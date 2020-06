70 vuotta täyttävä Jorma Uotinen: "Aina ei ole helppoa, mutta ei pidä ollakaan – ei elämä ole mikään loma"

Syntymäpäiväsankari aikoo juhlia vasta 27.6.2021, koska silloin hän on viimeistä päivää 70-vuotias.

Syntymäpäiväsankari aikoo juhlia vasta 27.6.2021, koska silloin hän on viimeistä päivää 70-vuotias. Antti Haanpää / Yle

Jorma Uotinen kävelee kotoaan kadun poikki Töölön torille. Ihmiset tunnistavat ja hän tervehtii heitä.

Torimyyjä on varannut viimeisen vadelmarasiansa Uotiselle, koska tietää, että hän syö mieluummin niitä kuin mansikoita.

– Tanssii tähtien kanssa muutti julkisuuskuvani ihan ratkaisevasti. Siitä kääntyi elämässäni uusi lehti.

Koronapandemia vaikutti myös Jorma Uotisen elämään. Useita työtilaisuuksia peruuntui tai siirtyi. Antti Haanpää / Yle

Tanssituomari laittaa törinää pyttyyn

Tanssi on päättynyt ja televisiostudiossa kamerat suuntaavaat tuomareihin.

Jorma Uotisen ilme on arvoituksellinen. Siitä ei voi nähdä, pitääkö hän esityksestä, tai mikä numerokyltti hänellä on piilossa pöydän alla.

Hän hipaisee mustasankaisia silmälasejaan ja katsoo tanssipariin.

– Ei huono!

Kotikatsomo huokaisee: Jormakin tykkäsi.

Menestysohjelman tuomarin runoilla ryyditettyjä verbaali-iloitteluja on jännitetty jo vuodesta 2006.

Kun Tanssii tähtien kanssa -ohjelman uusi kausi alkaa ensi syksynä, on Uotinen jälleen mukana ja sana hallussa.

– Törinää pyttyyn!

– Myös joutilaisuus on ihmiselle tärkeää. Voi tulla oivalluksia, tanssija, koreografi, laulaja ja tv-persoona sanoo. Antti Haanpää / Yle

Uotinen oli jo teininä talentti

Jorma Uotisella on takanaan 50 vuotta kestänyt ura tanssijana, koreografina ja laulajana.

Eniten palautetta saa televisiopersoona Uotinen. Sitä tulee päivittäin ja lähes poikkeuksetta myönteistä.

– Eilenkin ruokakaupassa tuntematon nainen tuli luokseni ja sanoi, että hän katsoo ohjelmaa vain kommenttieni takia eikä ole ainoa.

– Yllättäen ja pyytämättä annettu palaute tuntuu fantastiselta. Se lämmittää.

Uotinen nauttii viihteen tekemisestä.

– Jos joku närkästyy, että olen mennyt mukaan tv-viihteeseen enkä toteuta taiteilijan tehtävää, niin tiedoksi, että en tunne ohjelmista lainkaan huonoa omaatuntoa.

– Olen kiitollinen, kun seitsemänkymppinen kelpaa vielä televisioon, vaikka sinne aina haetaan uusia, nuoria ja tuoreita kasvoja.

Helsinkiläinen Jorma Uotinen viihtyy kaupungissa. Maaseutuelämä ei ole hänen juttunsa. Antti Haanpää / Yle

Uotinen jatkaa tuomarointia myös Talent Suomi -televisio-ohjelmassa, jossa eri alojen taiturit esittelevät osaamistaan.

Varhaisteininä hän itse osallistui vastaavanlaiseen kilpailuun synnyinkaupungissaan Porissa.

Sanomalehtimiesten yhdistys järjesti kesäisin Kirjurinluodossa Hyppy huipulle -kilpailun.

– Se oli sen ajan talenttikisa. Esitin runoja ja tulin toiseksi.

Runoista on tullut rakkaita. Kun Uotiselta kysyy, mikä on hänen elämänfilosofiansa, hän siteeraa lempirunoilijaansa.

– Kauniit ihmiset eivät vanhene, vaan ikääntyvät tyylikkäästi, ohjaaja Jussi Parviainen sanoo, kun hän sattumalta tapaa Uotisen torilla. Antti Haanpää / Yle

"Elämä ei ole mikään loma"

– Elämänfilosofiani on olla avoin, utelias ja nöyrä elämän edessä.

Kaikki se on portugalilaisen Fernando Pessoan runossa:

“Ollaksesi suuri, pane kaikki mitä olet pienimpäänkin mitä teet. Älä mitään itsessäsi liioittele, äläkä mitään sulje pois. Ole kaikki kaikessa.​ Kuu mahtuu joka lampeen, koska se loistaa niin korkealta.” Fernando Pessoa

– Hän kirjoittaa niin upeasti. Se on suurenmoinen runo. Siinä on se, mihin mielestäni elämässä kannattaa pyrkiä.

Uotinen ei ymmärrä elämänasennetta johon kuuluu, että kaikki on saatava heti ja helpolla tai kaiken pitää olla mahdollisimman kivaa ja mieluiten kaiken aikaa.

– Ei elämä ole mikään loma. Elämässä on kaikki sävyt sekä nousut ja laskut. Aina ei ole helppoa, mutta ei pidä ollakaan.

Itse hän viihtyy erittäin hyvin yksin omissa oloissaan.

– Elämäni on ollut intensiivinen ja täynnä yllätyksiä.

– Ihmiset sanovat, että heillä on koko ajan hirveä kiire. Minulla ei ole kiire, mutta minulla on intensiivinen elämä, mikä on ihan eri asia.

On oltava avoin ja utelias kaikkeen mitä tulee vastaan.

On mentävä pelottomasti eteenpäin.

Ne hän oppi jo pienenä poikana yksinhuoltajaäidiltään, joka oli viisas nainen.

– Elämä on monimutkainen tapahtuma ja sen edessä tarvitaan nöyryyttää, Uotinen pohtii. Antti Haanpää / Yle

“Täytyi oppia elämään ilman isää”

Jorma Uotinen on porilaisen työläisperheen poika. Isä oli töissä makkaratehtaassa ja äiti ompelija.

– Olen hyvin vaatimattomista ja niukoista lähtökohdista.

Kun isä kuoli, Jorma oli vasta 3-vuotias.

– Minulla ei ole hänestä minkäänlaista muistikuvaa, vain joitakin valokuvia. Minun täytyi oppia elämään ilman häntä.

Uotinen kertoo, kuinka hän lapsena käveli äitinsä kanssa kaupungilla ja näki näyteikkunassa miesmallinuken.

– Ehdotin äidille, että mennään tuolta ostamaan uusi isä. Olin vakuuttunut, että kaupassa myydään isiä.

– Varmasti isättömyys on jotenkin vaikuttanut ja leimannut minua johonkin suuntaan.

Jorma Uotisen kasvattivat äiti ja isosisko. Äiti kävi päivisin töissä ja sisarukset viettivät paljon aikaa kahdestaan.

– Piti vain opetella olemaan, Uotinen sanoo nyt.

Hän kiittää äitinsä viisautta.

Äiti kannusti 10-vuotiasta teatteriharrastuksen pariin. Siten hänen ei tarvinnut huolestua pojastaan, koska tiesi, että tämä oli aina teatterilla.

– Hän antoi myös ohjeen, että luota aina tunteisiisi. Tunne ei valehtele, se on oikea ja aito.

–Elämä on otettava vastaan pelotta, sanoo kotonaan taideteoksen edessä kuvattu Uotinen. Antti Haanpää / Yle

Myös suvaitsevaisuus on äidin perintöä.

– Suvaitsevaisuus on minulle tärkeää sekä ehdoton tasa-arvo ihmisten välillä. On surullista, että edelleen ilmenee rasismia ja naisvihaa.

– Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vain uskoa, että ihmiset voivat kehittyä ja maailma muuttuu.

“Mennyt on mennyttä, tulevaa ei ole”

Jorma Uotinen täyttää tänään sunnuntaina 70 vuotta.

Hän ei ole koskaan kokenut ikään liittyviä kriisejä. Ei nytkään.

– Jokainen meistä ikääntyy yhtäaikaisesti ja yhtä paljon. Sitä asiaa emme voi siirtää tai muuttaa. Ihminen on aina oikean ikäinen.

Uotinen toivoo, että koronan toiselta aallolta vältyttäisiin, koska 50-vuotisjuhlakiertueen on määrä alkaa lokakuussa.

Konserteissa hän laulaa itselleen rakkaita kappaleita muun muassa Edith Piafilta ja Jacques Breliltä.

– Tuntui siltä, että on juhlakiertueen aika. Laulujen tekstit liippaavat jollain lailla minua. Niillä on punnittu paikka elämässäni.

Syksyllä ilmestyy myös kirjailija Sauli Miettisen hänestä kirjoittama elämäkerta.

– Mennyt on mennyttä, tulevaa ei vielä ole. Meillä on vain tämä hetki tässä ja nyt.

On kuitenkin vielä yksi toive:

– Että järki säilyisi kirkkaana elämän loppuun asti.

Kun Uotinen oli Kuopio tanssii ja soi -festivaalin ja Suomen Kansallisbaletin taiteellinen johtaja, edustaminen oli osa toimenkuvaa. Seuraelämän on korvannut pieni, mutta rakas ystäväjoukko. Antti Haanpää / Yle

Uotinen on elämänsä aikana saanut tanssia tähtien kanssa. Hän on esiintynyt ja tehnyt töitä ympäri maailmaa Islannista Australiaan yhteensä yli 40 maassa.

– Tanssi on ollut se tapa, jolla olen parhaiten pystynyt ilmaisemaan ajatuksiani ja tunteitani. Jos haluatte oppia tuntemaan ihmisen, on katsottava tanssiteoksiani.

– Sieltä löytyy Jorma Uotinen.