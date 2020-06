Marjatilayrittäjät saivat palkattua kotimaisia kausityöntekijöitä – yrittäjä:" Työhakemuksia tuli yli 400"

Eteläkarjalaiset marjatilayrittäjät ovat saaneet palkattua kausityöntekijöitä koronavirustilanteesta huolimatta.

Moni marjatilayrittäjä oli keväällä tukalassa tilanteessa, kun varmuutta kokeneiden ulkomaalaisten poimijoiden Suomeen tulosta ei ollut.

Yrittäjien mukaan kotimaisia poimijoita täytyi palkata tuplasti enemmän, koska suomalaiset ovat hitaampia työntekijöitä.

Kiinnostuneita kotimaisia työnhakijoita on kuitenkin ollut runsaasti.

– Meille tuli yli 400 työhakemusta, eli kiinnostusta oli tosi paljon ja siitä saa olla kiitollinen, sanoo marjatilayrittäjä Simo Rasimus.

Rasimuksen maatilalla Imatralla työskentelee tällä hetkellä 30 työntekijää. Rasimuksen mukaan työntekijät löytyivät pääasiassa lähiseudulta.

– Hakijoita oli todella kirjava joukko, jopa eläkeläiset innostuivat hakemaan meille töihin.

Etelä-Karjalan tilanne hyvä

Marjatilayrittäjä Simo Rasimuksen mukaan muutkin Etelä-Karjalaiset marjatilalliset ovat löytäneet kotimaista työvoimaa.

– Joillakin tiloilla on hieman vajetta, mutta en ole kuullut, että missään olisi katastrofitilanne. Asia on ollut niin paljon julkisuudessa, että se on varmasti myös auttanut.

Rasimuksen mukaan maakunnan yrittäjät ovat hyvin toiveikkaina ja luottavat, että suurin osa sadosta saadaan kerättyä.

Mansikkasato oli huhti-toukokuussa tavanomaisesta aikautaulusta jäljessä kylmien säiden takia. Aurinkoiset ja lämpimät säät ovat kirittäneet mansikkasadon valmistumista.