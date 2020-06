Ulkona on ennätyshelteet, mutta Sipoossa päälle vedetään toppahaalarit – tältä näyttää pakastin, josta lähtee päivittäin satoja tuhansia laatikoita

Logistiikkakeskuksen pakastevarastossa on aina 25 astetta pakkasta

Lähtökohta Inex Partnersin logistiikkakeskuksen vierailulle on mielenkiintoinen. Ulkona hehkuvat ennätyshelteet, seinän takana uhkaa paleltuminen ellei pukeudu kunnolla. Päälle on vedettävä villasukat, pipo, villapaita, lämpöhaalarit ja rukkaset.

Logistiikkakeskuksen pakastevarastossa on ilmalukot, jotta kylmä ei karkaa harakoille. Ensiksi onkin odotettava hetki kahden asteen lämpöisessä välitilassa.

Aluksi pakastevarastossa tuntuu raikkaalta ja virkistävältä. Pian tunnelmat muuttuvat.

Vartin oleskelu 25 pakkasasteessa alkaa kipristää poskipäitä. Kun siirtyy pakastevaraston yläkerroksiin, kylmyys tuntuu lisääntyvän, sillä kylmäkoneet ovat katossa. Varpaat ja sormet alkavat palella todenteolla. Kolme varttia alkaa riittää.

Paluu ulkoilmaan on kuin menisi saunaan. Lämpötilaeroa on yli 50 astetta.

Työntekijät pukeutuvat kesähelteilläkin pakastevaraston vaatimusten mukaan lämpimiin vaatteisiin, esimerkiksi karvalakkiin. Matti Myller / Yle

Suuri osa suomalaisten ruuasta vierailee Sipoossa

Inex Partnersin logistiikkakeskus Sipoossa on yksi Euroopan suurimmista. Siläl on iso merkitys Suomen huoltovarmuuden kannalta, sillä arviolta neljännes suomalaisten syömästä ruuasta kulkee sen kautta.

Kooltaan koko kompleksi on 225 000 neliötä, josta pakastevaraston osuus on 16 000 neliötä.

Pakkasvarastosta lähtee päivittäin 100 000–120 000 laatikkoa pakasteita myymälöihin. Se vastaa noin 2 500 kuormalavallista, ja rekoissa mitattuna se on noin 50 täysperävaunuyhdistelmäkuormaa päivittäin.

Kylmäketjun säilymiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

– Pakastevaraston 25 pakkasasteesta elintarvikkeet siirretään pakastekuljetusautoihin, joissa lämpötila on 20 miinusasteen luokkaa. Autosta rahti menee myymälöiden pakkasaltaisiin eli kylmäketju säilyy, vakuuttaa päivittäistavarakeskuksen tuotantojohtaja Tuukka Turunen.

Pakastin työpaikkana

Pakastevarasto on pitkälti automatisoitu. Niinpä työntekijöitä on vuorossa normaalisti vain yhdeksän henkilöä eli vuorokauden aikana pakastevarastossa on töissa 27 eri henkilöä.

Mutta miten onnistuu kahdeksan tunnin työpäivä 25 asteen pakkasessa?

– Joka tunti on pidettävä tauko eli kerrallaan pakkasessa saa olla vajaan tunnin. Erityisvarusteisiin kuuluu pakkasvarustus eli muun muassa toppahaalarit, lämmin aluskerrasto, pakkaskengät sekä päähine ja käsineet, sanoo Turunen.

Työtä tekee vakituisesti sama porukka, joka saa pakkastyön lisää 20 prosenttia normaalipalkan päälle.

Kyseessä haluttu työpaikka, vaikka työolot ovat kovat.

– Aina kun tänne on tarvittu työntekijöitä, niin halukkaita on löytynyt, sanoo Turunen.

Koronaepidemian aika on ollut logistiikkavarastolle kiireistä aikaa. Tavaroiden toimitukset myymälöihin ovat lisääntyneet merkittävästi.

– Tämä johtunee siitä, että ihmiset ovat olleet paljon kotona sekä lomilla että etätöissä, sanoo Turunen.

Pakastevarastosta lähtee S-ryhmän kauppoihin muun muassa jätelöä. Matti Myller / Yle

Lue myös:

Lämpötila ylitti 30 astetta – näin helteestä nautettiin tänään

Kesän lämpöennätyksiä on tänään rikottu lännessä – Satakunnassa Kankaanpään Niinisalossa 33,5 astetta