Puhemies Vehviläinen: Eduskunnan syksystä tulee todella kiireinen, esityksiä jäänyt antamatta – hallituksen arvioitava miten velka kurotaan umpeen

Eduskunnan uuden puhemiehen Anu Vehviläisen suurin toive on, että eduskunta voisi palata syksyllä normaaliin. Kuvassa myös eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) sanoo, että ensi syksystä tulee eduskunnassa todella kiireinen.

Eduskunta on keskittynyt koko kevään vain koronaepidemian aiheuttamaan päätöksentekoon. Vehviläinen kertoi tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa, että hallitukselta on jäänyt monta esitystä antamatta.

– Jos katsotaan, mitä hallitusohjelmasta haluttaisiin antaa eduskunnan käsittelyyn, on syntynyt lainsäädäntövelkaa. On hallituksen tehtävä arvioida viimeistään alkusyksystä, miten tätä velkaa kurotaan umpeen, Vehviläinen sanoi.

Hänen mukaansa painopiste siirtyy normaalilainsäädännön puolelle ja terveydestä talouteen.

Keväällä käsittelyssä ovat olleet vain kiireellisiksi ja välttämättömiksi katsotut esitykset, ja eduskunnan puhemiesneuvostossa on arvioitu onko esitys ollut välttämätön. Esimerkiksi kansalaisaloitteita ei ole keväällä viety eteenpäin.

Vehviläinen summasi tiedotustilaisuudessaan torstaina, että tämä kevät tulee jäämään eduskunnan historiaan koronakeväänä.

Koronaepidemia ajoi eduskunnan poikkeusoloihin, jossa salissa voinut olla enimmillään neljäsosa kansanedustajista ja eduskunta siirtyi etätöihin. Eduskunnan kevätistuntokauden viimeinen istunto on huomenna perjantaina.

Jos tautitilanne pahenee, kansanedustajat ehkä äänestävät puhelimitse

Vehviläinen ja eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoivat, että eduskunta varautuu myös koronatilanteen pahenemiseen syksyllä.

Vehviläinen kertoi, että etä-äänestys otetaan käyttöön tulevana syksynä, jos koronakriisi äityy. Hän sanoi, että tavoitteena ei ole ottaa etä-äänestämistä käyttöön, mutta kyse on on varautumisesta mahdolliseen koronan pahaan toiseen aaltoon.

Etä-äänestys on kytketty vakavaan tautitilanteeseen. Siihen siirtymiseen on myös pääsihteeri Paavolan mukaan korkea kynnys.

Paavola kertoi, että täysistuntoihin on pohdittu puhelinjärjestelmää, eli eduskunnan virkamiehet soittaisivat kansanedustajille. Äänestäminen puhelimitse olisi hidasta, ja sitä on tarkoitus testata virkamieskunnan voimin elokuun alussa.

Vehviläisen mukaan on äärimmäisen poikkeuksellista, jos varajärjestelmä otettaisiin käyttöön. Etä-äänestykseen siirtyminen olisi eduskunnassa monen päätöksen takana.

– Kevään opetus on ollut se, että pitää pystyä varautumaan hyvän sään aikana, Vehviläinen sanoi.

Eduskunnassa on voitu pitää keväällä valiokuntien kokouksia, mutta rajattua on ollut päätöksenteko ja äänestäminen, vaikka valiokunnissa äänestäminen on helpompi järjestää kuin eduskunnan täysistunnossa.

Valiokunnat ovat käyttäneet epäivirallisissa kokouksissaan Teams-ohjelmaa, mutta Paavolan mukaan se ei ole tietoturvallinen, joten se pitäisi korvata toisella järjestelmällä.

Vehviläinen toivoo, että sali olisi syksyllä täysi

Jos tautitilanne pysyy nykyisen kaltaisena, eduskunta valmistautuu Vehviläisen mukaan purkamaan koronarajoituksia kesän lopulla, jolloin eduskunnan salissa voisivat olla syysistuntokaudella paikalla yhtä aikaa kaikki edustajat.

– Suurin ja hartain toive on, että koronaviruksen osalta päästäisiin aloittamaan alkusyksy normaalein toimin.

Vehviläinen myönsi, että koronakriisi on haitannut opposition normaaleja toimintaedellytyksiä. Hän sanoi, että viime viikkoina on tullut paineita asian muuttamiseen.

Vehviläinen kiitteli oppositioryhmiä, koska eduskunnan toimintaa ei olisi hänen mukaansa voitu supistaa, jos kaikki puolueryhmät eivät olisi olleet siihen valmiita. Eduskunnassa ei ole käsitelty tänä keväänä myöskään yhtäkään välikysymystä, joka on opposition tärkeä ase.

