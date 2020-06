Kymmenvuotiasta Citymarketissa puukottaneella oli iso veitsi mukanaan jo kauppaan tullessa: Vaaditaan ehdotonta vankeutta

Tapaus on hyvin harvinainen Suomessa.

Kymmenvuotiasta poikaa kohti iskettiin veitsellä viime joulukuussa Tampereella Turtolan Citymarketissa. Lapseen julkisella paikalla kohdistunut väkivalta on hyvin harvinaista Suomessa.

Noin 30-vuotiasta miestä syytettiin torstaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa tapon yrityksestä tai vaihtoehtoisesti törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Poliisi kertoi tuoreeltaan, etteivät uhri ja syytetty tunteneet toisiaan. Syytetyllä on aiempaa rikoshistoriaa.

Syyttäjä vaatii miehelle ehdotonta vankeutta. Miehelle on tehty mielentilatutkimus, joka on toimitettu Pirkanmaan käräjäoikeudelle.

Mies kertoi esitutkinnassa, että teossa käytetty 20 sentin veitsi on ollut hänen mukanaan kauppaan tullessaan.

Kaupan remonttitarvikeosastolla syytetty oli ottanut käteensä mukanaan tuoman veitsen. Syytetty oli ohittanut kymmenvuotiaan pojan isän ja lyönyt poikaa olkapään seutuun. Isku osui pojan takkiin. Syytetty yritti lyödä poikaa toisen kerran, mutta pojan isän onnistui estää toinen isku.

Isä tarttui syytetyn veitsikäteen ja kaatoi miehen maahan. Paikalle tuli muitakin henkilöitä, joiden avulla isä sai veitsen pois kädestä ja pidettyä miehen maassa poliisin paikalle tuloon saakka.

Syyttäjän mukaan teko on törkeä, koska siinä on käytetty teräasetta ja se on ennalta arvaamatta kohdistunut entuudestaan tuntemattomaan tekoaikaan 10-vuotiaaseen lapseen.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin yliopistotutkija Martti Lehti sanoi viime joulukuussa Ylelle, että tapaus on hyvin harvinainen. Tuntematon hyökkää harvoin lapsen päälle.

Lehden tietojen mukaan tällä vuosikymmenellä ei ole Suomessa ollut yhtään tapausta, jossa tuntematon olisi surmannut lapsen.

