Yle seurasi Pariisissa, kun Eiffel-torni aukesi ensi kertaa kolmeen kuukauteen: "Kerrankin Pariisin nähtävyyksistä saa nauttia ilman turisteja”

Tavallisesti 80 prosenttia Eiffel-tornissa kävijöistä on ulkomaalaisia turisteja, mutta nyt heitä ei Pariisissa juuri ole.

Pariisin Eiffel-torni aukesi torstaina aamupäivällä ensimmäistä kertaa yli kolmeen kuukauteen. Jonossa oli lähes yksinomaan ranskalaisia, jotka halusivat tulla ihailemaan kaupungin kuuluisaa symbolia.

– Ajattelimme, että Eiffel-torniin pitää tulla nyt tai ei koskaan. Emme olleet vielä ikinä käyneet tornissa, vaikka asumme Pariisissa. Jonot ovat yleensä niin valtavia, sanoivat Agathe ja Remy Verrier.

Tällä kertaa jonotus kesti vain kymmenisen minuuttia ja pariisilaispariskunta pääsi ylös torniin ensimmäisten joukossa. He joutuivat tosin kävelemään rappusia, sillä Eiffel-tornin hissi on turvallisuussyistä pois käytöstä.

– Se ei haitannut yhtään! Ylös kapuaminen on osa Eiffel-kokemusta.

Ihmiset jonottivat Eiffel-torniin pääsyä. Juha Nurminen

Eiffel-tornin ylätasanteelle ei vielä pääse

Turvatoimet ovat Eiffel-tornissa tiukat. Tornissa on maskipakko ja ylös päästetään kerrallaan tavallista pienempi joukko ihmisiä. Hissien lisäksi myös tornin ylätasanne on toistaiseksi suljettu.

– Hissit avataan vähitellen tulevina viikkoina. Etenkin tornin huipulle vievä hissi on pieni ja haluamme olla varmoja turvatoimien tehokkuudesta ennen kuin avaamme sen vierailijoille, sanoo Eiffel-tornin käytöstä päättävän yhdistyksen puheenjohtaja Bernard Gaudillere.

Eiffel-tornin käytöstä päättävän yhdistyksen puheenjohtaja Bernard Gaudillere sanoo, että tornin avaaminen on merkittävä hetki koko Pariisille. Juha Nurminen

Gaudillierin mukaan tavallisesti 80 prosenttia Eiffel-tornin vierailijoista on ulkomaalaisia turisteja. Nyt 80 prosenttia ennakkolipuista on myyty ranskalaisille.

– En osaa vielä arvailla, milloin ulkomaalaiset turistit palaavat Eiffel-torniin. Jonkun verran heitä kuitenkin jo on, etenkin Pohjois-Euroopasta tulevia matkailijoita, Bernard Gaudillere sanoo.

Toistaiseksi vain tornin kaksi ensimmäistä tasannetta ovat avoinna yleisölle. Juha Nurminen

Tavalliset pariisilaiset ovat vallanneet myös Montmartren

Eiffel-tornin lisäksi Pariisin asukkaat ovat ottaneet haltuunsa muitakin turistikohteita. Esimerkiksi turistien tavallisesti kansoittamalla Montmartren taiteilijakukkulalla kuulee nyt kiinan ja englannin sijasta lähes pelkkää ranskaa.

Ranskalaiset lukiolaistytöt Julia Gomes ja Camille Derouet ihailevat Sacre-Coeurin kirkon portailta aukeavaa näköalaa. Pariisin esikaupungissa asuvat ystävykset kertovat nauttivansa keskustan harvinaisesta rauhasta.

Lukiolaistytöt Julia Gomes ja Camille Derouet nauttivat Pariisin näkymistä Montmartren kukkulalta. Juha Nurminen / Yle

– Yleensä nämä rappuset ovat aivan täpötäynnä turisteja, mutta nyt täällä on lähes tyhjää. Metrossakin on paljon vähemmän ihmisiä kuin normaalisti, mikä tekee liikkumisesta mukavampaa, tytöt sanovat.

Heidän mukaansa Pariisin kaduilla liikkuu nyt tavallista enemmän nuoria kaupunkilaisia.

– Kesätunnelma kaupungissa on täydellinen! On lämmintä ja kaunista ja terasseille mahtuu istumaan. Kauhean kevään jälkeen tämä on todella tervetullutta.

Yleensä Sacré-Coeurin kirkonportaat ovat täpötäynnä ulkomaisia turisteja. Juha Nurminen / Yle

“Pelkään, että Pariisista tulee museo”

Sacré-Coeurin kirkkoa saapui ihastelemaan myös koko ikänsä Pariisissa asunut eläkeläisrouva Anne Genvresse. Hän halusi ihailla kirkkoa ja sen ympäristöä kerrankin rauhassa.

Anne Genvresse on asunut Pariisissa koko elämänsä ja nähnyt turistien ja kiinteistösijoittajien valtaavan entiset työläiskorttelit. Juha Nurminen / Yle

– Aiemmin kävin täällä säännöllisesti ostoksilla, sillä viereisillä kaduilla oli hyviä kangaskauppoja. Nykyään tulen tänne hyvin harvoin, vaikka näköala ja kirkko onkin huikean kaunis, 83-vuotias Genvresse sanoo.

Genvresse sanoo kaipaavansa Pariisin turistikorttelien mennyttä arkielämää.

– Minunkin kotikorttelissani on nykyään pelkkiä pop-up-gallerioita ja muodikkaita luksusputiikkeja. Pelkään, että Pariisista tulee museo, jos kaikki tavalliset ihmiset ja palvelut katoavat.

Turistien suosiman Montmartren terassit ovat kaikki puolityhjillään. Juha Nurminen / Yle

Muotopuutarhat ovat muuttuneet piknik-puistoiksi

Pariisin keskustan luksusostoskadut ovat tosiaan pulassa, kun rahakkaat turistit ovat kaikonneet. Sama koskee keskustan hotelleja ja hienoimpia ravintoloita.

Pariisin keskustan kuuluisissa muotopuutarhoissa on sen sijaan uudenlaista elämää. Tavalliset pariisilaiset ovat vallanneet esimerkiksi taidemuseo Louvren vieressä sijaitsevan Tuileries-puutarhan oleilu- ja urheilutilakseen.

Tuileries’n puutarhassa on nyt hyvin tilaa vaikka petankin pelaamiseen. Juha Nurminen / Yle

Patsaiden ja kukkaistutusten lomaan on pystytetty piknik-vilttejä ja jumpparinkejä. Osa käyttää puistoa myös työhuoneena. Ranskan parlamentissa työskentelevä Paul Donn saapui jatkamaan pitkäksi venynyttä työpäiväänsä puiston penkille.

– Tämä on harvinaista herkkua. Yleensä Tuileries on aivan täynnä turisteja eikä töiden tekemisestä tulisi täällä yhtään mitään. Nyt saan istua ihan rauhassa, Donn sanoo.

Donnin mukaan pariisilaisilla on turisteihin ristiriitainen suhde.

– Pariisi on yksi maailman tiheimmin asuttuja kaupunkeja eikä viheralueita ole liikaa. Niinpä tuntuu tosi helpottavalta, kun ihmisiä on vähemmän. Toisaalta turistien taloudellinen merkitys on valtavan suuri, hän sanoo.

Ranskan parlamentissa työskentelevä Paul Donn saapui jatkamaan työiltaansa Tuileries’n puutarhaan. Juha Nurminen / Yle

Kuinka kauan Pariisin rauha jatkuu, sitä ei tiedä vielä kukaan. Ranska on jo avannut rajansa eurooppalaisille turisteille, mutta Pariisissa heitä ei vielä näy. Esimerkiksi Suomen ulkoministeriö suosittaa edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista kaikkialle Ranskaan.

Lue matkustusrajoituksista ja -suosituksista Euroopassa:

