kun on ollut viileämpi, on taas jaksanut puuhailla.

Sekä Aho että Sippola ovat kuitenkin sitä mieltä, että helle ei ole pahinta mitä vastaan tulee.

– Kyllä tämän kanssa pärjää. On tämä mukavampaa kumminkin kuin talvella, kun oikein vihmoo kylmää, sanoo Sippola.

– Kova tuuli ja räntäsade – kyllä se on kaikista kamalinta varmasti, vahvistaa Aho.

