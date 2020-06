Sairaala-arki normalisoituu, verta kuluu paljon – yleisimpien veriryhmien varastot vähissä

Juuri nyt niukkuutta on veriryhmissä O-, B- ja A-. Myös iso veriryhmä A+ on vähissä.

Erityisesti niukkuutta on veriryhmissä O-, B- ja A-. Myös iso veriryhmä A+ on vähissä.

Koronakevään jälkeen normalisoituva sairaala-arki ja leikkausjonojen purkaminen näkyvät Veripalvelussa hupenevana varastona.

Varastotilanne on epätyypillinen normaaliin alkukesään verrattuna, sillä verentarve on selkeästi lisääntynyt sairaaloissa, kertoo verenluovutuksen johtaja Satu Pastila, SPR Veripalvelusta.

– Olemme useamman viikon olleet tilanteessa, jossa myynti on ollut isompaa kuin verenluovutusten määrä mitä olemme pystyneet keräämään.

Veripalvelussa varastovajetta on pyritty nostamaan jo useamman viikon ajan, mutta varastotasot ovat yhä melko matalat.

– Se on työläs asia korjata, koska se on iso veriryhmä ja siksi meidän tavoitevarastokin on aika iso.

Negatiiviset veriryhmät ovat pienempiä, mutta niissä varastomäärä vaihtelee tuntuvammin.

O negatiivinen on kaikkein haasteellisin, sillä sairaalat käyttävät sitä paljon.

– Sitä käytetään tuplasti enemmän kuin mitä O negatiivisia on väestössä. Eli se on ryhmä, jota me usein kutsutaan verenluovutukseen.

Pastila muistuttaa, että sairaaloilla on myös omat verivarastonsa ja niiden tilanne on hyvä.

Kesä on tyypillisesti haastavaa aikaa verenluovutuksessa, kun hyvä sää ja mökkimatkat ovat ihmisillä päällimmäisinä mielessä.

Vain ajanvarauksella luovuttamaan

Kun veri käy vähiin, lähtee verenluovutusrekisterissä oleville henkilöille kutsu tulla luovutukseen. Kutsuja lähetetään parhaimmillaan 20 000 viikossa.

Verenluovutuksen johtaja Satu Pastila kertoo, että suomalaiset kyllä tulevat, kun pyydetään. Mitään valtavaa ryöpsähdystä väkeä ei myöskään kaivata, vaan luovuttajien tasainen virta toimii parhaiten.

Koronatilanteen vuoksi verenluovutukseen pääsee ainoastaan ajanvarauksella.

– Toimipisteisiin toivoisin aktiivisuutta lisää. Kesämökillä kauppareissun lähelläkin voi olla toimipiste, johon voi varata ajan, Pastila sanoo.

Veripalvelulla on toimipisteet Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Seinäjoella, Turussa, Lahdessa, Jyväskylässä, Espoossa ja kaksi toimipistettä Helsingissä.

Suomea kiertävien verenluovutustilaisuuksien ajat täyttyvät kaikkein parhaiten. Pienemmillä paikkakunnilla Veripalvelu käy tyypillisemmin kerran kuukaudessa.

Ennen verenluovutusta tulee täyttää sähköinen terveyskysely ja varata aika (siirryt toiseen palveluun).