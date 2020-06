Satakunnan Kansa lopetti asiakaspalvelupisteen Porissa – sama linjaus kaikissa Sanoman aluelehdissä

Satakunnan Kansan konttorin asiakaspalvelu Porissa on loppunut. Sanoma Oy lopettaa myös muut aluelehtiensä palvelupisteet.

Satakunnan Kansan vastaava päätoimittaja Tomi Lähdeniemi vahvistaa, että keväällä koronan takia suljettua asiakaspalvelupistettä ei enää avata. Pisteessä on Porissa työskennellyt muutama ihminen, joiden työsuhde on lopetettu.

Ikäihmisille harmillista

Tomi Lähdeniemi sanoo ymmärtävänsä, että henkilökohtaisen asiakaspalvelun päättyminen harmittaa varsinkin ikäihmisiä. Hänen mukaansa palvelun kysyntä on kuitenkin jatkuvasti vähentynyt, sillä asiakkaat käyttävät nykyisin pääosin nettiä.

Satakunnan Kansan konttorin asiakaspalvelupisteellä on voinut hoitaa esimerkiksi tilaus- ja ilmoitusasioita. Maksuja on voinut tehdä kortilla, mutta muu kassapalvelu on lopetettu jo aiemmin.

Porissa ilmestyvä Satakunnan Kansa siirtyi muiden Alma Median aluelehtien lailla Sanoma Oy:n omistukseen keväällä. Päätoimittaja Lähdeniemi sanoo, että vaikka asiakaspalvelun lopettaminen liittyy nyt lehtikaupan toteutumiseen, se olisi ollut todennäköisesti edessä joka tapauksessa myös ilman omistajanvaihdosta.