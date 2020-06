Yli sata lasta jäi ilman päiväkotia, kun ison ketjun mielestä toiminta kunnassa muuttui mahdottomaksi – tällaiseen pitäisi varautua muuallakin

Kati Niemelä ja Johanna Vähänen kauhistuivat, kun he kuulivat, että Jekkuvekaran päiväkoti lakkaa. Molemmat olivat olleet tyytyväisiä päiväkotiin, ja sen lakkauttaminen tuli yllätyksenä.

Pohjoispohjalaisessa Limingassa 126 lapsen huoltajat saivat juhannuksen alla tiedon, että lapsen päiväkoti on lakkaamassa vielä saman kesän aikana.

– Olihan se hirveä shokki. Lapset olivat viimeistä päivää hoidossa ja hoitajat jäämässä lomalle. Kaikki olivat kuin hautajaistunnelmissa, sanoo Jekkuvekaran päiväkodin vanhempainyhdistyksen sihteeri Kati Niemelä, jonka 4-vuotias tytär on päivähoidossa Jekkuvekarassa.

Päiväkotiketju Touhula ilmoitti lopettavansa toiminnan kaikissa neljässä Limingassa pyörittämässään päiväkodissa heinä-elokuun vaihteessa. Touhula on ollut talousvaikeuksissa ja hakeutunut yrityssaneeraukseen, ja päiväkoteja loppuu myös muualla maassa. Yhteensä ovensa sulkee 43 päiväkotia ja ketjulle jää noin 140 päiväkotia.

Limingan kokoisessa, noin kymmenentuhannen asukkaan kunnassa neljän päiväkodin lakkauttaminen tietää sitä, että hyvin suuri osa päivähoitopaikoista katoaa. Yhteensä vajaa kolmannes kunnan varhaiskasvatuksessa olevista lapsista on ollut yksityisessä päiväkodissa, heistä suurin osa Touhulan päiväkodeissa. Reilun kymmenentuhannen asukkaan kunnassa on ollut viisi yksityistä päiväkotia, ja kunnan päiväkoteja on ollut kuusi.

Kun päätös lakkauttamisista viime viikolla tuli, sekä vanhemmat että kunta alkoivat kuumeisesti miettiä, mihin kaikki lapset saataisiin päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen jo elokuun alusta alkaen.

Touhula tuli lopputulokseen, että Liminka on mahdoton paikka toimia

Tuttu hoitopaikka, eikä sijoittamista johonkin muualle, vieraaseen paikkaan ja vieraaseen ryhmään. Mielellään se, että jostain löytyisi Jekkuvekaralle jatkaja, jotta lapset saisivat pysyä tutussa päiväkodissa. Nämä olivat päällimmäisenä sekä Kati Niemelän että päiväkodin vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan Johanna Vähäsen toiveissa.

Vähäsen oman lapsen kohdalla tosin oli jo varmaa, että hän ei saisi jatkaa Jekkuvekarassa, vaan olisi tulevana esikoululaisena siirtynyt kunnan päiväkotiin. Se johtuu siitä, että Liminka päätti viime vuonna, että kaikki esiopetus siirretään kunnan järjestettäväksi. Vähäsen mukaan päätös oli harmillinen, koska lapsi joutuu vuodeksi siirtymään esiopetukseen ennen taas uutta siirtymää kouluun.

Vaikuttaa, että esiopetuksen siirto oli merkittävä syy siihen, miksi Touhulan päiväkodit Limingassa suljetaan.

Päiväkotiketju Touhulan mukaan iso syy päiväkotien lakkautukseen Limingassa oli se, että kunnassa toiminta alkoi olla liian vaikeaa.

– Olemme tarkastelleet, millä päiväkodeilla olisi edellytykset jatkaa kestävästi toimintaa. Olemme nähneet sen, että Limingan kunnassa yhdelläkään meidän päiväkodeistamme niitä edellytyksiä ei valitettavasti ole, sanoo Touhulan viestintäjohtaja Ossi Ahto.

Yritys ei suoraan syytä Limingan kuntaa eikä Ahto halua kommentoida yhteistyötä sen kanssa.

– Sanoisin näin, että päätöksillä, joita Limingassa on aiemmin tehty, on toki ollut vaikutuksensa, kun olemme tehneet arvioita siitä, missä voimme toimintaa taloudellisesti kestävästi jatkaa ja missä ei, Ahto kuitenkin muotoilee.

Hän nostaa esiin kaksi asiaa, jotka ovat vaikeuttaneet päivähoidon järjestämistä, ja molemmat niistä liittyvät kunnan toimintaan.

Ensinnäkin maksusetelit ovat Touhulan mukaan kustannuksiin nähden liian alhaisia.

Limingassa kunta antaa päivähoidon järjestäjälle lapsen iästä riippuen joko 1210 tai 768 euron arvoisen palvelusetelin kuukaudessa. Alle kolmevuotiaasta maksetaan suurempi summa. Summa on kunnan mukaan linjassa naapurikuntien kanssa.

Kun setelien arvoja tutkailee, huomaa, että Limingassa setelin arvo on hieman pienempi kuin monissa alueen kunnissa, mutta erot etenkään pienten lasten kohdalla eivät ole valtavia. Oulussa vastaava palveluseteli on 1266 tai 825 euroa ja toisessa naapurikunnassa Kempeleessä 1254 euroa tai 780 euroa.

Toiseksi Ahto mainitsee kunnan viimesyksyisen päätöksen, jolla kaikki esiopetus siirrettiin kunnan järjestettäväksi, pois yksityisiltä. Se siirsi suoraan maksavia asiakkaita pois yksityiseltä. Ahton mukaan monen lapsen mukana siirtyivät myös heidän nuoremmat sisaruksensa. Kunta perustelee viimevuotista päätöstä Ylelle sillä, että esiopetuksen siirto viime syksynä perustui hallituksen linjauksiin ja tarkoituksena on kehittää esi- ja alkuopetusta yhtenä kokonaisuutena.

Riski oli tiedossa

Limingan kaltainen yhden yksityisen päivähoitoketjun selvä ylivalta on harvinainen tilanne, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen.

Lahtisen mukaan tällaisessa ylivallassa on ongelmansa.

– Kuntien tulee ymmärtää se riski, mikä yksityisen palvelun järjestäjän kanssa voi tulla. Pitää olla jonkinlainen suunnitelma valmiina, jos yritys vetäytyy.

Limingassa keksittiinkin nopeasti varasuunnitelma.

Ongelmaan löytyi tällä kertaa nopeasti ratkaisu

Vain viikon kuluttua Touhulan lakkauttamispäätöksestä Limingan kunta kertoi, että Pilke-ketju alkaa pyörittää kahta hylättyä päiväkotia. Pilke oli jo joitakin vuosia sitten osoittanut kiinnostustaan Liminkaan laajentamiseen, kertoo kunnan varhaiskasvatusjohtaja Sari Supperi.

– Aikataulu oli tosi tiukka, kun on vajaa puolitoista kuukautta siihen, kun toiminta täytyy olla jo täydessä toiminnassa. Ei siis ollut kamalasti aikaa lähteä neuvottelemaan suuremmin, ja Pilkkeen kanssa neuvottelut lähtivät heti hyvin käyntiin.

Supperi kertoo, että kunnassa oli tiedostettu yhden ison toimijan riski. Supperin mukaan taustalla on yrityskauppa, jossa Touhula osti kaksi Vekara-päiväkotia.

Kahdelle päiväkodille ei löydy jatkajaa. Supperin mukaan lasten määrät ovat kuitenkin laskeneet siten, että kaikille riittää päivähoitopaikkoja muissa kunnan päiväkodeissa.

Jekkuvekara on toinen päiväkodeista, joiden tilalle Pilke perustaa uuden päiväkodin. Hanna Juopperi / Yle

Pilke-ketjun toimitusjohtaja Minna Martikainen sanoo, että nopeasti kävi ilmi, että neljää päiväkotia ei kannattaisi perustaa, vaan kaksi riittää kunnan nykyisen lapsimäärän huomioon ottaen.

Martikainen kuitenkin uskoo, että kahdella päiväkodilla toiminta voi olla mahdollista, huolimatta siitä, että Touhula näki kunnassa toimimisen mahdottomana. Martikainen on kuitenkin samoilla linjoilla Touhulan kanssa siitä, että Limingan palvelusetelien arvot ovat valtakunnalliseen tasoon nähden aika matalat.

– Enemmän tämä on lisäkapasiteettia Oulun alueella, jossa meillä on ollut ihan hyvä kasvuvauhti. Keskustelimme toki kunnan kanssa, mutta kuntien talouskin on tiukalla, ymmärrämme sen.

Jekkuvekaran vanhempainyhdistyksessä toimivat Johanna Vähänen ja Kati Niemelä ovat tyytyväisiä. Jekkuvekara on toinen päiväkodeista, joita Pilke alkaa pyörittää.

– Olisin toivonut, että Limingan kunta olisi ottanut päiväkodit omikseen, mutta ymmärrän, että nopealla aikataululla on helpompi ottaa yksityinen toimija, Vähänen sanoo.

Herättikö juttu ajatuksia? Keskustelu on auki 27. kesäkuuta kello 23:een saakka.

