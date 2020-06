Tunnelissa kasvatetun mansikan yleisenä riesana on sienitauti härmä – nyt tutkitaan lähtisikö se pois ultraviolettisäteilyn avulla

Luonnonvarakeskus tutkii pystytäänkö härmää torjumaan mansikasta UVC-säteilyn avulla.

Mansikan härmä on yleinen sienitauti, joka aiheuttaa satovahinkoja varsinkin niillä tiloilla, joilla marjaa kasvatetaan tunnelissa.

Mansikan tunneliviljely kasvaa koko ajan. Tunnelikasvatus on jo Keski-Euroopassa yleisempää kuin avomaalla viljely.

Takana on kahden vuoden mittainen laboratoriotyöskentely, jonka aikana UVC-säteilyä kohdennettiin ensin harmaahomeeseen. Nyt koekentällä tutkimus kohdistuu härmään.

– Härmä soveltuu tähän tutkimukseen hyvin, koska se on lehden yläpinnalla, johon säteily osuu, luonnonvarakeskuksen tutkija Marja Poteri kertoo.

Säteilytys tapahtuu yhden kerran yön aikana. Öisin sieni ei pysty korjaamaan UVC:n aiheuttamaa vaurioita niin hyvin kuin päivällä.

– UVC-säteily estää sienen itiöiden kasvua ja niiden pääsyn mansikan lehden sisään, missä taudinaiheuttaja ottaa lehdestä ravintoa kasvuunsa, Poteri kertoo.

Kokeen lopuksi säteilytettyä mansikkaa verrataan mansikkaan, joka ei ole saanut säteilyä lainkaan. Tuolloin verrataan, kummassa kasvissa on härmää enemmän, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Marja Poteri. Marianne Mattila / Yle

Auringon UVC- säteily suodattuu pois ilmakehässä, joten tutkimusta varten sitä tehdään led-valoilla. Määrää säännöstellään tarkasti, koska suurena annoksena säteily vahingoittaa kasvia.

Ultraviolettisäteily jaetaan kolmeen alueeseen: UVA-, UVB- ja UVC-säteilyyn. UVC-säteilyllä on näistä kolmesta lyhin aallonpituus, joten sen energia on suurin ja sitä myöten se on myös haitallisinta.

Tutkimusta tehdään SavoGrown Marjaosaamiskeskuksen koekentällä Suonenjoella.

Sitä rahoittavat Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera ja maa- ja metsätalousministeriö.

Lue lisää:

Osa ruiskuttaa mansikoihin kemiallisia aineita – luomuviljelijä käyttää mehiläisiä, perunaa ja imuria

Mansikka muistaa saamansa torjunta-aineet pitkään