Heinäkuussa Suomesta voi ehkä matkustaa jo eri puolille Eurooppaa ilman rajoituksia – Katso Ylen listaus 18 maasta ja niiden koronatilanteesta

Matkustusrajoituksia puretaan Euroopassa eri tahtiin ja Suomikin on mahdollisesti purkamassa suosituksia olla matkustamatta ulkomaille.

Tässä vaiheessa Suomen hallitus ei suosittele matkustamista muualle ulkomailla kuin Baltiaan, Norjaan ja Islantiin. Heinäkuun puolivälissä tilanne voi vapautua huomattavasti.

Yle kokosi tiedot 18 Euroopan maan matkustusrajoituksista sekä koronavirustilanteesta.

Norja

Suomalaiset voivat hallituksen suosituksen mukaan matkustaa vapaasti Norjaan.

Norja poisti matkustusrajoitukset suomalaisilta, tanskalaisilta ja islantilaisilta 15. kesäkuuta. Näiden maiden kansalaisilta ei vaadita karanteenia.

Norjassa koronavirukseen oli keskiviikkoon mennessä sairastunut 8 772 ihmistä ja kuollut 248.

Mielenkiintoista on, että myös Ruotsin Gotlannin saarelta, Grönlannista ja Färsaarilta pääsee matkustamaan Norjaan vapaasti.

Täältä saat lisätietoja matkustamisesta Norjaan (siirryt toiseen palveluun) .

Tallinnaan pääsee taas matkustamaan. Kuvassa matkustajia Helsingin Länsiterminaalissa 15. kesäkuuta. Jussi Nukari / Lehtikuva

Baltia

Hallituksen suosituksen mukaan suomalaiset voivat matkustaa vapaasti myös Viroon, Latviaan ja Liettuaan.

Baltian maat ottavat matkustajia Suomesta ja muista Schengen-maista, joissa koronatilanne on pysynyt riittävän pitkään kurissa.

Ehtona on (siirryt toiseen palveluun) , että tulomaassa on ollut alle 15 koronatapausta 100 000 asukasta kohden viimeksi kuluneen kahden viikon aikana.

, että tulomaassa on ollut alle 15 koronatapausta 100 000 asukasta kohden viimeksi kuluneen kahden viikon aikana. Virossa koronaan on sairastunut yhteensä 1 983 ihmistä ja kuollut 69. Latviassa vastaavat luvut ovat 1 111 ja 30 sekä Liettuassa 1 803 ja 77.

Tallinnan satamassa matkustusasiakirjoja saatetaan yhä tarkastaa. Virossa on noudatettava kahden metrin etäisyyttä muihin ihmisiin.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Viroon (siirryt toiseen palveluun) .

Tanska

Suomi poisti matkustusrajoitukset 15.6. eikä vaadi omaehtoista karanteenia Tanskasta saapuvilta.

Tanskan rajat on suljettu muilta kuin omilta kansalaisilta sekä Tanskassa asuvilta ja niiltä, joilla on pätevä syy saapua maahan. Hyväksyttäväksi syyksi katsotaan esimerkiksi tulo omalle kesäasunnolle. Tanska suosittaa kahden viikon karanteenia maahan saapuville. Suositus ei koske työmatkalaisia.

Tanskaan voi matkustaa lomamatkalle Saksasta, Norjasta ja Islannista. Tanskan on määrä kertoa torstaina kriteereistä, joiden mukaan matkustamista vapautetaan lisää 27.6. alkaen. Tuolloin Tanskan odotetaan sallivan myös matkustamisen Suomesta Tanskaan.

Vahvistettuja koronavirustapauksia on keskiviikkoon mennessä Tanskassa 12 561 ja kuolleita 603.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Tanskaan (siirryt toiseen palveluun) .

Suomalaisten matkustaminen Tanskaan on vielä hankalaa. Kuvassa jokilaiva Kööpenhaminassa. AOP

Islanti

Suomi poisti matkustusrajoitukset 15.6., eikä vaadi omaehtoista karanteenia Islannista saapuvilta.

Islannin rajat ovat olleet auki EU- ja Schengen-maille koko pandemian ajan, mutta maahan saapuville suositellaan kahden viikon karanteenia. Vaihtoehtona karanteenille matkustajat ovat voineet 15.6. alkaen testauttaa itsensä ilmaiseksi koronavirustartunnan varalta. 1.7. alkaen testin hinta on noin 100 euroa.

Vahvistettuja koronavirustapauksia on keskiviikkoon mennessä Islannissa 1 824 ja kuolleita 10.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Islantiin (siirryt toiseen palveluun) .

Heinäkuussa lisää vaihtoehtoja

Suomessa hallitus linjasi tiistaina, että matkustussuosituksia yhdeksään Schengen-maahan ja kolmeen Schengen-alueen ulkopuoliseen maahan saatetaan höllentää heinäkuun 13. päivä.

Kriteerinä on koronatartuntojen esiintyvyys, jonka pitää olla matalampi kuin 8 tautitapausta 100 000 asukasta kohden kahden edellisen viikon aikana. Näiden maiden osalta poistuu myös suositus kahden viikon vapaaehtoisesta karanteenista näistä maista palattaessa.

Tästä pääset lukemaan tarkemmin, millaisia linjauksia Suomen hallitus tiistaina teki

Hallitus tekee päätöksiä uusista suosituksista heinäkuun 10. päivään mennessä. Tällä hetkellä 12 Euroopan maata täyttäisi kriteerin.

Saksa

Suomen linjauksen mukaan matkustaminen Saksaan voisi vapautua 13.7. alkaen.

Saksan puolesta suomalaiset saavat matkustaa maahan. Saksa poisti sisärajatarkastukset 15.6. maarajoilla ja 21.6. Espanjan-lentojen osalta. EU- ja Schengen-kansalaisilta sekä Britanniasta saapuvilta ei lähtökohtaisesti vaadita perusteltua maahantulosyytä eikä heitä velvoiteta karanteeniin.

Suu ja nenä on peitettävä kasvomaskilla tai huivilla julkisissa kulkuvälineissä ja kaupoissa.

Saksa suosittaa, ettei EU:n ulkopuolelle matkustettaisi ennen syyskuuta. EU:n ulkopuolelta saapuvien suositellaan jäävän kahden viikon karanteeniin.

Vahvistettuja koronavirustapauksia on keskiviikkoon mennessä Saksassa 192 778 ja kuolleita 8 986.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Saksaan (siirryt toiseen palveluun) .

Heinäkuussa Roomaan matkustaminen saattaa olla suositusten puolesta mahdollista. AOP

Italia

Suomen linjauksen mukaan matkustaminen Italiaan voisi vapautua 13.7. alkaen.

Italia avasi rajansa 3.6. EU- ja Schengen-maille, Britannialle ja Pohjois-Irlannille sekä Andorran ja Monacon kansalaisille. Näistä maista saapuvien ei tarvitse jäädä karanteeniin, elleivät he ole olleet jossakin toisessa maassa 14 päivää ennen Italiaan saapumista.

Vahvistettuja koronavirustapauksia on keskiviikkoon mennessä Italiassa 238 833 ja kuolleita 34 675.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Italiaan (siirryt toiseen palveluun) .

Itävalta

Suomen linjauksen mukaan matkustaminen Itävaltaan voisi vapautua 13.7. alkaen.

Itävaltaan voi matkustaa vapaasti valtaosasta EU-maita. Poikkeuksena ovat Ruotsi, Espanja ja Portugali. Näistä maista saapuvien tulee näyttää terveystodistus ja jäädä kahden viikon karanteeniin. Sama koskee kaikista muista kuin EU-maista saapuvia. Maahan saapuminen lentokoneella Schengen-alueen ulkopuolelta on kielletty.

Vahvistettuja koronavirustapauksia on keskiviikkoon mennessä Itävallassa 17 408 ja kuolleita 693.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Itävaltaan (siirryt toiseen palveluun) .

Kreikka

Suomen linjauksen mukaan matkustaminen Kreikkaan voisi vapautua 13.7. alkaen.

Kreikka avasi rajansa EU-maille 15.6. Kuitenkin esimerkiksi Italiasta, Espanjasta, Alankomaista ja Ruotsista saapuvat testataan heidän saapuessaan maahan 30.6. saakka. Albaniasta ja Pohjois-Makedoniasta on sallittua vain välttämätön matkustaminen. Matkustuskielto on voimassa EU.n ulkopuolelta saapuville.

1.7. lähtien kansainväliset lennot sallitaan kaikille Kreikan lentokentille ja matkustajia testataan satunnaisesti. Sama koskee meriliikennettä.

Vahvistettuja koronavirustapauksia on keskiviikkoon mennessä Kreikassa 3 302 ja kuolleita 190.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Kreikkaan (siirryt toiseen palveluun) .

Rodoksen rannoilla Kreikassa on ollut koronan takia hiljaista. AOP

Sveitsi

Suomen linjauksen mukaan matkustaminen Sveitsiin voisi vapautua 13.7. alkaen.

Sveitsi avasi rajansa EU-maille, Norjalle, Islannille, Liechtensteinille sekä Britannialle 15.6. Lentämällä maahan pääsee ainoastaan Zürichin, Geneven ja Baselin lentokenttien kautta.

Vahvistettuja koronavirustapauksia on keskiviikkoon mennessä Sveitsissä 31 332 ja kuolleita 1 956.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Sveitsiin (siirryt toiseen palveluun) .

Slovakia

Suomen linjauksen mukaan matkustaminen Slovakiaan voisi vapautua 13.7. alkaen.

Slovakia on avannut rajansa 19:lle EU- ja Schengen-maalle, mukaan lukien Suomelle. Muista maista saapuvien on esitettävä terveystodistus.

Vahvistettuja koronavirustapauksia on keskiviikkoon mennessä Slovakiassa 1 589 ja kuolleita 28.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Slovakiaan (siirryt toiseen palveluun) .

Slovenia

Suomen linjauksen mukaan matkustaminen Sloveniaan voisi vapautua 13.7. alkaen.

Slovenia avasi rajansa 18 maan kansalaisille toukokuun puolivälissä. Suomalaiset saavat Slovenian puolesta matkustaa maahan.

Slovenia vaatii karanteenia niistä maista tulevilta, joissa koronaan sairastuneita on paljon.

Italialaisille Slovenia avasi rajansa kesäkuun puolivälissä.

Sloveniassa on 1 534 vahvistettua koronavirustapausta. Koronan aiheuttamaan tautiin on kuollut 109 ihmistä.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Sloveniaan (siirryt toiseen palveluun) .

Norjaan matkustaminen on suomalaisille tällä hetkellä vapaata. Kuvassa turistien suosima Trollstigvegen. Fredrik Hagen / EPA

Unkari

Suositus olla matkustamatta Suomesta Unkariin voi poistua 13. heinäkuuta.

Unkari avasi kesäkuun alkupuolella rajansa Itävallan, Slovakian ja neljän muun maan kanssa. Näiden maiden kansalaisilta ei vaadita karanteenia.

Unkarissa on todettu 4 114 vahvistettua koronatapausta. Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut 576 ihmistä.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Unkariin (siirryt toiseen palveluun) .

Liechtenstein

Suomalaiset saattavat voida matkustaa vapaasti myös Sveitsin ja Itävallan rajalla sijaitsevaan pikkuvaltioon Liechtensteiniin heinäkuun puolivälissä.

Vajaan 40 000 asukkaan ruhtinaskunnassa on todettu 86 vahvistettua koronatartuntaa. Kaksi ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Liechtensteiniin (siirryt toiseen palveluun) .

Schengeniin kuulumattomat maat:

Kroatia

Schengeniin kuulumaton Kroatia on niiden maiden joukossa, johon matkailu Suomesta voi vapautua 13. heinäkuuta.

Matkailumaa Kroatia avasi rajansa kaikille EU-kansalaisille kesäkuun puolivälissä ilman vaatimusta karanteenista. Jo toukokuussa Kroatia salli muun muassa saksalaisten ja Baltian maiden kansalaisten maahanpääsyn.

Kroatiassa vahvistettuja koronatartuntoja on ollut 2 366 ja tautiin on kuollut 107 ihmistä.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Kroatiaan (siirryt toiseen palveluun) .

Myös Kroatiaan matkustaminen voi olla mahdollista myöhemmin kesällä. Kuva suomalaisten hyvin tuntemasta Dubrovnikista. Matti Pitsinki / Yle

Kypros

Suomi saattaa poistaa matkustusrajoitukset myös Kyproksen osalta 13. heinäkuuta.

Kypros alkoi avata rajojaan kesäkuun alkupuolella. Suomalaisille ja 17 muun maan kansalaisille ei ole Kyproksella rajoituksia. Joidenkin maiden kansalaisilta vaaditaan tuoretta todistusta terveydestä.

Kyproksella on ollut 990 vahvistettua koronavirustapausta. 19 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Kiinnostavaa on, että Kypros on luvannut kattaa saarella mahdollisesti sairastuvien hoitokulut.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Kyprokselle (siirryt toiseen palveluun) .

Irlanti

Irlantiinkin suomalaiset voivat mahdollisesti matkustaa suositusten mukaan heinäkuun puolivälissä.

Tällä hetkellä Irlannissa vaaditaan kaikilta maahan saapuvilta omaehtoista kahden viikon karanteenia. Sääntö koskee myös Irlannin kansalaisia. Pohjois-Irlannista tulevat ovat ainoita, jotka eivät joudu karanteeniin.

Irlannissa on ollut 25 391 vahvistettua koronatartuntaa. Koronaan on kuollut 1 720 ihmistä.

Täältä saat tietoja matkustamisesta Irlantiin (siirryt toiseen palveluun) .

Ruotsiin matkustamista ei suositella

Suomen hallitus ei edelleenkään suosittele matkustamista Ruotsiin.

Ruotsissa koronavirustilanne on paljon huonompi kuin muissa pohjoismaissa. Vahvistettuja koronatartuntoja on ollut yli 60 000 ja koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 5 000 ihmistä.

Suomen hallituksen tiistain ilmoituksen perusteella matkustusrajoitukset olisivat edelleen voimassa myös Suomen sekä Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Puolan, Ranskan ja Tšekin tasavallan välillä.

Myöskään esimerkiksi Britanniaan ja Venäjälle matkustamista ei suositella.

