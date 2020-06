Kemianjätti Bayer maksaa syöpään sairastuneille yli 10 miljardin dollarin korvaukset glyfosaattijutussa

Glyfosaatin myynnistä on Euroopassa kiistelty pitkään.

Glyfosaatin myynnistä on Euroopassa kiistelty pitkään. STEPHANIE LECOCQ

Rikkaruohojen torjunta-aineena käytetyn glyfosaatin myynnistä ja korvauksista on kiistelty vuosikausia.

Saksalaisyhtiö Bayer tiedotti keskiviikkona, että se suostuu maksamaan yli 10 miljardin dollarin eli noin yhdeksän miljardin euron sovittelukorvaukset.

Jättikorvaukset maksetaan paljon julkisuutta saaneessa glyfosaattijutussa, jossa yhdysvaltalaisen joukkokanteen asianomistajat sanovat sairastuneensa syöpään yhtiön tuottaman Roundup-torjunta-aineen vuoksi.

Bayer on lupautunut maksamaan yhteensä noin 10–11 miljardin dollarin korvaussumman 95 000 oikeushaasteen sovittelussa. Korvauksilla sovitellaan 75 prosenttia kaikista Roundupia koskevista kanteista.

– Roundup-sovittelu on Bayerille oikea teko oikeaan aikaan. Näin saadaan pitkä epävarmuuden ajanjakso päättymään, yhtiön toimitusjohtaja Werner Baumann sanoi uutistoimistojen mukaan.

Bayer on aiemminkin maksanut glyfosaattijutuissa valtavia korvaussummia, mutta nyt kyseessä on ylivoimaisesti suurin summa.

Roundup on Bayerin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Monsanton valmistama tuote. Bayer osti Monsanton vuonna 2016.

Glyfosaatti on Yhdysvaltojen lisäksi Euroopan ja myös Suomen eniten käytetty kasvinsojeluaine, josta on kuitenkin viime vuosina käyty tiukkaa vääntöä sen epäiltyjen terveysvaikutusten vuoksi.

Aineen mahdollisista haittavaikutuksista on ristiriitaista tietoa, mutta sen epäsuosio on kasvanut epäilyjen myötä. Bayer on edelleen vakuuttanut, että oikein käytettynä glyfosaatista ei ole haittaa terveydelle.

EU:n alueella glyfosaattia sisältäviä tuotteita saa myydä enää vuoden 2022 lopulle saakka.

Lue lisää:

Kemianjätti Bayer suostui maksamaan kymmenien miljoonien korvaukset glyfosaattijutussa

Huoli Suomen yleisimmän rikkakasvimyrkyn glyfosaatin turvallisuudesta kasvaa – viljelijät eivät panikoi, vaikka kielto voi olla kohta edessä

Kiistelty torjunta-aine glyfosaatti sai viiden vuoden jatkoajan

Monsanto joutuu maksamaan avioparille kaksi miljardia dollaria korvauksena Roundupin aiheuttamasta syövästä – tuhansia hakemuksia jonossa

Syöpään kuoleva kalifornialaismies saa Roundup-kasvimyrkyn valmistajalta satojen miljoonien korvaukset – yritys puolustaa sinnikkäästi tuotettaan

Lähteet: AP, AFP, Reuters